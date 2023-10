Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Die Schweizer Aktienbörse wird am Mittwoch in der Eröffnung wenig verändert erwartet, allerdings mit leicht negativer Tendenz. Steigende Anleiherenditen, der höhere Ölpreis und der nach einem Raketeneinschlag in ein Krankenhaus in Gaza weiter eskalierende Nahostkrieg heizten die Verunsicherung und Nervosität an den Märkten weiter an, heisst es. Zudem könnten auch die Spannungen zwischen den USA und China steigen, nachdem die USA ihre Beschränkungen für Chip-Lieferungen nach China verschärft haben.

- SMI vorbörslich: -0,05% auf 10'809,12 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,04% auf 33'998 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,25% auf 13'534 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,07% auf 32'063 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB Q3: Auftragseingang 8052 Mio USD (AWP-Konsens: 8002 Mio) Operativer EBITA 1392 Mio USD (AWP-Konsens: 1409 Mio) Operative EBITA-Marge 17,4% (AWP-Konsens: 17,4%) Konzernergebnis 882 Mio USD (AWP-Konsens: 932 Mio) Umsatz 7968 Mio USD (AWP-Konsens: 8102 Mio) Book-to-Bill-Ratio 1,01% (Q2: 1,06) Preisbeitrag konnte gestiegene Personalaufwände mehr als ausgleichen Q4: Umsatzewachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich Operative EBITA-Marge bei rund 16 Prozent erwartet Werden Produktgruppen in allen Divisionen fortlaufend überprüfen Starke Auftragsdynamik im Projekt- und Systemgeschäft Rückläufige Tendenzen in Segmenten Fertigungsautomation und Baubranche Amerikanischer Kontinent war der Wachstumsmotor für den Auftragseingang 2023: Umsatzwachstum in den "low teens" erwartet Operative EBITA-Marge zwischen 16,5 und 17,0 Prozent erwartet Auf Kurs für einen Free Cashflow von rund 3 Milliarden US-Dollar vorbörsliche Indikation -1,1% - Kuehne + Nagel und Tamer Logistics unterzeichnen Abkommen für Saudi Arabia - Roche: Krebsmittel Alecensa zeigt starke Wirkung bei Lungenkrebspatienten erhält Zulassung für Test zur Diagnose von neonataler Sepsis - Bell: Marco Tschanz wird per 1, Juni 2024 neuer CEO der Bell Food Group Lorenz Wyss tritt per Ende Juni 2024 aus Altersgründen zurück - Cicor übernimmt britische STS Defence Limited STS Defence beschäftigt rund 150 Mitarbeitende im Süden von UK Zukauf wird EBITDA-Marge der Gruppe um 0,4%-Punkte verbessern Abschluss der Transaktion wird noch 2023 erwartet - Medartis will nach 2025 40% des Umsatzes in USA erreichen (Inti CEO in FuW) - Pierer Mobility ändert Börsenkürzel - Neu PKTM (alt PMAG) - Sulzer Turbo Services in Russland hat den Besitzer gewechselt - Wisekey 9 Mt.: Umsatz 22,6 Mio USD (+21% ggü. VJ) Tochter Sealsq erhält Auftrag von Aesopower - Xlife Sciences schliesst strategische Partnerschaft mit 4D Lifetec - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - CHINA Q3 2023 REAL GDP +1.3% Q/Q VS MEDIAN +1.0% Q/Q - CHINA Q3 2023 REAL GDP +4.9% Y/Y VS MEDIAN +4.5% Y/Y - CHINA JAN-SEP RETAIL SALES +6.8% Y/Y VS JAN-AUG +7.0% Y/Y WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: UBS Group AG meldet Anteil von 9,8% - Castle Private: HAEK Master S.A. Sicav-Raif meldet Anteil von 7,25% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - ABB: Conf. Call Ergebnis Q3 (10.00 Uhr) - Swiss Re: Conf. Call zum Branchentreffen in Baden-Baden (10.00 Uhr) - Gurit: Umsatz Q3 (nachbörslich) Donnerstag: - Nestlé: Umsatz 9 Mte (Conf. Call 14.00 Uhr) - Roche: Umsatz 9 Mte (Conf. Call 14.00 Uhr) - Schindler: Ergebnis Q3 (Conf Call 10.00 Uhr) - Comet: Update Q3 - DocMorris: Trading Update Q3 - GAM: Zwischenbericht Q3 - Inficon: Ergebnis Q3 (Web Conf. 09.30 Uhr) Freitag: - Sika: Ergebnis Q3 - BB Biotech: Ergebnis Q3 - Rieter: Investor Update 2023 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Schindler: Technologietag (08.00 - 13.15 Uhr), Ebikon - aoGV: AMS Osram (mittelfristige Finanzierung) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte September/Q3 2023 (Donnerstag) Ausland: - ZO: Konsumentenpreise 9/23 - US: Baubeginne- und genehmigungen 9/23 (14.30 uhr) EIA-Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) Fed Beige Book (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.10.2023 Übernahmeangebote: - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (Nachfr. 10.-23.10.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 wird zu R&S (bis Ende 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - Datacolor (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - One Swiss Bank (Abstimmung an aoGV am 16.11.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - AMS Osram (Kapitalerhöhung - angekündigt) - Asmallworld (Kapitalerhöhung - am oder um den 27.10.2023 geplant) - Highlight E&E (Kapitalerhöhung - Angebotsprospekt im zweiter Oktoberhälfte) - VT5 (zur Übernahme von R&S - bis Ende 2023) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9511 - USD/CHF: 0,8975 - Conf-Future: -3 BP auf 146,86% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,096% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,69% auf 10'814 Punkte - SLI (Dienstag): -1,02% auf 1'687 Punkte - SPI (Dienstag): -0,57% auf 14'155 Punkte - Dax (Dienstag): +0,09% auf 15'252 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,37% auf 7'030 Punkte

