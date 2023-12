Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG:

Die Schweizer Börse wird am Freitag nur wenig verändert erwartet. Nach der Flut an Zinsentscheiden und den Erklärungen der Notenbanker an den Vortagen müssten die Märkte zunächst diese Informationen richtig verarbeiten. Vieles davon, wie etwa Zinssenkungen im kommenden Jahr, dürfte teilweise bereits in den Kursen enthalten sein, heisst es am Markt. Nun aber dürfte der grosse dreifache Quartalsverfall an der Terminbörse Eurex für Impulse sorgen. Am Hexensabbat, wie der Quartalsverfall auch genannt wird, kann es zu grösseren Kursausschlägen kommen. Denn an diesem Tag laufen Options- und Futureskontrakte auf Indizes und Aktien aus.

- SMI vorbörslich: +0,10% auf 11'221,67 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,43% auf 37'248 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,19% auf 14'762 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,87% auf 32'971 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika eröffnet neues Technologiezentrum in China - Ina Invest rechnet mit marktbedingter Korrektur von rund -2,5% auf Portfolio Korrektur dürfte zu negativem 2023-Ergebnis von 15 Mio Fr. führen - Intershop: schlägt Gregor Bucher zur Wahl in den VR vor VR Kurt Ritz tritt an kommender GV nicht mehr zur Wiederwahl an - Perrot Duval H1: Reinergebnis -1,48 Mio Fr. (VJ -0,6 Mio) Umsatz 8,5 Mio Franken (VJ 7,3 Mio) 2023/24: Streben Umsatzwachstum von 10% an - Youngtimers plant Übernahme der Assets von "The Collection" Transaktion wird voraussichtlich im Jan. 2024 unterzeichnet erwirbt mehrere Wohnimmobilien auf der ganzen Welt steigt mit Übernahme von "The Collection" in Luxusgeschäft ein - Feintool holt Thomas Erne von Starrag als neuen CFO - Implenia mit neuen Hochbauaufträgen im Gesamtwert von mehr als 220 Mio Fr. - MCH Group überträgt Leitung Kommunikation an Macron-Berater Frederic Michel - Medacta mit positiven Studiendaten zu Nextar im Bereich Wirbelsäulen - PSP Swiss Property schlägt Katharina Lichtner zur Zuwahl in den VR vor - Schaffner: TE Connectivity vollzieht Akquisition NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - CN: Nov industrial output +6,6% y/y vs median +5,8% y/y: NBS Ytd fixed-asset investment +2,9% y/y vs median +3,0% y/y Nov unemployment rate +5,0% vs Oct +5,0% Nov retail sales +10,1% y/y vs median +12,8% y/y Jan-Nov retail sales +7,2% y/y vs Jan-Oct +6,9% y/y WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Mehrere Beteiligungsveränderungen - Arundel: Mehrere Beteiligungsveränderungen - Georg Fischer: Oras Invest Oy meldet Anteil von 3,05% - Idorsia: UBS Group AG meldet Anteil von <3% - Inficon: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,02% - Mobilezone: Swisscanto meldet Anteil von <3% - StarragTornos: Michel Rollier meldet Anteil von 5,53%; Quaero Capital SA 3,7% - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 4,96% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - keine Termine Montag: - keine Termine Dienstag: - Addex: aoGV zu Kapitalband etc. (11.00 Uhr), Genf WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Consensus Forecast (09.00 Uhr) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte November 2023 (Dienstag) - BFS: Baupreisindex im Oktober (Dienstag) - Finma legt Bericht vor "Lessons Learned aus der CS-Krise" (Dienstag) Ausland: - EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/23 (10.00 Uhr) Handelsbilanz 10/23 (11.00 Uhr) Arbeitskosten Q3/23 (11.00 Uhr) - USA: Empire State Index 12/23 (14.30 Uhr) Industrieproduktion 11/23 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 11/23 (15.15 Uhr) PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/23 (15.45 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Angebotsfrist 18.12.-18.01.) Unverbindlich: - SoftwareOne: Bain Capital bietet 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahme) - Evolva (geplant im Zshg mit Liquidation) - IGEA Pharma (Entscheid bis auf weiteres ausgesetzt) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid bis auf weiteres ausgesetzt) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahme) Kapitalerhöhungen etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.18 Uhr) - EUR/CHF: 0,9524 - USD/CHF: 0,8671 - Conf-Future: +47 BP auf 150,77% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,589% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,19% auf 11'210 Punkte - SLI (Donnerstag): +1,17% auf 1'793 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,55% auf 14'667 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,08% auf 16'752 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,43% auf 7'576 Punkte

