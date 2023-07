Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Dem Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstag ein zahlenlastiger Handelstag bevor. Entsprechend vorsichtig dürften Investoren zunächst agieren, wie die nahezu unveränderte vorbörsliche Indikation zeigt. Die Vorgaben aus Übersee bieten keine klare Orientierung.

- SMI vorbörslich: -0,02% auf 11'118,39 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,31% auf 35'061 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,03% auf 14'358 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,19% auf 32'504 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB Q2: Umsatz 8163 Mio USD (AWP-Konsens: 8230 Mio) Auftragseingang 8667 Mio USD (AWP-Konsens: 8662 Mio) Operativer EBITA 1425 Mio USD (AWP-Konsens: 1358 Mio) Operative EBITA-Marge 17,5% (AWP-Konsens: 16,8%) Konzernergebnis 906 Mio USD (AWP-Konsens: 854 Mio) Kundenaktivität robust Book-to-Bill-Ratio 1.06% (Q1: 1.20) Hackerangriff hatte keinen materiellen finanziellen Einfluss Q3: tiefes zweistelliges Umsatzwachstum erwartet Zweistelliges Umsatzwachstum und operative EBITA-Marge über 16,6% erw operative EBITDA-Marge leicht höher als 16,6% vom VJ-Q3 2023: Ausblick bestätigt - Wachstum Umsatz von mindestens 10% EBITA-Marge von über 16% erwartet CEO: Preisbeitrag hat Kosteninflation mehr als aufgeglichen vorbörsliche Indikation +0,9% - Givaudan H1: Umsatz 3535 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3611 Mio) Organisches Wachstum 2,4% (AWP-Konsens: 2,9%) Umsatz Aromen 1863 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1949 Mio) EBITDA 763 Mio Fr. (AWP-Konsens: 754 Mio) Umsatz Riechstoffe 1672 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1681 Mio) EBITDA-Marge 21,6% (AWP-Konsens: 20,9%) Reingewinn 449 Mio Fr. (AWP-Konsens: 430 Mio) Setzen weiter Preiserhöhungen um, um Inputkosten weiterzugeben Operativen Umfeld in Schlüsselmärkten nach wie vor schwierig Massnahmen zur Bruttomargenverbesserung zahlen sich aus bestätigt Mittelfristziele: Org. Wachstum 4-5% und FCF mind. 12% erwartet für 2023 weiter Anstieg der Inputkosten von 5 Prozent vorbörsliche Indikation -0,3% - Novartis-Tochter Sandoz baut Entwicklungszentrum für Biosimilars in Slowenien - Roche legt neue Daten zu Augenmittel Vabysmo - Arbonia H1: Umsatzrückgang von rund 10 Prozent Werksschliessung sowie Personalabbau von bis zu 600 Mitarbeitenden Abbau führt zu Einmalbelastung von bis zu 15 Mio Fr. Jährliche Netto-Einsparungen von 10 - 12 Mio Fr. durch Abbau Sprecherin: Keine Arbeitsplätze in der Schweiz vom Abbau betroffen bestätigt Mittelfristziele für 2026 verlagert Heizkörperfertigung von Dilsen in Kompetenzzentrum Stíbro - BLKB H1: Geschäftserfolg 91,1 Mio Fr. (VJ 87,7 Mio) Konzernergebnis 63,2 Mio Fr. (VJ 52,2 Mio) Geschäftserfolg 91,1 Mio Fr. (VJ 79,0 Mio) 2023: Unterdurchschnittliches Wirtschaftswachstum erwartet - Bossard H1: Umsatz 577,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 595,6 Mio) Umsatz Europa 321,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 321,5 Mio) Umsatz Amerika 161,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 171,8 Mio) Umsatz Asien 94,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 101,3 Mio) EBIT-Marge 12,1% (AWP-Konsens: 12,3%) Reinergebnis 49,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 54,3 Mio) EBIT 69,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 72,7 Mio) 2023: Ausblick bleib von Unsicherheiten und Risiken geprägt rechnet mit verhaltener konjunktureller Nachfrageentwicklung in H2 vorbörsliche Indikation -1,8% - Cembra H1: Geschäftsaufwand 134,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 128,9 Mio) Reingewinn 75,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 80,2 Mio) Betriebsertrag 253,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 255,3 Mio) Forderungen ggü. Kunden 6620 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6605 Mio) 2023: Erwarten EK-Rendite am unteren Ende von Zielspanne 13-14% Ziel einer Eigenkapitalrendite von 15% für 2024 wird "herausfordernd" Halten an Finanzzielen bis 2026 fest - CPH H1: Nettoumsatz 332 Mio Fr. (AWP-Konsens: 370 Mio) EBIT 53 Mio Fr. (AWP-Konsens: 38,5 Mio) Nettoergebnis 61 Mio Fr. (AWP-Konsens: 42,6 Mio) 2023: Wirtschaftsaussichten verhalten - geringerer Umsatz erwartet Margen dürften im H2 zurückgehen Nettoergebnis dürfte höheren zweistelligen Mio-Betrag erreichen - GF H1: Umsatz 1961 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1954 Mio) EBIT 184 Mio Fr. (AWP-Konsens: 189 Mio) organisches Wachstum 7,5% (AWP-Konsens: 4,9%) Reingewinn 123 Mio Fr. (AWP-Konsens: 146 Mio) Auftragseingang 1925 Mio Fr. (VJ 2209 Mio) 2023: Volatile Situation wird bestehen bleiben Situation je nach Segment unterschiedlich Bisherige Ziele bestätigt; Profitiabilität im Strategiekorridor 2025 Uponor-Transaktion kann voraussichtlich im Q4 2023 abgeschlossen werden 2025: Umsetzung der Strategie sind auf Kurs Vorbörsliche Indikation -0,6% - Leonteq H1: Betriebsertrag 147,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 147,4 Mio) Gewinn vor Steuern 25,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 26,2 Mio) Reingewinn 28,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 26,0 Mio) Betriebsaufwand 121,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 114,3 Mio) 2023: Gewinn vor Steuern weiter bei noch 40-70 Mio Fr. erwartet Wollen Wachstumsstrategie 2026 konsequent umsetezen - Medmix H1: Umsatz 248,1 Mio Fr. (VJ 250,6 Mio) EBITDA adj. 49,7 Mio Fr. (VJ 60,1 Mio) EBITDA-Marge adj. 20% (VJ 24,0%) Reingewinn 7,3 Mio Fr. (VJ 9,2 Mio) 2023: Weiterhin Umsatzwachstum 5-7% erwartet Ziel adjusted EBITDA-Marge auf 22% gesenkt (alt: 23%) Mittelfristziel bestätigt - Wachstum 8% und adj. EBITDA-Marge 30% - Mikron H1: Auftragseingang 248,7 Mio Fr. (VJ 223,3 Mio) Betriebsergebnis 16,9 Mio Fr. (VJ 11,4 Mio) Umsatz 178,3 Mio Fr. (VJ 145,9 Mio) Konzernergebnis 13,9 Mio Fr. (VJ 10,5 Mio) 2023: Prognose für H2 bleibt schwierig Weiter Profitabilität auf VJ-Niveau angestrebt - Rieter H1: Umsatz 758,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 751,0 Mio) Auftragseingang 325,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 393,9 Mio) EBIT 25,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 29,6 Mio) Reinergebnis 13,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 20,1 Mio) Umsatzanstieg trotz Stornierungen wegen Erdbeben in Türkei 2023: Umsatzziel bestätigt - EBIT-Marge von 5-7% angepeilt EBIT-Margenziel inklusive positive Sondereffekte von <2% Erwarten weiter unterdurchschnittliche Nachfrage für neue Anlagen Planen Performance-Programm "Next Level" Programm "Next Level" führt zu Kosten von 45-50 Mio im H2 Programm "Next Level" soll Kosten um 80 Mio Fr. senken "Next Level" führt zu Abbau von 300 Stellen - weiterer Abbau möglich Verkauf Firmenareal führt bei EBIT zu Effekt von rund 70-75 Mio Fr. Erholung Nachfrage für neue Anlagen frühestens im Q4 2023 Sprecherin: Stellenabbau primär in Winterthur und Deutschland - Zehnder H1: Umsatz 407,0 Mio EUR (+2%) Operatives Ergebnis (EBIT) 37,5 Mio EUR (+2%) 2023: Umsatz zwischen 780 Mio und 820 Mio EUR erwartet EBIT-Marge von rund 8% des Umsatzes erwartet - Clariant erhält Busse von 150'000 Franken von SIX Exchange Regulation - Dufry-Tochter Hudson eröffnet Geschäft in Denver mit The House of LR&C - Feintool erhält Grossauftrag von Brennstoffzellenhersteller in China - MCH: Bridget Finn wird neue Direktorin der Art Basel Miami Beach NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Raiffeisen-Rating wird von Fitch mit "A+" und "stabilem" Ausblick bestätigt - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - BAZG: Exporte Juni zum VM real -0,9%, nominal -1,7% (saisonbereinigt) Importe Juni zum VM real +1,8%, nominal +3,7% (saisonbereinigt) Handelsbilanzüberschuss Juni 3,31 Mrd Fr. (saisonbereinigt) Uhrenexporte Juni unbereinigt 2,45 Mrd Fr. (nom. +14,0% gg VJ) Ausland: - DEUTSCHLAND: ERZEUGERPREISE JUNI -0,3% GG VORMONAT (PROGNOSE -0,4) ERZEUGERPREISE JUNI +0,1% GG VORJAHR (PROGNOSE +0,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alcon: T. Rowe Price Associates, Inc. meldet Anteil von <3% - AMS Osram: Blackrock meldet Anteil von 5,52% - Kardex: Alantra EQMC Asset Management meldet Anteil von 4,97% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - ABB: Conf. Call Ergebnis Q2 (9.00 Uhr/Webcast 10.00 Uhr) - Givaudan: Conf. Call Ergebnis H1 (15.00 Uhr) - Bossard: Webcast Ergebnis H1 (14.00 Uhr) - Cembra: Conf. Call Ergebnis H1 (9.00 Uhr) - Georg Fischer: Conf. Call Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Leonteq: Conf. Call Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Rieter: Conf. Call Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Temenos: Ergebnis Q2 (nachbörslich, Conf. Call 18.15 Uhr) Freitag: - Lonza: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Schindler: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - BB Biotech: Ergebnis Q2 - Bystronic: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - HBM: Ergebnis Q1 - V-Zug: Ergebnis H1 (MK 10.15 Uhr) Montag: - Julius Bär: Ergebnis H1 (Webcast 09.30 Uhr) - SGS: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) - Belimo: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Dätwyler: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr/Conf Call 13.30) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - EZ: EZB Leistungsbilanz 05/23 (10.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Philadelphia Fed Business Outlook 07/23 (14.30 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 06/23 (16.00 Uhr) Frühindikator 06/23 (16.00 Uhr) - EZ: Verbrauchervertrauen 07/23 (vorläufig) (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.07.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor: Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie - Lancierung Angebot am 27.7. - GAM: Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, 28.06-25.07. Newgame bietet in Teilangebt 0,55 Fr./Aktie, Angebotsfrist ab 17.08. - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 18,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (Anfang Q4 2023) Dekotierungen (angekündigt): - - SIX-Indexanpassung per 18.9. - SMI: Keine Veränderungen - SLI: SIG und Roche I ersetzen AMS Osram und Temenos - SMIM: BKW ersetzen DocMorris Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Vom Handel suspendiert (bis auf weiteres): - Achiko, IGEA Pharma, Talenthouse EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9609 - USD/CHF: 0,8570 - Conf-Future: +4 BP auf 149,71% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,842% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,15% auf 11'120 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,14% auf 1'756 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,12% auf 14'700 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,10% auf 16'109 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,48% auf 7'327 Punkte

awp-robot/sw/uh