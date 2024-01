Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag eine freundliche Eröffnung ab. Händler verweisen unter anderem auf die Vorgaben aus den USA, wo die grossen Börsenindizes nach dem Handelsschluss in Europa noch zugelegt haben. Im Fokus stehen aber die am Nachmittag zur Veröffentlichung anstehenden US-Inflationszahlen für den Dezember.

- SMI vorbörslich: +0,23% auf 11'281,39 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,45% auf 37'696 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,75% auf 14'970 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +1,77% auf 35'050 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - VAT 2023: Nettoumsatz 885 Mio Fr. (VJ 1145 Mio) Auftragseingang 692 Mio Fr. (VJ 1210 Mio) Auftragsbestand per Ende Jahr 292 Mio Fr. (Q3 282,1 Mio) EBITDA-Marge von rund 30,5% erwartet Vorläufiger freier Cashflow rund 185 Mio Fr. Q4: Auftragseingang rund 237 Mio Fr. (+44 gg Q3) Umsatz rund 221 Mio Fr. (+6% gg Q3) EBITDA-Marge H2 von rund 32% Detaillierter Ausblick 2024 folgt am 5. März mit Zahlen Q4-Zahlen untermauern allmähliche Erholung im Bereich Halbleiter 2023 Margenrückgang widerspiegelt Umsatzrückgang sowie ungünstige FX vorbörsliche Indikation +3,0% - ABB übernimmt ETH-Start-up Sevensense vollständig - Bossard 2023: Umsatz 1069 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1073 Mio) Umsatz Europa 586,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 580 Mio) Umsatz Amerika 301,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 304 Mio) Umsatz Asien 181,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 189 Mio) - Komax 2023: Erw. Umsatz von 750 (bisher 770) Mio - EBIT-Marge 9% (bisher 11%) senkt Ausblick für Geschäftsjahr 2023 vorbörsliche Indikation -6,8% - Swissquote 2023: Vorsteuergewinn mind. 255 Mio Fr. erwartet (VJ 186,4 Mio) Kundenvermögen Ende Dez 58 Mrd Fr. (Ende Juni: 56,9 Mrd) Nettoertrag rund 530 Mio Fr. erwartet (VJ 408,0 Mio) Netto-Neugeldzufluss von 5,0 Mrd Fr. Vorsteuergewinn über Erwartungen in schwierigem Marktumfeld vorbörsliche Indikation +2,3% - Titlis 2022/23: Betriebsertrag 72,2 Mio Fr. (VJ 53,5 Mio) EBITDA 23,2 Mio Fr. (VJ 16,5 Mio) Reinergebnis 10,3 Mio Fr. (VJ 3,3 Mio) Erfolgreicher Start ins Geschäftsjahr 2023/24 Vielversprechende Aussichten dank hoher Buchungszahlen in Hotels - Avolta erweitert Aktivität in Bulgarien mit 6 neuen Läden - Crealogix schlägt an ausserordentlicher GV neue VR-Mitglieder vor - EFG eröffnet zwei neue Filialen in St. Moritz und Gstaad - Implenia baut neue Forschungseinheit an der Empa NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Losinger Marazzi zieht Aufträge über rund 400 Millionen Franken an Land PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von <3%; UBS Fund Management 4,96% - Basilea: UBS Fund Management meldet Anteil von <3% - PSP Swiss Property: Swisscanto meldet Anteil von 3,0073% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Partners Group: AuM 2023 inkl. Conf. Call (nachbörslich) Freitag: - GV: Leclanché aoGV zur VR-Wahl Montag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Dezember 2023 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Realeinkommen 12/23 (14.30 Uhr) Verbraucherpreise 12/23 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.01.2024 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Angebotsfrist 18.12.-18.01.) Unverbindlich: - SoftwareOne: Bain Capital bietet 19,50 - 20,50 Fr./Aktie Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahme) - Evolva (geplant im Zshg mit Liquidation) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (8.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9333 - USD/CHF: 0,8946 - Conf-Future: -8 BP auf 148,17% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,801% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,06% auf 11'255 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,03% auf 1'775 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,07% auf 14'653 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,01% auf 16'690 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,32% auf 7'426 Punkte

awp-robot/sw/