Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG:

Die Schweizer Aktienbörse wird zum Wochenstart wenig verändert erwartet. Die Anleger dürften sich dabei aufgrund des weiter zu eskalieren drohenden Nahostkriegs, der anziehenden Energiepreise und der hohen Zinsen vorsichtig verhalten, heisst es am Markt. Grosse Beachtung finden dürfte zudem die am Mittwoch anstehende Zinsenscheidung der US-Notenbank Fed. Dabei erwarten Analysten mehrheitlich unveränderte US-Leitzinsen. Zudem geht die Berichtsaison in eine weitere Runde.

- SMI vorbörslich: +0,18% auf 10'342,42 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -1,12% auf 32'418 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,38% auf 12'643 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,95% auf 30'697 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: Atrasentan erreicht in Phase-III-Studie Ziele bei Nierenleiden Prüfkandidat Atrasentan erweist sich als wirksam bei IgAN Antrag auf beschleunigte US-Zulassung für 2024 geplant - UBS schliesst Verkauf v. Beteiligung an UBS Hana Asset Management ab - AMS Osram unterzeichnet Infrastruktur-Asset-Transaktionen über 450 Mio. EUR Haupttransaktion ist Sale&Lease Back v. Kulim-Produktionsgebäude Abschluss von Verkauf von stillgelegter Produktionsanlage in Asien Verkauf der Vermögenswerte ohne Einfluss auf Technologiestrategien Bauen Geschäftstätigkeiten in Malaysia weiter aus vorbörsliche Indikation +1,5% - Clariant Q3: Umsatz Care Chemicals 525 Mio Fr. (AWP-Konsens: 544 Mio) EBITDA 159 Mio Fr. (AWP-Konsens: 151 Mio) EBITDA-Marge 15,4% (AWP-Konsens: 14,1%) Umsatz 1031 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1052 Mio) Umsatz Catalysis 260 Mio Fr. (AWP-Konsens: 260 Mio) Adsobents & Add. 246 Mio Fr. (AWP-Konsens: 263 Mio) 2023: Ausblick bestätigt vereinbart die Übernahme von Lucas Meyer Cosmetics Gesamtpreis für Lucas Meyer Cosmetics liegt bei 810 Mio USD Abschluss Lucas Meyer Transaktion für Q1 2024 erwartet vorbörsliche Indikation +1,9% - Helvetia baut internationales Geschäft mit Filiale in Grossbritannien aus Behördliche Genehmigung für Specialty-Lines-Geschäft Eröffnung der Niederlassung ist eine Reaktion auf Brexit Mit neuer Niederlassung diversifizieren wir Geschäftsmix weiter - Medmix senkt Prognosen für Gesamtjahr 2023 erneut Lagerabbau im Dentalmarkt belastet Organisches Umsatzwachstum weitgehend unverändert erw. (zuvor 5%-7%) Bereinigte EBITDA-Marge zw. 19% und 20% (zuvor rund 22%) - SNB passt Verzinsung von Sichtguthaben an An geldpolitischer Ausrichtung ändert sich durch Anpassungen nichts Sichtguthaben zur Erfüllung d. Mindestreserven nicht m. verzinst Neue Regelung gilt per 1. Dezember 2023 Gesamte Mindestreserveerfordernis wird neu nicht mehr verzinst Faktor für die Limite zur Verzinsung sinkt von 28 auf 25 - Medacta lanciert neuartiges Knieimplantat - Obseva: Organon gibt Lizenz für Ebopiprant zurück - Meilensteinanspr. erlischt - Von-Roll-Übernahme: Altana hält gemäss prov. Zwischenergebnis 96,6% der Aktien - Wisekey-Tochter Sealsq integriert KI in NFT-basierte IoT-Zertifizierung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Glencore 9 Mte: Kupferproduktion -5% auf 735'800 Tonnen Kohleproduktion +2% auf 83,9 Mio Tonnen 2023: Marketing-EBIT über langfr. Ziel von 2,2-3,2 Mrd USD erwartet PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex meldet Eigenanteil von 33,04%/67,55%; New Enterprise Associat- 15 L.P.5,8% - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von <3%; Deutsche Bank AG 4,08% - Dufry: Edizione S.p.a. meldet Anteil von 23,23% - Idorsia: UBS Group AG meldet Anteil von <3% - Inficon: 1832 Asset Management L.P. meldet Anteil von 5,28% - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von 3,01% PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - Novartis verklagt Takeda in USA wegen Streit um Geschäftsgeheimnisse ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Medmix: Conf. Call zur Gewinnwarnung (08.30 Uhr) Dienstag: - Burckhardt: Ergebnis H1 - Ems-Chemie: Umsatz 9 Mte - AMS Osram: Ergebnis Q3 - Straumann: Ergebnis Q3 - Vontobel: Update 9 Mte - SNB: Ergebnis 9 Mte Mittwoch: - Barry Callebaut: Ergebnis 2022/23 + Strategieupdate (CMD ab 14.00 Uhr, London) - Sunrise: Ergebnis Q3 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer Oktober (09.00 Uhr) - BFS: Detailhandelsumsätze September (Dienstag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Oktober (Mittwoch) Ausland: - ZO: Verbrauchervertrauen 10/23 (endgültig) (11.00 Uhr) Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/23 (11.00 Uhr) - DE: Verbraucherpreise 10/23 (vorläufig) (14.00 Uhr) - US: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 10/23 (15.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.11.2023 Übernahmeangebote: - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (bis Ende 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (Entscheid bis auf weiteres aufgeschoben) - Tornos (geplant nach Fusion mit Starrag) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - One Swiss Bank (Abstimmung an aoGV am 16.11.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - AMS Osram (Kapitalerhöhung - angekündigt) - Asmallworld (Kapitalerhöhung - am oder um den 27.10.2023 geplant) - Highlight E&E (Kapitalerhöhung - Angebotsprospekt im zweiter Oktoberhälfte) - VT5 (zur Übernahme von R&S - bis Ende 2023) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9534 - USD/CHF: 0,9024 - Conf-Future: +19 BP auf 147,10% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,094% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,42% auf 10'324 Punkte - SLI (Freitag): -0,08% auf 1'612 Punkte - SPI (Freitag): -0,40% auf 13'508 Punkte - Dax (Freitag): -0,30% auf 14'687 Punkte - CAC 40 (Freitag): -1,73% auf 6'795 Punkte

awp-robot/sw/tv