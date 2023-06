Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch wenig verändert in den Handel starten. Laut Händlern geben die Vorgaben aus Übersee keine klare Richtung vor. Dort war die Wall Street am Dienstag nach einem verlängerten Wochenende mit Verlusten in die Börsenwoche gestartet. In Asien ist das Gesamtbild zur Wochenmitte durchwachsen.

- SMI vorbörslich: +0,10% auf 11'227,51 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,72% auf 34'054 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,16% auf 13'667 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,45% auf 33'540 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - DKSH und Roche verlängern bestehende strategische Partnerschaft in Vietnam - Schindler-Verwaltungsrat kauft erneut eigene Aktien im grossem Stil - GAM setzt ausserordentliche GV auf den 25. August an Veröffentlichen Q1-Zahlen wegen Übernahmeangebot Q1: IFRS-Nettoergebnis -63,2 Mio Fr. (VJ -7,8 Mio) op. Ergebnis vor Steuern -11,2 Milo Fr. (VJ -10,6 Mio) - Bellevue: Halbjahresgewinn 2023 wegen tieferer AuM rund 40% tiefer erwartet Durchschn. betreute Kundenvermögen rund 18% unter Vorjahresperiode - Implenia gewinnt zwei Aufträge in Zürich und Winterthur über 100 Mio Franken - Vontobel lässt sich Zeit mit Suche nach neuem CEO NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Bonhôte-Immobilier steigert 2022/23 Mieteinnahmen erneut PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: Timothy Dyer meldet Anteil von 9,37%; Addex therapeutics Ltd 33,23% - AMS Osram: Norges Bank meldet Anteil von <3% - UBS: Blackrock meldet Anteil von 4,96% - DocMorris: Blackrock meldet Anteil von 3,14%; UBS Group AG 18,28% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Carlo Gavazzi: Ergebnis 2022/23 (Conf. Call 08.45 Uhr) - GV: Landis+Gyr, SHL (aoGV), Wisekey, Züblin Freitag: - GV: AMS Osram, Highlight Event WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Bericht zur Finanzstabilität 2022 (Donnerstag) Geldpolitische Lagebeurteilung inkl. MK (Donnerstag) - BFS: Baupreisindex im April 2023 (Donnerstag) - SNB: Zahlungsbilanz Q1 (Freitag) Ausland: - US: Rede Fed-Chef Powell vor Finanzausschuss Repräsentantenhaus (16.00 Uhr) API-Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.07.2023 Übernahmeangebote: - GAM (Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien/Anteil, 28.06-25.07.) - SoftwareOne: Bain Capital mit unverbindl. Angebot für 18,50 Fr./Aktie IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Romande Energie: Aktiensplit 1:25 per 28.06. - Santhera: Reverse Share Split 10:1 an GV beantragt EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9808 - USD/CHF: 0,8991 - Conf-Future: +155 BP auf 150,11% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,012% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,80% auf 11'216 Punkte - SLI (Dienstag): -0,93% auf 1'749 Punkte - SPI (Dienstag): -0,78% auf 14'765 Punkte - Dax (Dienstag): -0,55% auf 16'111 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -1,28% auf 7'294 Punkte

