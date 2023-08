Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag im Plus eröffnen. Die Vorgaben aus Übersee sind allerdings gemischt. In New York hatten die Erholungsdynamik an den Börsen zur Wochenmitte etwas nachgelassen, gleichwohl sind die Vorgaben positiv. In Fernost ging es an den wichtigsten Handelsplätzen in China nach durchwachsenen Wirtschaftssignalen hingegen etwas nach unten. Hierzulande ist die UBS nach der Publikation von Zahlen und News zur CS-Integration im Fokus. - SMI vorbörslich: +0,43% auf 11'138,01 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,11% auf 34'890 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,54% auf 14'019 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,86% auf 32'611 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN UBS schreibt im zweiten Quartal Gewinn von 29 Mrd USD Q2: Gewinn vor Steuern 29'239 Mio USD (VJ 2615 Mio) Negativer "Goodwill" 28'925 Mio USD Harte Kernkapitalquote (CET1) 14,4% (VQ 13,9%) Konzerngewinn 28'875 Mio USD (VJ 2108) Geschäftsertrag 9540 Mio USD (VJ 8917 Mio) Geschäftsaufwand 8486 Mio USD (6295 Mio) Nettoneugeld GWM 16,2 Mrd USD (gebührengener. 12,6 Mrd) Verwaltete Vermögen 5530 Mrd USD (Ende Q1: 4184 Mrd) Leverage Ratio (CET1) 4,78% (VQ 4,40%) Cost/Income-Ratio 88,9% (bereinigt 80,3%) Einlagenzuflüsse von netto 23 Mrd USD Neubildung Wertberichtigungen für Kreditrisiken 740 Mio USD Nettoneugeld +8 Mrd USD Juli/August in kombiniertem WM-Geschäft Ausblick Kosteneinsparungen von über 10 Mrd bis Ende 2026 geplant Aufwand-Ertrags-Verhältnis von unter 70% bis Ende 2026 angestrebt Bis Ende 2026 Rendite auf das harte Kernkapital von 15% annähern Integrations-Aufwand weitgehend durch Wertsteigerungen ausgeglichen Erwartet im Q3 Vorsteuergewinn um den Break-even-Punkt Erwartet Wertsteigerungseffekte von rund 12 Mrd USD durch Integration zu CS: Wird Schweiz-Geschäft der CS vollständig integrieren Schrittweise Überführung CS Schweiz voraussichtlich 2025 abgeschlossen Group will Integration der CS bis Ende 2026 weitgehend abschliessen Führt Sponsoring der Credit Suisse bis mindestens 2025 weiter Geschäft der CS weitgehend stabilisiert vorbörsliche Indikation +2,8% - CS hat im zweiten Quartal aufgeräumt und über 9 Milliarden Verlust geschrieben Q2: Reinergebnis -9303 Mio Fr. (VJ -1644 Mio Fr.) Ergebnis vor Steuern -8874 Mio Fr. (VJ -1251 Mio Fr.) Ergebnis vor Steuern ohne Übernahmeeffekte -4,3 Mrd Fr. Nettoneugeld -39,2 Mrd Fr. (Q1: -61,2 Mrd Fr.) Wertberichtigungen für intern entwickelte Software von 1836 Mio Fr. Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten von 1,3 Mrd Fr. Fair-Value-Anpassungen von 2204 Mio Fr. Rückstellungen für Rechtsfälle von 1,3 Mrd Fr. Vorsteuerverlust Juni 1209 Mio USD - Dormakaba 2022/23: Umsatz 2849 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2831 Mio) EBITDA adj. 384,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 373,4 Mio) EBITDA-Marge adj. 13,5% (AWP-Konsens: 13,2%) org. Wachstum 8,4% (AWP-Konsens: 7,1%) Reingewinn 142,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 149,2 Mio) Dividende 9,5 Fr. (AWP-Konsens: 11,65 Fr.) Reingewinn 88,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 149,2 Mio) Reingewinn n.M. 42,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 78,0 Mio) 2023/24: Organ. Wachstum im mittelfristigen Zielbereich von 3-5% Sequenzielle Verbesserung der Profitabilität ggü 2022/23 VR Daniel Daeniker wird auf GV vom 5. Oktober zurücktreten Till Reuter u Ines Pöschel als neue Verwaltungsräte vorgeschlagen vorbörsliche Indikation +1,2% - Edisun Power H1: EBITDA-Marge 72,7% (VJ 75,0%) Umsatz 9,23 Mio Fr. (VJ 9,23 Mio) EBITDA 6,71 Mio Fr. (VJ 6,92 Mio) Ausgabe einer 5-jährigen 3,25%-Anleihe über 20 Mio Fr. - Ems-Chemie H1: Reingewinn 247 Mio Fr. (VJ 286 Mio) - GF verlängert Angebotsfrist für Uponor Bis zum 30.8.23 wurden 6'951'085 d. Uponor-Aktien erworben (ents. 9,5%) Anteile zuzüglich unwiderruflicher Zusagen machen 46,4% aus Behalten uns Recht vor, Uponor-Aktien auf andere Weise zu erwerben EU-Genehmigung für Übernahme steht noch aus derzeit; nach 1. Sept erw. - Jungfraubahn H1: Verkehrsertrag 94,3 Mio Fr. (VJ 62,8 Mio) Reinergebnis 35,0 Mio Fr. (VJ 15,3 Mio) EBITDA 63,1 Mio Fr. (VJ 38,3 Mio) Betriebsertrag 132,5 Mio Fr. (VJ 98,1 Mio) EBITDA-Marge 47,6% (VJ 39,0%) Gästezahlen auf Jungfraujoch noch 11% unter H1 2019 2023: Trends von H1 setzten sich im Juli und August fort Hoffen letzten Schritt zurück zur Normalität zu machen H2: Geschäftsverlauf weiter von globalen Unsicherheiten geprägt CEO Urs Kessler kündigt Rücktritt für Juni 2025 an - Kinarus H1: Liquide Mittel per Ende Juni 0,15 Mio Fr. (Ende 2022: 1,3 Mio) Nettoergebnis -2,1 Mio Fr. - Romande Energie H1: Umsatz 487 Mio Fr. (VJ 347,38 Mio) EBIT 71,9 Mio Fr. (VJ 24,2 Mio) Reingewinn 140,7 Mio Fr. (VJ -46 Mio) 2023: Bekräftigt Prognose v. höherem Umsatz und EBIT als 2022 Profitabilitätsniveau wird 2024 zurückgehen 2022er-Zahlen werden wegen Messfehler angepasst - Varia US Properties H1: Mietertrag 67 Mio USD (VJ 62,0 Mio) EBITDA exkl. NB 27,9 Mio USD (VJ 45,5 Mio) Bruttoertrag 85,3 Mio USD (VJ 91,1 Mio) Reingewinn -46,9 Mio USD (VJ 145,5 Mio) US-Mehrfamilienhaus-Sektor ist im Umbruch 2023: Erwarten weitere operative Fortschritte Bewertungen im Markt werden wohl weiter sinken - Warteck H1: Marktwert Portfolio Ende Periode 924,2 Mio. Fr. (+3,7%) Konzerngewinn 10,6 Mio Fr. (VJ 14,8 Mio) EBIT exkl. NB 9,3 Mio Fr. (VJ 8,6 Mio) Ergebnis Liegenschaften-Neubewertung 2,6 Mio Fr. (VJ 7,4 Mio) - IGEA Pharma hat Rekurs gegen Dekotierungsentscheid eingereicht - Relief erhält Vorauszahlung von 10 Mio USD, zusätzlich bis zu 46,5 Mio - Swiss-Steel-VR Svein Richard Brandtzæg titt per 5. Oktober zurück NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - ADC: Hohe Ansprechrate von Zynlonta in Kombination mit Rituximab - Repower H1: Ergebnis 176 Mio Fr. (VJ 33 Mio); EBIT 220 Mio Fr. (VJ 50 Mio) - Syngenta Group H1: Umsatz 17,5 Mrd USD (-3%); EBITDA 3,2 Mrd (-7%) - Pictet H1: Konzerngewinn 366 Mio Fr. (VJ 380 Mio) Verwaltete Vermögen per Mitte Jahr 638 Mrd Fr (Ende 2022: 612 Mrd) - ZKB H1: Konzerngewinn 677 Mio Fr. (VJ 541 Mio) Geschäftserfolg 831 Mio Fr. (VJ 537 Mio) Geschäftsertrag 1,69 Mrd Fr. (VJ 1,34 Mrd) Verwaltete Vermögen 430,4 Mrd Fr. (Ende 2022: 400,0 Mrd) Netto-Neugeldzufluss 19,3 Mrd Fr. 2023: Basis für ein beachtliches Jahresergebnis geschaffen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: BFS: Detailhandel Juli zum VJ nom. -0,2%, real -2,2% (kalenderbereinigt) BFS: Detailhandel Juli zu VM nom. -2,2%, real -2,3% (saisonbereinigt) Ausland: DE: Detailhandelsumsatz real Juli -0,8% gg Vormonat (Prognose +0,3) Detailhandelsumsatz real Juli +0,9% gg Vorjahr (Prognose -1,4) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 5,76% - DocMorris: Blackrock meldet Anteil von 2,79%; JPMorgan 14,073% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 2,98% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - UBS: Ergebnis Q2 (Webcast 08.30/MK 10.45 Uhr) - Dormakaba: Ergebnis 2022/23 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Varia US: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - EEII: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Highlight Event: Ergebnis H1 (nachbörslich) Freitag: - CFT: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Plazza: Ergebnis H1 Montag: - Burkhalter: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Freitag) - BFS: Dienstleistungsumsätze Juni 2023 (Freitag) Landesindex der Konsumentenpreise August 2023 (Freitag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) August (Freitag) - Seco: BIP Q2 2023 (Montag) Ausland: - Eurozone: Verbraucherpreise 8/23 (11.00 Uhr) Arbeitslosenquote 7/23 (11.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Private Einkommen und Ausgaben 7/23 (14.30 Uhr) MNI Chicago PMI 8/23 (15.45 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.09.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (1.-28.9.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (geplant für 4.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - SIX-Indexanpassung per 18.9.: - SMI: Keine Änderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9596 - USD/CHF: 0,8796 - Conf-Future: -43 BP auf 150,19% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,952% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,14% auf 11'090 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,06% auf 1'744 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,15% auf 14'615 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,24% auf 15'892 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,54% auf 7'364 Punkte

