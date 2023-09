Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Dienstag auf eine wenig veränderte Eröffnung zu, mit einer allerdings leicht negativen Tendenz. Nach dem schwachen Einstieg in die Woche vom Montag mit einem Minus des SMI von beinahe 1 Prozent, dürfte sich das Geschehen voraussichtlich aber wieder etwas beruhigen, insbesondere mit Blick auf die verschiedenen Notenbank-Termine diese Woche.

- SMI vorbörslich: -0,09% auf 11'080,60 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,02% auf 34'624 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,01% auf 13'710 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -1,08% auf 33'172 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Zehnder Group kauft Aktien im Wert von 34,3 Mio Fr. zurück NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Finma-Amstad zeigt sich hinsichtlich künftiger Kontroll-Kriterien offen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BAZG: Exporte August zum VM real +5,9%, nominal +6,6% (saisonbereinigt) BAZG: Uhrenexporte August unbereinigt 1,82 Mrd Fr. (nom. +4,0% gg VJ) - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 2,76% - Relief: Armistice Capital Master Fund Ltd. meldet Anteil von 19,66% PRESSE DIENSTAG - Glencore hat nur kleine Mengen an Aluminium von Rusal bezogen (Reuters) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Keine Termine Mittwoch: - Baloise: Ergebnis H1 (07.00 Uhr) Donnerstag: - SHL: Ergebnis H1 (07.00 Uhr; Conf. Call 16.00 Uhr) - Xlife: Ergebnis H1 (07.00 Uhr) - Alpine Select: aoGV (Auszahlung Sonderdividende; 11.00 Uhr, Zug) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konjunkturprognosen vom Herbst (Mittwoch) - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung inkl. MK (Donnerstag) Ausland: - ZO: EZB Leistungsbilanz Juli 2023 (10.00 Uhr) Konsumentenpreise August 2023; endgültig (11.00 Uhr) - US: Baubeginne und Baugenehmigungen August 2023 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.10.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (6.9.-3.10.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (geplant für 4.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) EX-DIVIDENDE DATEN: per 20.09: - Richemont (3,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9592 - USD/CHF: 0,8982 - Conf-Future: -22 BP auf 147,50% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 1,076% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,96% auf 11'091 Punkte - SLI (Montag): -1,31% auf 1'739 Punkte - SPI (Montag): -0,86% auf 14'551 Punkte - Dax (Montag): -1,05% auf 15'727 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,45% auf 7'276 Punkte

awp-robot/sw/