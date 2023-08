Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Auch am Mittwoch dürfte es an der Schweizer Aktienbörse abwärts gehen. Negative Vorgaben aus den USA und aus Fernost drückten auf die Stimmung, heisst es am Markt. An der Wall Street hatten am Vortag die zunehmenden Sorgen um die Wirtschaftsentwicklung in China sowie überraschend starke US-Einzelhandelsumsätze fallende Kurse ausgelöst. Die US-Daten weckten die Sorge vor weiter steigenden Leitzinsen. Weitere Informationen erhoffen sich die Marktteilnehmer nun von der am Abend anstehenden Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Fed-Sitzung.

- SMI vorbörslich: -0,11% auf 10'972,91 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -1,02% auf 34'946 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,14% auf 13'631 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -1,42% auf 31'781 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon Q2: Umsatz 2402 Mio USD (AWP-Konsens: 2386 Mio) Operative Marge 11,2% (AWP-Konsens: 11,5%) Operative Kern-Marge 19,9% (AWP-Konsens: 20,2%) Reingewinn 169 Mio USD (VJ 148 Mio) Ergebnis je Aktie 0,34 USD (AWP-Konsens: 0,35 USD) Kern-Ergebnis je Aktie 0,69 USD (AWP-Konsens: 0,69 USD) 2023: Nettoumsatz zu konstanten Wechselkursen +9-11% erw. (bis. +7-9%) Core diluted EPS bei +28-32% erw. (bisher +20-24%) Vorbörsliche Indikation +1,2% - Feintool H1: Umsatz 450,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 408 Mio) EBIT 12,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8,0 Mio) Reingewinn weitergef. Geschäft 6,5 Mio Fr. (VJ: 10,4 Mio) Konzernergebnis nach Sonderkosten -21,4 Mio Fr. (VJ 8,5 Mio) 2023: Umsatzguidance leicht erhöht auf neu 850 - 900 Mio Fr. Profitabilitätsziele bestätigt - Gurit H1: Umsatz 244,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 239,9 Mio) EBIT adj. 13,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6,9 Mio) EBIT-Marge adj. 5,6% (AWP-Konsens: 3,0%) Reinergebnis 4,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1,2 Mio) 2023: Bisherige Prognosen erhöht Neu EBIT-Marge zwischen 3 und 6% erwartet Neu Umsatz zwischen 460 und 490 Mio Fr. erwartet VRP Rudolf Hadorn tritt aus persönlichen Gründen per sofort zurück Philippe Royer übernimmt VR-Präsidium Erwirbt verbleibenden 40%-Anteil an Bereich Structural Profiles - Implenia H1: Umsatz 1731 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1755 Mio) EBIT 49,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 37,2 Mio) EBIT-Marge 2,9% (AWP-Konsens: 2,1%) Reingewinn 32,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 19,0 Mio) 2023: Alle Ziele bestätigt - EBIT von rund 120 Mio Fr. erwartet Kurz- bis mittelfristiges EBIT-Margenziel von rund 3,5% bestätigt Mittel- bis langfristiges EBIT-Margenziel von über 4,5% bestätigt - Novavest H1: Leerstandsquote ohne Umbauten 4,0% (Ende 2022: 4,6%) 2023: streben weitere Stärkung des Immobilienportfolios an - SGKB H1: Konzerngewinn 108,4 Mio Fr. (VJ 91,2 Mio) Geschäftsertrag 290,7 Mio Fr. (VJ 245,9 Mio) Geschäftserfolg 138,9 Mio Fr. (VJ 106,9 Mio) Verwaltete Vermögen 58,4 Mrd Fr. (Ende 2022: 53,6 Mrd) 2023: Ergebnis weiter über Vorjahr erwartet - VZ Holding H1: Betriebsertrag 224,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 227,2 Mio) EBIT 101,1 Mio Fr. (VJ 90,0 Mio) Reingewinn 86,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 84,9 Mio) AuM 42,58 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 41,9 Mio) 2023: Erwarten deutlich kräftigeres Ertrags- und Gewinnwachstum im H2 Rechnen mit einer erneuten Erhöhung der Dividende - GLKB und Postfinance beteiligen sich an Credit Exchange - U-Blox kooperiert mit Orbcomm bei IoT über Satelliten NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Investor AB meldet Anteil von 4,86% - Dufry: Norges Bank meldet Anteil von 3,08% - Kardex: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von <3% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 2,997% - UBS: Blackrock meldet Anteil von 5,01% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Alcon: Conf. Call zu Q2 (14.00) - Gurit: Conf. Call zu Ergebnis H1 (09.00 Uhr) - Implenia: Conf. Call zu Ergebnis H1 (09.30 Uhr) - SGKB: MK zu Ergebnis H1 (09.00 Uhr) - VZ Holding: Conf. Call zu Ergebnis H1 (09.30 Uhr) Donnerstag: - Geberit: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Asmallworld: Ergebnis H1 - BCV: Ergebnis H1 (MK 10.15 Uhr) - DocMorris: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Komax: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Meyer Burger: Ergebnis H1 - Orascom DH: Ergebnis H1 (Conf. Call 17.00 Uhr) - Phoenix Mecano: Ergebnis H1 - Schlatter: Ergebnis H1 - Schweiter: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr) - Siegfried: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Thurgauer KB: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr) - VP Bank: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr) Freitag: - Emmi: Ergebnis H1 (Analyst Call 09.30 Uhr) - Mobilezone: Ergebnis H1 (Webcast 9.15 Uhr) - Nebag: Ergebnis H1 - PSP Swiss Property: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.30 Uhr) - U-blox: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Juli (14.00 Uhr) Arbeitskräfteerhebung im Q2 (Donnerstag) Erste Angaben zum Konsum im Q2 (Freitag) Industrieproduktion Q2 (Freitag) Ausland: - EU: BIP Q2/23 (2. Veröffentlichung) (11.00 Uhr) Industrieproduktion 06/23 (11.00 Uhr) - US: Baubeginne- und genehmigungen 07/23 (14.30 Uhr) Kapazitätsauslastung 07/23 (15.15 Uhr) Industrieproduktion 07/23 (15.15 Uhr) EIA Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) FOMC Sitzungsprotokoll 26.7.23 (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.08.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9., Nachfr. bis 5.10.) - GAM: Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil (verlängert bis 23.8.) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie - Von Roll: Altana bietet 0,86 Fr./Aktie (25.9.-27.10, Nachfrist bis 3.11.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (Anfang Q4 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - Talenthouse (per 9.11./letzter Handelstag 8.11.) - Von Roll (geplant nach Abschluss Übernahmeangebot) - SIX-Indexanpassung per 18.9.: - SMI: Keine Änderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9590 - USD/CHF: 0,8785 - Conf-Future: -2 BP auf 149,23% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,064% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -1,12% auf 10'985 Punkte - SLI (Dienstag): -1,17% auf 1'734 Punkte - SPI (Dienstag): -1,09% auf 14'495 Punkte - Dax (Dienstag): -0,86% auf 15'767 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,99% auf 7'268 Punkte

