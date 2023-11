Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montagmorgen ein vorsichtiger Start in die letzte Handelswoche im November ab. Für den zuletzt steten Aufwärtstrend bedeutete dies eine kurze Verschnaufpause. Immerhin ist der Leitindex SMI im November mittlerweile um rund 4,5 Prozent gestiegen. Die Vorgaben aus Übersee werten Händler als eher zurückhaltend.

- SMI vorbörslich: -0,18% auf 10'859,82 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,33% auf 35'390 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,11% auf 14'251 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,53% auf 33'448 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär legt Exposure bei Signa offen Bedauern, dass einzelnes Engagement zur Verunsicherung geführt hat Jüngste Rückstellung primär wg grösstem Einzelrisiko im Kreditbuch Dieses nominale Engagement beläuft sich auf 606 Mio. Franken Gesamtengagement durch mehrere Pakete von Sicherheiten besichert Haben Massnahmen ergriffen, um unsere Interessen zu schützen Selbst bei Totalverlust läge Pro-forma-CET1-Quote bei über 14% Zweitgrösstes Private Debt Engagement beträgt 216 Mio Franken Kapitalpolitik erneut bestätigt - Payout-Ratio von ca. 50% - Richemont: Überwiegende Mehrheit der Optionen aus Treueprogramm eingelöst - Roche erweitert mit neuem Test das Hepatitis-Diagnostik-Angebot - SIG eröffnet neues Packaging Development Center Europa - Aryzta Q5: Umsatz 538,9 Mio EUR (AWP-Konsens: 548,9 Mio) Org. Wachstum 6,5% (AWP-Konsens: 8,2%) Org. Wachstum Europa 6,4% (AWP-Konsens: 9,1%) Org. Wachstum Rest der Welt 7,0% (AWP-Konsens: 8,5%) Rechnen wie angekündigt mit weiterem Margenwachstum Setzen Massnahmen zur strikten Kostendisziplin um Sehen bis Ende Jahr keine signifikanten Veränderungen in Markttrends Bleiben auf Kurs, um unsere mittelfristigen Ziele erreichen zu können - Varia US 9 Mte: Mieteinnahmen 95,7 Mio USD (VJ 93,5 Mio) EBITDA 32,6 Mio USD (VJ 71,0 Mio) Reinergebnis -91,9 Mio USD (VJ +163,9 Mio) Bewertungskorrektur -120,0 Mio USD (VJ +207,2 Mio) Erwarten in kommenden Quartalen weiteren Rückgang Portfoliowert Ende 2024/Anfang 2025 Rückkehr normale Marktbedingungen erwartet - Lalique schliesst Übernahme des Anteils am Château Lafaurie-Peyraguey ab - SHL nimmt Direktvermarktung für SmartHeart in den USA auf - Valartis: Aktienrückkauf zum Zweck der Kapitalherabsetzung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: Armistice Capital Master Fund Ltd. meldet Anteil von 49,92% - Avolta: Norges Bank meldet Anteil von 3,07% - Comet: Swisscanto meldet Anteil von <3% - Gurit: Schroders plc meldet Anteil von 4,98% PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - Siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Dottikon ES: Ergebnis H1 (MK 10.00 Uhr) - Novartis: R&D-Day 2023 (ab 14.30 Uhr CET, London) Mittwoch: - Addex: Ergebnis Q3 (Conf. Call 16.00 Uhr) - Starrag: aoGV zu Fusion mit Tornos, Rorschach WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Lohnentwicklung im Jahr 2023 (Dienstag) - UBS-CFA Index (Mittwoch) Ausland: - USA Neubauverkäufe (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.12.2023 Übernahmeangebote: - Crealogix: Vencora bietet 60 Fr./Aktie (Angebotsfrist 18.12.-18.01.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (Nachfrist 17.11-30.11.) Unverbindlich: - SoftwareOne: Bain Capital bietet 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (13.12.) Dekotierungen (angekündigt): - Crealogix (geplant nach Abschluss Übernahme) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahme) - Evolva (geplant im Zshg mit Liquidierung) - IGEA Pharma (6.11./formelle Dekotierung bis auf weiteres ausgesetzt) - One Swiss Bank (beschlossen, frühestens am Ende Q1 2024) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid bis auf weiteres aufgeschoben) - Tornos (geplant nach Fusion mit Starrag) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahme) Kapitalerhöhungen etc.: - AMS Osram (Bezugsrechtshandel 22. November bis 6. Dezember) - VT5 zur Übernahme von R&S (12.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9646 - USD/CHF: 0,8805 - Conf-Future: -52 BP auf 148,22% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,984% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,26% auf 10'880 Punkte - SLI (Freitag): +0,20% auf 1'720 Punkte - SPI (Freitag): +0,27% auf 14'267 Punkte - Dax (Freitag): +0,22% auf 16'029 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,44% auf 7'293 Punkte

