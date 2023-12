Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag nach schwachen Vorgaben aus den USA tiefer erwartet. Am Vortag kam es an der Wall Street, die zunächst noch auf neue Höchstwerte gestiegen war, zu Gewinnmitnahmen. Diese dürften sich nun in Europa fortsetzen, heisst es am Markt.

- SMI vorbörslich: -0,49% auf 11'089,86 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -1,27% auf 37'082 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -1,50% auf 14'778 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,59% auf 33'140 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär: Moody's senkt Langfrist-Rating auf "A3" von "A2" - SGS schliesst Partnerschaft mit australischem Bioanalyse-Labor Agilex - Schweiter beteiligt sich mit 60% an JV Jiangsu ZNL Coating New Materials Deal soll Wachstum in China/Asien bringen Option für Übernahme der verbleibenden 40% Jiangsu erzielt Jahresumsatz von 15 Mio Fr. Kaufpreis im mittleren einstelligen Millionenbereich Technologies stärkt Architekturgeschäft - DKSH erweitert Vertriebsvereinbarung mit Cosucra in Indien Stadler-Lokomotive erhält Zulassung für Betrieb in Belgien und Niederlande - Talenthouse: VR überzeugt von Restrukturierung und Aufhebung der Dekotierung - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Scbweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von 3,35%; UBS Fund Management 4,97% - Avolta: Norges Bank meldet Anteil von <3% - Inficon: 1832 Asset Management L.P. meldet Anteil von 4,98% - Lalique: Mag Seven Ltd. senkt auf <3% - Lindt&Sprüngli: Finanzierungsstiftung/Vorsorgeeinr. L&S hält Anteil von 15,43% - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von 3,11% - Oneswissbank: HPF Holding de Participations de Famille meldet Anteil v. 69%/2% - R&S: Gruppe CGS III meldet 28,06%/23,28%; Veraison SICAV - Engagement Fund <3% PRESSE DONNERSTAG - Swisscom könnte Anfang nächstes Jahr für Vodafone Italia bieten (Bloomberg) - UBS-CEO: Liquidation der CS hätte Schockwirkungen ausgelöst (NZZ) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Evolva: aoGV (Auflösung Gesellschaft) Freitag: - Keine Termine Montag und Dienstag: - Feiertrage, kein Handel an der SIX Mittwoch: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index Dezember (Mittwoch) Ausland: - US: BIP Q3/23 (14.30 Uhr; 3. Veröffentlichung) Privater Konsum Q3/23 (14.30 Uhr; 3. Veröffentlichung) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) Philly Fed Outlook 12/23 (14.30 Uhr) Frühindikator 11/23 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.01.2024 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Angebotsfrist 18.12.-18.01.) Unverbindlich: - SoftwareOne: Bain Capital bietet 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahme) - Evolva (geplant im Zshg mit Liquidation) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid verschoben; Handel ab 29.12. ausgesetzt) - Von Roll (genehmigt - Zeitpunkt wird später genannt) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9443 - USD/CHF: 0,8624 - Conf-Future: -10 BP auf 150,90% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,62% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,01% auf 11'145 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,03% auf 1'783 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,00% auf 14'578 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,07% auf 16'733 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,19% auf 7'583 Punkte

