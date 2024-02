Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG:

Die Schweizer Aktienbörse steuert auf eine Woche mit einer positiven Bilanz zu. Positive Vorgaben aus den USA und aus Fernost stimmten die Händler zuversichtlich. An der Wall Street setzte sich das Erholungsrally fort. Auslöser waren neben schwachen Detailhandelsumsätzen die Aussagen von US-Notenbankvertretern, die die enttäuschenden Inflationsdaten etwas relativierten. Zudem sagte die Finanzministern Janet Yellen, es sei ein grosser Fehler, sich auf kleinere Schwankungen zu konzentrieren. Die Inflation kehre insgesamt auf ein normales Niveau zurück. Hierzulande dürften sich die Anleger auf einzelne Spezialsituationen fokussieren, heisst es.

- SMI vorbörslich: +0,27% auf 11'314,50 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,91% auf 38'773 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,30% auf 15'906 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,86% auf 38'487 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika 2023: EBIT 1549,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1564 Mio) EBIT-Marge 13,8% (AWP-Konsens: 13,9%) EBITDA 2044,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2043 Mio) EBITDA-Marge 18,2% (AWP-Konsens: 18,2%) Reingewinn 1062,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1050 Mio) M&A- und Integrationskosten von 131,5 Mio Fr. Dividende 3,30 Fr. (AWP-Konsens: 3,25 Fr.; 2022: 3,20 Fr.) 2024: Umsatzwachstum in LW von 6-9% erwartet Überproportionale EBITDA-Steigerung erwartet Marktbedingungen werden 2024 weiterhin anspruchsvoll bleiben Thomas Aebischer zur Wahl in den Verwaltungsrat nominiert bestätigt die strategischen Ziele 2028 Chef Hasler bezog 2023 Lohn und Boni von 4,5 Millionen Franken vorbörsliche Indikation -0,3% - Swiss Re 2023: Nettoprämien 45'003 Mio USD (AWP-Konsens: 44'763 Mio) Combined Ratio Corso 91,7% (AWP-Konsens: 92,2%) Combined Ratio P&C 94,8% (AWP-Konsens: 94,4%) Eigenkapital 16'146 Mio USD (AWP-Konsens: 15'818 Mio) Reinergebnis 3214 Mio USD (AWP-Konsens: 3295 Mio) Dividende 6,80 USD (AWP-Konsens: 6,59 USD.; 2022: 6,40 USD) Rendite auf Kapitalanlagen (ROI) von 3,4% (VJ 2,0%) Schadenskosten zu NatCat-Grossschäden von total 1,3 Mrd USD 2024: Weiterhin Gewinn von über 3,6 Mrd USD angestrebt CEO: Erzielten starke Erneuerungsrunde mit angemessenen Preise SST-Quote oberhalb Zielspanne von 200-250% (1.7.: 314%) SST-Quote per Anfang 2024 auf rund 300% geschätzt Preissteigerung in Erneuerungsrunde von 9% In Januar-Runde P&C-Verträge im Volumen von 13,1 Mrd USD erneuert vorbörsliche Indikation -1,1% - ABB übernimmt US-Amerikanische SEAM Group - Aluflexpack Österreichische Constantia Flexibles legt Kaufangebot vor Angebotspreis für jede AFP-Aktie beträgt 15.00 Fr. netto in bar Verwaltungsrat empfiehlt Annahme des Angebots Basispreis impliziert Prämie von 78% gegenüber Durchschnittskurs Bieter hat sich bereits 56,67% der Aktien gesichert Mindestandienungsquote liegt bei mindestens 90% 2023: Umsatz 380,3 Mio EUR (AWP-Konsens: 378,1 Mio) EBITDA vor Sondereff. zwischen 46-49 Mio erwartet stärkstes Wachstum im Bereich Milchprodukte und Süsswaren 2024: Nettoumsatz zwischen 370-410 Mio Euro erwartet EBITDA vor Sondereff. zwischen 51-56 Mio Euro erwartet - BB Biotech 2023: bestätigt Reinergebnis -207 Mio (VJ -358 Mio) 2024: Anhaltende M&A-Aktivität dürfte Biotechbranche stützen - DKSH 2023: Umsatz 11'066 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11'095 Mio) Organisches Wachstum 3,2% (AWP-Konsens: 3,2%) Core EBIT 329,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 323,8 Mio) EBIT 305,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 321,0 Mio) Gewinn nach Steuern 189,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 203,3 Mio) Dividende 2,25 Fr. (AWP-Konsens: 2,21 Fr.; 2022: 2,15 Fr.) 2024: Kern-EBIT wird erneut höher ausfallen als 2023 Wollen Umsatzwachstum höher als gewichtetes BIP Ausblick beinhaltet Wirtschaftswachstum in Asien-Pazifik Ausblick beinhaltet Wechselkurse auf aktuellem Niveau vorbörsliche Indikation -0,6% - Stadler baut weitere Wasserstoffzüge für Kalifornien - Temenos: Hindenburg-Bericht enthält sachliche Ungenauigkeiten und Fehler Hindenburg-Bericht enthält falsche und irreführende Behauptungen Starkes Wachstum des Free Cashflow in kommenden Jahren erwartet Übergang zu Geschäftsmodell mit wiederkehr. Umsätzen schreitet voran 2023: Jährliche wiederkehrende Umsätze übertreffen die Prognosen Softwarelizenzen u EBIT übertreffen deutl. Mindestprognose Free Cashflow +26% auf 242,6 Mio Dollar 2024: Jährliche wiederkehrende Umsätze übertreffen die Prognosen Softwarelizenzen und EBIT übertreffen deutlich Mindestprognosen vorbörsliche Indikation +0,3% - SIX-Regulation reicht Sanktionsantrag gegen Youngtimers ein NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Sunrise 2023: Umsatz -0,2% auf 3035,2 Mio Franken Segmentbereinigtes EBITDA -2,0% auf 1031,1 Mio Franken 2024: Weitgehend stabiler Umsatz erwartet Stabiles bis tiefes einstelliges EBITDA-Wachstum erwartet PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - GB: Detailhandelsumsatz Januar +3,4% gg Vormonat (Prognose +1,5) Detailhandelsumsatz Januar +0,7% gg Vorjahr (Prognose -1,6) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aluflexpack erhält Übernahmeangebot von Constantia Flexibles - Implenia: Swisscanto meldet Anteil von 3,0049% - SoftwareONE: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von <3% - VAT: Capital Group meldet Anteil von <3% PRESSE FREITAG - Freitag: - Sika: Ergebnis 2023 (BMK 10.00 Uhr) - Swiss Re: Ergebnis 2023 (Conf Call. 10.30/14.00 Uhr) - BB Biotech: Ergebnis 2023 - DKSH: Ergebnis 2023 (Conf. Call 11.00 Uhr) Montag: - Temenos: Ergebnis 2023 (nachbörslich, Conf. Call 18.30 Uhr) Dienstag: - Siegfried: Ergebnis 2023 (MK 10.30/14.00 Uhr) - Walliser KB: Ergebnis 2023 (BMK 10.30 Uhr) - Also: Ergebnis 2023 (BMK 9.00 Uhr) - Oerlikon: Ergebnis 2023 (BMK 09.30 Uhr) - CPH: Ergebnis 2023 (Webcast 09.00 Uhr) - Temenos: Capital Markets Day (Webcast 10.00 - 14.30 Uhr CET) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Industrie- und Bauproduktion Q4 2023 (08.30 Uhr) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Januar 2024 (Dienstag) Ausland: - FR: Verbraucherpreise 1/24 (endgültig/08.45 Uhr) - US: Baubeginne- und Genehmigungen 1/24 (14.30 Uhr) Erzeugerpreise 1/24 (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/24 (vorläufig/16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.02.2024 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Curatis (Reverse Takover Kinarus, im Q2 erw.) Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9481 - USD/CHF: 0,8809 - Conf-Future: unverändert auf 149,10% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,854% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,63% auf 11'284 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,69% auf 1'833 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,59% auf 14'771 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,60% auf 17'047 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +1,55% auf 7'743 Punkte

