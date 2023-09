Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag leicht freundlich in den Handel starten. Dabei sollte aber auch an diesem Tag zunächst nicht mit allzu grossen Sprüngen gerechnet werden, da die Europäische Zentralbank erst am frühen Nachmittag ihre Zinsentscheidung veröffentlicht.

- SMI vorbörslich: +0,14% auf 10'991,49 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,20% auf 34'576 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,29% auf 13'814 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +1,49% auf 33'193 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - SIX: Novartis-Sparte Sandoz wird nach Spin-off Teil des SLI, nicht des SMI - Aevis H1: Umsatz 488,3 Mio Fr. (VJ 584,2 Mio) EBITDA 31,3 Mio Fr. (VJ 85,9 Mio) Reinergebnis -10,2 Mio Fr. (VJ 47,2 Mio) Organisches Wachstum von 4,7% verzichtet weiter auf Umsatz-/Margen-Guidance - Crealogix 2022/23: Umsatz 81,4 Mio Fr. (VJ 94 Mio) EBITDA 8,9 Mio Fr. (VJ -9,3 Mio) Reinergebnis 0,00 Mio Fr. (VJ -16,9 Mio) 2023/24: moderates Umsatzwachstum & verbesserte Profitabilität erw. - Autoneum: Kapitalerhöhung soll rund 100 Mio Fr. Bruttoerlös einbringen Bezugspreis wurde auf 90,75 Fr. pro Aktie festgelegt vorbörsliche Indikation -3,9% - Kudelski-Tochter Nagra gewinnt Dubbing Brothers als Kunde für Streaming-Lösung erhält Auftrag aus Ungarn - Leclanché erhält Folgeauftrag für Batteriesysteme in Hybridfähren - Von Roll-Aktionäre stimmen dem Verkauf der Firma zu - Wisekey will nächste Mini-Satelliten von PLD Space hochbringen lassen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: Blackrock meldet Anteil von 2,89% - Leclanché: Leclanché SA meldet Anteil von <3%/16,55% - UBS: Blackrock meldet Anteil von 4,99% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Keine Termine Freitag: - Relief: Ergebnis H1 - Alpine Select: Ergebnis H1 - Novartis: aoGV zu Abspaltung Sandoz Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Erste Schätzung Logiernächte August (Freitag) Ausland: - ZO: EZB Zinsentscheidung (14.15 Uhr; 14.45 Uhr Pk) - US: Einzelhandelsumsatz August 2023 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) Erzeugerpreise August 2023 (14.30 Uhr) Lagerbestände Juli 2023 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.09.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (6.9.-3.10.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (geplant für 4.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - SIX-Indexanpassung per 18.9.: - SMI: Keine Änderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9586 - USD/CHF: 0,8922 - Conf-Future: +122 BP auf 148,21% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 1,088% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,10% auf 10'976 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,15% auf 1'729 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,17% auf 14'432 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,39% auf 15'654 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,77% auf 7'223 Punkte

awp-robot/sw/