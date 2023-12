Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

Die Schweizer Aktienbörse wird am Dienstag trotz freundlicher Vorgaben aus den USA und Asien wenig verändert gesehen. Vor den am Nachmittag anstehenden US-Konsumentenpreisen dürften sich die Anleger eher zurückhalten, heisst es am Markt. Zudem wird am Mittwoch die US-Notenbank Fed die Zinsentscheidung veröffentlichen. Einen Tag danach folgen dann unter anderem noch die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Europäische Zentralbank (EZB) mit ihren geldpolitischen Beschlüssen. Von ihren Kommentaren hänge ab, ob das Weihnachtsrally weitergeht oder nicht, heisst es weiter. Denn der jüngste Anstieg an den Aktienbörsen war von der Erwartung getrieben, dass die Zentralbanken schon früh im kommenden Jahr die Zinsen senken könnten.

- SMI vorbörslich: +0,09% auf 11'140,86 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,43% auf 36'405 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,20% auf 14'432 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,16% auf 32'844 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Baloise nominiert Ex-Swiss-Re-Manager Guido Fürer für Verwaltungsrat Hugo Lasat tritt an nächster GV zurück - VT5-Aktionäre segnen die geplante Börsenkotierung von R&S ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Selecta soll angeblich verkauft werden PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - GB: Arbeitslosenquote Okt 4,2% (Prognose 4,2) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alpine Select: Trinsic AG meldet Anteil von 27,19% - AMS Osram: Israel Englander meldet Anteil von 3,2%/5,8%;Swisscanto von 3,2099% - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 15,285%/7,091% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen November 2023 (nachbörslich) Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe (Ergebnis Mittwoch) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex November 2023 (Donnerstag) - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) Ausland: - DE: Grosshandelspreise 11/23 (08.00 Uhr) ZEW-Konjunkturerwartungen 12/23 (11.00 Uhr) - GB: Arbeitslosenzahlen 11/23 - US: Verbraucherpreise 11/23 (14.30 Uhr) Realeinkommen 11/23 (14.30 Uhr) SONSTIGES - EFV/SNB: Bund stockt Anleihe 1,25%/2043 auf - Nächster Eurex-Verfall: 15.12.2023 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Angebotsfrist 18.12.-18.01.) Unverbindlich: - SoftwareOne: Bain Capital bietet 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (13.12.) Dekotierungen (angekündigt): - One Swiss Bank (per 7.3.2024, letzter Handelstag 6.3.) - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahme) - Evolva (geplant im Zshg mit Liquidation) - IGEA Pharma (Entscheid bis auf weiteres ausgesetzt) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid bis auf weiteres ausgesetzt) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahme) Kapitalerhöhungen etc.: - VT5 zur Übernahme von R&S (12.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.09 Uhr) - EUR/CHF: 0,9445 - USD/CHF: 0,8762 - Conf-Future: +43 BP auf 149,78% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,743% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,53% auf 11'130 Punkte - SLI (Montag): +0,55% auf 1'758 Punkte - SPI (Montag): +0,41% auf 14'528 Punkte - Dax (Montag): +0,21% auf 16'794 Punkte - CAC 40 (Montag): +1,66% auf 7'552 Punkte

