Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Montag gemäss den vorbörslichen Kursen auf eine negative Eröffnung zu. Wie bereits am Freitag kommt es damit zu Gewinnmitnahmen. Nach dem starken Lauf des SMI über die vergangenen sieben Wochen mit einem Anstieg um rund 10 Prozent, ist die Luft für weitere Avancen etwas dünn geworden. - SMI vorbörslich: -0,24% auf 11'165,49 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,15% auf 37'305 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,35% auf 14'814 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,64% auf 32'759 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - SGS verkauft Crop Science Geschäft an Eurofins Scientific - UBS will bei Stellenstreichungen auch Leistung berücksichtigen - Plazza 2023: Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Neubew. von rund 20 Mio Operative Geschäftsentwicklung wie erwartet stabil Portfoliowert dürfte erstmals die Milliardengrenze überschreiten Gehen von einem ausgeglichenen Bewertungsergebnis aus - DKSH: Auftrag von polnischem Pharmahersteller für Expansion nach Vietnam - Santhera erhält EU-Zulassung für DMD-Mittel Agamree - SGKB-CEO: Spüren Effekt von CS-Übernahme nach wie vor - Valartis kauft 103'000 Namenaktien zurück - Xlife vermeldet EU-Zulassung für KI-Produkt bei Portfoliogesellschaft NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Auch Migros auf Gläubigerliste von Signa Holding (SoZ) - Raiffeisen Schweiz tritt Digitalbörse SDX bei PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von 3,07% - Ascom: LLB Swiss Investment AG meldet Anteil von <3% - Crealogix: Rudolf Noser meldet Anteil von 4,15% - Idorsia: UBS Group AG meldet Anteil von 8,17%/1,03% - Julius Bär: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,99% - Lalique: Erwin Mueller meldet Anteil von 25% - Meyer Burger: Israel Englander meldet Anteil von <3% - Schaffner: TE Connectivity Ltd meldet Anteil von 98,7% - Tornos: Quaero Capital SA meldet Anteil von <3% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Addex: aoGV zu Kapitalband etc. (11.00 Uhr), Genf Mittwoch: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Consensus Forecast (09.00 Uhr) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte November 2023 (Dienstag) - BFS: Baupreisindex im Oktober (Dienstag) - SNB: Zahlungsbilanz Q3 (Mittwoch) Ausland: - DE: ifo-Geschäftsklima 12/23 (10.00 Uhr) - US: NAHB-Index 12/23 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.01.2024 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Angebotsfrist 18.12.-18.01.) Unverbindlich: - SoftwareOne: Bain Capital bietet 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahme) - Evolva (geplant im Zshg mit Liquidation) - IGEA Pharma (Entscheid bis auf weiteres ausgesetzt) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid bis auf weiteres ausgesetzt) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahme) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9489 - USD/CHF: 0,8691 - Conf-Future: +52 BP auf 151,29% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,562% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,16% auf 11'192 Punkte - SLI (Freitag): -0,03% auf 1'793 Punkte - SPI (Freitag): -0,06% auf 14'657 Punkte - Dax (Freitag): +0,00% auf 16'751 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,87% auf 7'597 Punkte

