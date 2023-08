Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte die neue Handelswoche mit einem deutlichen Plus starten. Die Vorgaben vor allem aus Asien sind sehr gut. Händler verweisen dabei auf die chinesische Regierung, welche die Stempelsteuer für den Aktienhandel erstmals seit 2008 gesenkt habe.

- SMI vorbörslich: +0,53% auf 11'014,48 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,73% auf 34'347 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,94% auf 13'591 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,72% auf 32'169 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lindt & Sprüngli: Nicole Uhrmeister wird Personalchefin und GL-Mitglied - Novartis-Sparte Sandoz schliesst Mycamine-Übernahme ab - Swatch begrüsst Bucherer-Übernahme durch Rolex - Bellevue: Gebhard Giselbrecht wird neuer CEO per 1. Januar 2024 Rüegg gibt CEO-Amt ab: Neue Impulse und Ideen gewünscht - Hiag H1: Liegenschaftsertrag 35,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 34,5 Mio) Neubewertungen -7,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: -4,0 Mio) EBITDA 34,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 27,2 Mio) EBIT 34,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 27,0 Mio) Reingewinn 22,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 18,9 Mio) 2023: Erwarten insgesamt gutes Geschäftsjahr 2023 - Phoenix Mecano verkauft Geschäftseinheit Rugged Computing an Kontron-Gruppe Verkauftes Geschäft mit Umsatz von 18 Mio EUR Abschluss Transaktion bis Ende 2023 geplant Verkaufspreis 22 Mio und einmaliger Buchgewinn 10 Mio EUR - Kinarus erhält Überbrückungsfinanzierung von bestehenden Aktionären NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 5,72%; UBS Group AG <3% - DocMorris: Blackrock meldet Anteil von 3,1%; JPMorgan 14,428% PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Hiag: Conf. Call Ergebnis H1 (09.00 Uhr) Dienstag: - Flughafen Zürich: Ergebnis H1 (Webcast 11.00 Uhr) - Investis: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Luzerner KB: Ergebnis Q2 (MK 11.00 Uhr) - MCH: Ergebnis H1 - Pierer Mobility: Ergebnis H1 - TX Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Vaudoise: Ergebnis H1 - Von Roll: Ergebnis H1 Mittwoch: - Allreal: Ergebnis H1 (MK 10.15 Uhr) - Stadler Rail: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer August (Mittwoch) - CS-CFA Index August (Mittwoch) Ausland: - USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.09.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Newgame bietet 0,55 Fr./Aktie für max 28 Mio Aktien (1.-28.9.) - Schaffner: TE Connectivity bietet 505 Fr./Aktie (13.10-10.11.2023) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (geplant für 4.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Schaffner (geplant nach Abschluss Übernahme) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - SIX-Indexanpassung per 18.9.: - SMI: Keine Änderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 0,9546 - USD/CHF: 0,8829 - Conf-Future: -70 BP auf 149,47% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,976% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,18% auf 10'957 Punkte - SLI (Freitag): -0,22% auf 1'718 Punkte - SPI (Freitag): -0,13% auf 14'444 Punkte - Dax (Freitag): +0,07% auf 15'632 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,23% auf 7'230 Punkte

