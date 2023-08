Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Freitagmorgen ein versöhnlicher Schluss für eine insgesamt schwache Börsenwoche ab. Aktuell ist die Wochenbilanz für den Leitindex SMI mit einem Minus von annähernd 2 Prozent klar negativ. Gewinnmitnahmen und eine Abstufung der Bonität der USA durch die Ratingagentur Fitch haben belastet. Die Vorgaben werden als leicht stützend erachtet.

- SMI vorbörslich: +0,17% auf 11'106,06 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,19% auf 35'216 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,10% auf 13'960 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,06% auf 32'140 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika H1: Umsatz 5345,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5352 Mio) EBIT 660,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 692,1 Mio) EBIT-Marge 12,3% (AWP-Konsens: 12,9%) Reingewinn 411,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 494,1 Mio) 167,8 Mio Fr. an MBCC-Akquisitions- und Integrationskosten verbucht Materialmarge stieg deutlich auf 52,7% Rechnen mit verbesserten Marktbedingungen im zweiten Halbjahr 2023: Umsatzwachstum in LW von über 15% (inkl. MBCC) Überproportionale EBIT-Steigerung erwartet (ohne MBCC) vorbörsliche Indikation -0,7% - Swiss Re H1: Reinergebnis 1447 Mio USD (AWP-Konsens: 1458 Mio) Verdiente Nettoprämien 22137 Mio USD (AWP-Konsens: 22'175 Mio) Eigenkapital 12,68 Mrd USD (AWP-Konsens: 11'427 Mrd) Combined Ratio P&C 94,7% (AWP-Konsens: 95,7%) Combined Ratio Corso 91,0% (AWP-Konsens: 92,6%) Rendite auf Kapitalanlagen 2,8% (VJ: 1,2%) CFO: Haben zu China-Überschwemmungen kein grosses Exposure Erwarten keine materiellen Belastungen aus Autofrachter-Brand SST-Quote bleibt über der Zielspanne von 200-250% Juli-Vertragserneuerungen P&C Re mit Preissteigerung von 21% Gesamtbelastung Naturkatastrophen im H1 von rund 634 Mio USD Niedriges Niveau von Grossschäden im Q2 wegen Naturkatastrophen 2023: Weiter Konzerngewinn von mehr als 3 Mrd USD angestrebt hält an ihren Finanzzielen für das Gesamtjahr fest vorbörsliche Indikation -0,7% - Basilea: Basilea reicht Zulassungsantrags bei US-Arzneimittelbehörde ein Antrag gilt für Antibiotikum Ceftobiprol - Coltene H1: EBIT-Marge 11% (AWP-Konsens: 12,8%) Reingewinn 10,02 Mio Fr. (AWP-Konsens: 13,0 Mio) Umsatz 131,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 135,4 Mio) EBIT 14,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 17,4 Mio) Abbau Lieferrückstände und Lagerabbau bei Händlern bestätigt Mittelfristziele - u.a. EBIT-Marge von 15% sieht zuversichtlich in das zweite Halbjahr 2023 - Dufry H1: Umsatz 5715 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5609 Mio) Core EBITDA 492 Mio Fr. (AWP-Konsens: 445 Mio) Core EBITDA-Marge 8,6% (AWP-Konsens: 7,9%) Org. Wachstum 31,5% (AWP-Konsens: 34,0%) Bruttomarge 64,4% (AWP-Konsens: 62,4%) IFRS Konzernergebnis -27,6 Mio Fr. (VJ 43,0 Mio) Umsatz im Juli zu kWk 17% über Vorjahr Volle Kostensynergien aus Autogrill-Übernahme von 85 Mio bereits 2024 bestätigt Synergien aus dem Zusammenschluss mit Autogrill erwartet anhaltend positive Entwicklung im Jahr 2023 ist zuversichtlich für kurzfristigen Ausblick sieht starke Nachfrage zum Start ins H2 vorbörsliche Indikation +3,6% - GAM: Newgame und Bruellan publizieren 100-Tage-Plan für GAM-Turnaround Liontrust verlängert Angebotsfrist bis zum 23. August 2023 - Mobimo H1: Leerstandsquote 4,2% (Ende 2022: 4,3%) EBIT exkl. NB 60,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 54,8 Mio) Mieterfolg 64,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 61,1 Mio) Mobimo H1: Neubewertungserfolg -9,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: -31,7 Mio) Reingewinn exkl. NB 43,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 36,2 Mio) 2023: zuversichtlich für 2023. sind grundsätzlich offen für Zu- und Verkäufe wegen Abwertung mit Gewinnrückgang im ersten Halbjahr - Newron H1: Liquide Mittel 17,1 Mio EUR (Ende 2022: 22,8 Mio) Ergebnis -7,0 Mio EUR (VJ -8,6 Mio) gibt Ergebnisse für H1 2023 bekannt und informiert über Forschung will in H2 23 und Anfang 24 Studienergebnisse für Evenamide vorlegen sieht sich bis ins Jahr 2024 finanziert - Fokus auf Hoffnungsträger NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - BFS: Logiernächte Juni +9,7% zum VJ auf 3,96 Mio Logiernächte Halbjahr +13,8% zum VJ auf 19,5 Mio - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Interroll: Blackrock meldet Anteil von 3,02% - UBS: Blackrock meldet Anteil von 4,98% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Sika: Webcast Ergebnis H1 (15.00 Uhr) - Swiss Re: Conf. Call Ergebnis H1 (10.30/14.00 Uhr) - Coltene: Webcast Ergebnis H1 (09.00 Uhr) - Dufry: Conf. Call Ergebnis H1 (14.30 Uhr) - Mobimo: Webcast Ergebnis H1 (10.00 Uhr) Montag: - Dienstag: - Galenica: Ergebnis H1 - Ascom: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - BCGE: Ergebnis H1 - Glencore: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte Juni/H1 2023 (08.30 Uhr) - KOF Beschäftigungsindikator Q3 (09.00 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten Juli 2023 (Montag) - BFS: Wohnimmobilienpreisindex Q2 (Montag) - KOF Konjunkturumfragen August (Montag) - SNB: Devisenreserven Juli 2023 (Montag) Ausland: - EZ: Einzelhandelsumsatz 06/23 (11.00 Uhr) - US: Arbeitsmarktdaten 07/23 (14.30 uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.08.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie (14.8.-15.9.,Nachfrist b. 5.10.) - GAM: Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil (verlängert bis 4.8.) Newgame bietet in Teilangebt 0,55 Fr./Aktie, Angebotsfrist ab 17.08. - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 19,50 - 20,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (Anfang Q4 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Achiko (spät. 26.10./letzter Handelstag 25.10.) - IGEA Pharma (per 6.11./letzter Handelstag 3.11.) - SIX-Indexanpassung per 18.9.: - SMI: Keine Veränderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Vom Handel suspendiert (bis auf weiteres): - Talenthouse - EX-DIVIDENDE DATEN: per 07.08: - Varia US (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9578 - USD/CHF: 0,8749 - Conf-Future: -12 BP auf 148,65% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,009% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -1,12% auf 11'087 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,84% auf 1'751 Punkte - SPI (Donnerstag): -1,04% auf 14'637 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,79% auf 15'893 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -1,97% auf 7'261 Punkte

