Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag dank positiven Vorgaben aus den USA und China etwas fester erwartet. Weiterhin sorgten niedrigere Renditen am Anleihemarkt für Unterstützung, heisst es am Markt. Das Geschäft dürfte aber wie schon am Vortag in ruhigen Bahnen verlaufen: Unternehmensnachrichten sind sehr dünn gesät, zudem sind viele Marktteilnehmer in den Ferien.

- SMI vorbörslich: +0,18% auf 11'134,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,30% auf 37'657 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,16% auf 15'099 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,42% auf 33'540 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS-Tochter CS zu kleiner Busse in Singapur verurteilt - Edisun kauft grosse und veräussert kleine Solaranlagen Verkauf von kleineren Anlagen bringt Einmalgewinn von 18,7 Mio Fr. Restrukturierung soll bis Mitte 2025 abgeschlossen sein - BEKB-Tochter Aity mit neuem Finanzchef - SHL schlägt zwei neue Mitglieder für VR vor NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: UBS Group AG meldet Anteil von 20,42% - Epic: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,04% - HBM: Nogra Pharma Invest meldet Anteil von 15,81% - Interroll: Blackrock meldet Anteil von 3,03% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Keine Termine vorhanden Freitag: - Keine Termine vorhanden Montag/Dienstag: - SIX geschlossen Mittwoch (3.1.): - Keine Termine vorhanden WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer Dezember (Freitag) - SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q3 (Freitag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Dezember (3.1.) Ausland: - US: Lagerbestände Grosshandel 11/23 (vorl., 14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 11/23 (16.00 Uhr) EIA Ölbericht (Woche) (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.01.2024 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Angebotsfrist 18.12.-18.01.) Unverbindlich: - SoftwareOne: Bain Capital bietet 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahme) - Evolva (geplant im Zshg mit Liquidation) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt, Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 0,9340 - USD/CHF: 0,8398 - Conf-Future: +88 BP auf 151,20% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,647% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,35% auf 11'114 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,31% auf 1'775 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,24% auf 14'546 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,21% auf 16'742 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,01% auf 7'572 Punkte

awp-robot/sw/uh