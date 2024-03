Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag ein verhaltener Start in die neue Börsenwoche ab. Nach dem Rally der vergangenen vier Wochen hat der SMI mit dem Jahreshoch am vergangenen Freitag bei knapp 11'650 Punkten ein Niveau erreicht, dass zuletzt im Mai 2022 gesehen wurde. In Marktkreisen wird mit einem eher flauen Handelstag gerechnet, denn nach dem US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag stehen am Berichtstag kaum wichtige Daten auf der Agenda.

- SMI vorbörslich: -0,31% auf 11'611,30 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,18% auf 38'723 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -1,16% auf 16'085 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -2,19% auf 38'820 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär nominiert Bruce Fletcher und Andrea Sambo für Verwaltungsrat Gilbert Achermann steht nicht mehr zur Wahl - maximale Amtsdauer - SGS: Moody's senkt Ausblick für Rating auf "negativ", bestätigt "A3" - UBS-Topmanager verkauft Aktien der Grossbank im Wert von 4,76 Millionen - Metall Zug 2023: Nettoumsatz 494,7 Mio Fr. (VJ 645,9 Mio) EBIT 13,8 Mio Fr. (VJ 135,9 Mio; ohne Einmaleffekte 48,9 Mio) Konzernergebnis 26,7 Mio Fr. (VJ 137,3 Mio) Dividende Aktie B 20,00 Fr. (VJ 30,00 Fr.) Deutlich nachlassende Investitionsbereitschaft 2024: Verbesserungen im Marktumfeld erst punktuell erkennbar Einmaliger Buchgewinn durch Dekonsolidierung von Belimed - Basilea: Anhaltend gute Cresemba-Umsätze in Asien lösen Meilensteinzahlung aus Partner Pfizer zahlt 1,25 Mio USD - Orascom DH: Ägyptische Tochter steigert 2023 Umsatz um 49 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - LGT 2023: Konzerngewinn 375,3 Mio Fr. (VJ 420,8 Mio) Verwaltete Vermögen 316,0 Mrd Fr. (Ende Juni 2023: 305,8 Mrd) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aluflexpack: The Capital Group Companies, Inc. meldet Anteil von 4,886% - Basilea: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,004% - Belimo: 1832 Asset Management L.P. meldet Anteil von <3% - Group: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,014% - Ina Invest: Caceis SA meldet Anteil von 15,008% - SIG Group: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,014% - Temenos: Deutsche Bank AG meldet Anteil von 3,003% PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - Siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Metall Zug: Ergebnis 2023 (MK 10.00 Uhr) Dienstag: - BKW: Ergebnis 2023 (BMK/Webcast 09.30 Uhr) - Galenica: Ergebnis 2023 (BMK 10.30 Uhr) - Komax: Ergebnis 2023 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Medartis: Ergebnis 2023 (Webcast 10.30 Uhr) - Polypeptide: Ergebnis 2023 (Webcast 10.30 Uhr) - Sensirion: Ergebnis 2023 (BMK 09.00 Uhr) - Tecan: Ergebnis 2023 (Conf. Call 09.00 Uhr) - VP Bank: Ergebnis 2023 (BMK 09.30 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Februar 2024 (nachbörslich) GV: Roche (10.30 Uhr) Mittwoch: - Geberit: Ergebnis 2023 (BMK 10.00 Uhr) - Sandoz: Ergebnis 2023 (BMK 11.00 Uhr) - Autoneum: Ergebnis 2023 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Fundamenta: Ergebnis 2023 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Kuros: Ergebnis 2023 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Medacta: Ergebnis 2023 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Orior: Ergebnis 2023 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Rieter: Ergebnis 2023 (MK/Conf. Call 09.00 Uhr) - SF Urban: Ergebnis 2023 - Stadler Rail: Ergebnis 2023 (BMK 10.00 Uhr) - V-Zug: Ergebnis 2023 (BMK 11.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex Februar (09.00 Uhr) Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.03.2024 Übernahmeangebote: - Aluflexpack/Constantia Flex bietet zw. 15,00-18,75 Fr. (Details am 2.4. erw.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Galderma (Termin noch unbekannt, vor Ostern erw.) - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) - Sunrise (Abspaltung von Liberty Global, im H2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - Meyer Burger: Bezugsrechtsemission von 200-bis 250 Mio CHF (aoGv 18.3.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 14.03: - Roche (9,60 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9598 - USD/CHF: 0,8769 - Conf-Future: +57 BP auf 150,18% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,683% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,62% auf 11'647 Punkte - SLI (Freitag): +0,59% auf 1'906 Punkte - SPI (Freitag): +0,56% auf 15'220 Punkte - Dax (Freitag): -0,16% auf 17'815 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,92% auf 8'028 Punkte

awp-robot/sw/