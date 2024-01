Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Die Schweizer Aktienbörse wird am Mittwoch gemäss vorbörslichen Indikationen etwas schwächer erwartet. Eine negative Kursreaktion der schwergewichteten Novartis-Aktien nach Zahlen dürfte den Leitindex belasten, heisst es im Handel. Ansonsten werden sich die Marktteilnehmer vor der Bekanntgabe der US-Zinsentscheidung heute Abend wohl vorsichtig verhalten. Eine Zinsänderung wird zwar nicht erwartet, wohl aber werden Hinweise, wann die erste Zinssenkung erfolgen könnte, Beachtung finden.

- SMI vorbörslich: -0,52% auf 11'383,78 Punkte (08.15 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,35% auf 38'467 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,76% auf 15'510 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,61% auf 36'287 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis 2023: Umsatz 45'440 Mio USD (VJ 42'206 Mio) Reinergebnis 8572 Mio USD (VJ 6049 Mio) Dividende 3,30 Fr. (AWP-Konsens: 3,33 Fr.; 2022: 3,20 Fr.) 2024: Umsatzsteigerung im mittleren 1-st %-Bereich Gewinnsteigerung im hohen 1-stelligen Prozentbereich erw. Annahme, kein Entresto-Generika auf US-Markt kommt Q4: Umsatz 11'423 Mio USD (AWP-Konsens: 11'647 Mio) Core-EBIT 3821 Mio USD (AWP-Konsens: 4136 Mio) Core-EBIT-Marge 33,5% (AWP-Konsens: 35,4%) Core-Reingewinn 3126 Mio USD (AWP-Konsens: 3336 Mio) Core-EPS 1,53 USD (AWP-Konsens: 1,63 USD) Umsatz Lucentis 301 Mio USD (Q3: 363 Mio; Q2: 395 Mio) Umsatz Entresto 1635 Mio USD (Q3: 1485 Mio; Q2: 1516 Mio) Umsatz Kisqali 610 Mio USD (Q3: 562 Mio; Q2: 493 Mio) Umsatz Kymriah 120 Mio USD (Q3: 124 Mio; Q2: 129 Mio) Umsatz Pluvicto 273 Mio USD (Q3: 256 Mio; Q2: 240 Mio) Umsatz Gilenya 154 Mio USD (Q3: 270 Mio; Q2: 269 Mio) Umsatz Leqvio 123 Mio USD (Q3: 90 Mio; Q2: 78 Mio) Umsatz Kesimpta 641 Mio USD (Q3: 657 Mio; Q2: 489 Mio) Umsatz Cosentyx 1303 Mio USD (Q3: 1329 Mio; Q2: 1272 Mio) Umsatz Zolgensma 286 Mio USD (Q3: 308 Mio; Q2: 311 Mio) erwartet Erhöhung der operativen Kerngewinnmarge auf 40%+ bis 2027 vorbörsliche Indikation -2,2% - Sandoz bringt Biosimilar Tyruko für Multiple Sklerose auf deutschen Markt - Bystronic: Domenico Iacovelli löst per 1.7.24 Alex Waser als CEO ab 2023er-Prognose bestätigt: Höheres Betriebsergebnis bei tieferem Umsatz - Montana Aerospace: Mehrheitsaktionär hat 2,2%-Anteil verkauft Freefloat steigt somit auf 49,9% von 47,7% Mehrheitsaktionär bleibt der Firma langfristig verbunden Lock-up-Verpflichtung für 12 Monate für restliche Anteile - Valiant 2023: Konzerngewinn 144,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 139,2 Mio) Geschäftsertrag 545,79 Mio Fr. (AWP-Konsens: 548,7 Mio) Geschäftserfolg 232,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 234,8 Mio) Dividende 5,50 Fr. (AWP-Konsens: 5,28 Fr.; 2022 5,00 Fr.) Geografische Expansion abgeschlossen 2024: Erwarten höheren Konzerngewinn vorbörsliche Indikation +0,6% - Addex engagiert Wainwright als ADS-Verkäufer - Aluflexpack baut Produktion mit US-Standort aus - BLKB: Beat Röthlisberger wird CEO von Postfinance - Kuros erhält weitere Zulassung für MagnetOs in den USA und Neuseeland - ObsEva: Provisorische Nachlassstundung wird gewährt - Sensirion vergibt Lizenz an Thorlabs - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Postfinance ernennt Beat Röthlisberger von der BLKB zum neuen CEO PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - CN: JAN MANUFACTURING PMI 49,2 VS 49,0 IM DEZ - DE: EINZELHANDELSUMSATZ REAL DEZ -1,6% GG VORMONAT (PROGNOSE +0,6) -1,7% GG VORJAHR (PROGNOSE -1,9) EINFUHRPREISE DEZ -8,5% GG VORJAHR (PROGNOSE -8,2) -1,1% GG VORMONAT (PROGNOSE -0,6) - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,05% - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von 3,04% - Montana-Aerospace-Mehrheitsaktionär verkauft Anteile - Montana Aerospace: Lock-up-Verpflichtung für 12 Monate für restliche Anteile - Montana Aerospace: Mehrheitsaktionär hat 2,2%-Anteil verkauft - SIG Group: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,01% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Novartis: Ergebnis 2023 (Conf. Call 09.30/14.00 Uhr) - Valiant: Ergebnis 2023 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Gurit: Umsatz 2023 (nachbörslich) - Crealogix: aoGV im Zshg. mit Übernahme durch Vencora Donnerstag: - ABB: Ergebnis 2023 (Conf. Call/Webcast 09.00/10.00 Uhr) - Julius Bär: Ergebnis 2023 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Roche: Ergebnis 2023 (MK 09.00 Uhr/Webcast 14.00 Uhr) - BEKB: Ergebnis 2023 (MK 9.00 Uhr, Bern) - CFT: Umsatz 2023 - Luzerner KB: Ergebnis 2023 Freitag: - Lem: Ergebnis Q3 (07.00 Uhr) - Medacta: Umsatz 2023 (07.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze Dezember (08.30 Uhr) - UBS-CFA Index (10.00 Uhr) - BFS: Dienstleistungsumsätze November 2023 (Donnerstag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Januar (Donnerstag) - BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q4 (Freitag) Ausland: - FR: Verbraucherpreise 1/24 (08.45 Uhr/vorläufig) - DE: Arbeitslosenzahlen 1/24 (09.55 Uhr) - IT: Arbeitslosenquote 12/23 (10.00 Uhr) - DE: Verbraucherpreise 1/24 (14.00 Uhr/vorläufig) - US: ADP Beschäftigungsänderung 1/24 (14.15 Uhr) MNI Chicago PMI 1/24 (15.45 Uhr) Zentralbank Zinsentscheid (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.02.2024 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Nachfrist 25.1.-07.02./16h) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Evolva (geplant im Zshg. mit Liquidation) - Schaffner (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9345 - USD/CHF: 0,8639 - Conf-Future: -54 BP auf 148,46% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,865% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,12% auf 11'443 Punkte - SLI (Dienstag): +0,25% auf 1'825 Punkte - SPI (Dienstag): +0,12% auf 14'898 Punkte - Dax (Dienstag): +0,18% auf 16'972 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,57% auf 7'677 Punkte

