Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

Mit dem Start in die neue Handelswoche dürfte die Nervosität der Investoren nochmals zunehmen. Dies zeigt sich auch an den erneut leichteren vorbörslichen Indikationen. In dieser Woche geben etwa in den USA die Grossbanken den Startschuss für die Berichtssaison zum zweiten Quartal. Die Vorgaben aus Übersee sind eher durchwachsen.

- SMI vorbörslich: -0,23% auf 10'849,92 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,55% auf 33'735 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,13% auf 13'661 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,69% auf 32'164 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis verliert Patentstreit in den USA zu Entresto plant in Berufung zu gehen ist nach wie vor zuversichtlich für Kurz- und Mittelfristziele - Idorsia: Schlafmittel Quviviq wird in USA breiterer Patientengruppe zugänglich Vorbörsliche Indikation +2,8% - Rieter verkauft Grundstück in Winterthur an Allreal Verkaufspreis 96 Mio Fr. - Abschluss Transaktion im Herbst Vorbörsliche Indikation +0,8% NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - China: CPI Juni +0,0% gg VJ (Prog. +0,2%) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von 3% - Arbonia: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,26% - Ascom: UBS Fund Management meldet Anteil von 10,05% - Givaudan: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,12% - Oerlikon: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,03% - Vontobel: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,06% - Wisekey: Tibor Somlo meldet Anteil von 2,419% PRESSE MONTAG/WOCHENENDE - CS: Finma soll Einstieg der Saudi National Bank verhindert haben (Sobli) - Siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2023 - U-blox: Umsatz H1 - BC Jura: Ergebnis H1 - Hypi Lenzburg: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - EUR: Sentix-Investorvertrauen (10.30 Uhr) - USA: Lagerbestände Grosshandel (16.00 Uhr) Konsumentenkredite (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.07.2023 Übernahmeangebote: - Datacolor (Werner Dubach bietet 760 Fr./Aktie - Lancierung Angebot am 27.7.) - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, 28.06-25.07.) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 18,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Vom Handel suspendiert (bis auf weiteres): - Achiko, IGEA Pharma, Talenthouse EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9756 - USD/CHF: 0,8913 - Conf-Future: -44 BP auf 149,26% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,99% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -1,02% auf 10'875 Punkte - SLI (Freitag): -0,42% auf 1'708 Punkte - SPI (Freitag): -0,72% auf 14'378 Punkte - Dax (Freitag): +0,48% auf 15'603 Punkte - CAC 40 (Freitag): -2,72% auf 7'112 Punkte

awp-robot/sw/