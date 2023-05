Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Die Schweizer Aktienbörse wird am Mittwoch trotz negativer Vorgaben aus den USA etwas höher verändert erwartet. Die Marktteilnehmer dürften sich vor der am Abend anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed allerdings zurückhalten, heisst es am Markt.

- SMI vorbörslich: +0,30% auf 11'457,73 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -1,08% auf 33'685 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,08% auf 12'081 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): wegen Feiertag geschlossen UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim baut mit Akquisition von PASA die Dacheindeckung in Lateinamerika aus - Sika schliesst Übernahme von MBCC ab - Straumann Q1: Umsatz 595,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 592,0 Mio) Umsatz EMEA 286,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 278,1 Mio) Umsatz Asien/Pazifik 79,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 90,3 Mio) Umsatz Lateinamerika 47,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 44,9 Mio) Umsatz Nordamerika 181,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 178,5 Mio) Org. Umsatzwachstum +3,4% (AWP-Konsens: 2,5%) 2023: Ausblick bestätigt Makro-Umfeld weiter von Unsicherheiten geprägt Zuversichtlich, weiter Marktanteile zu gewinnen vorbörsliche Indikation +0,7% - Oerlikon Q1: Auftragseingang 681 Mio Fr. (AWP-Konsens: 685 Mio) Umsatz 735 Mio Fr. (AWP-Konsens: 696 Mio) EBITDA 116 Mio Fr. (AWP-Konsens: 110 Mio) EBITDA-Marge 15,8% (AWP-Konsens: 15,9%) 2023: Bisherige Prognosen werden bestätigt EBITDA-Marge von 16 bis 16,5% erwartet Umsatz von rund 2,90-2,95 Mrd Fr., inkl. Riri vorbörsliche Indikation +2,9% - Achiko will Geschäftsbericht 2022 bis Ende Mai vorlegen - GKB ernennt neue Leiter für Bereiche Private Banking und Geschäftskunden - Idorsia-Medikament Quviviq erhält Zulassung in Kanada - LLB will nach Bank-Linth-Übernahme Schweiz-Geschäft ausbauen . Online-Reiseanbieter LM Group setzt auf ChatGPT - Meyer Burger schliesst Abnahmevertrag mit Ingka Investments für 4 Jahre - Schlatter holt Daniel Fransson als Leiter Technik in die Geschäftsleitung - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Evolva meldet Eigenanteil von 0,387%/51,94% - Intershop: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 2,9996% - Partners Group: Blackrock meldet Anteil von 5,02% - Swatch: Blackrock meldet Anteil von 2,9999% PRESSE DIENSTAG/MITTWOCH - Montana Aerospace engagiert Banken für Börsengang Energiesparte (Bloomberg) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Straumann: Webcast Umsatz Q1 (10.30 Uhr) - LLB: MK Strategie-Update Schweizer Markt (08.30 Uhr) - Oerlikon: Conf. Call Ergebnis Q1 (10.30 Uhr) - GV: Galenica, Investis, SGKB, Skan, Temenos Donnerstag: - Adecco: Ergebnis Q1 (Webcast 09.00 Uhr) - Swisscom: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Swiss Re: Ergebnis Q1 (Conf. Call 08.30/13.30 Uhr) - CFT: Umsatz Q1 - GAM: Ergebnis 2022/Q1 2023 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Schaffner: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - SIG Group: Ergebnis Q1 (Webcast 09.00 Uhr) - Valiant: Ergebnis Q1 - Aluflexpack: Umsatz Q1 (nachbörslich) - GV: Holcim, Zur Rose, BCV, Idorsia, MCH, Meyer Burger, Schlatter, SoftwareONE Freitag: - Clariant: Kennzahlen Q1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Datacolor: Ergebnis H1 - PSP Swiss Property: Ergebnis Q1 (Conf. Call 9.30 Uhr) - GV: Alcon, Lonza, LLB WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Beschäftigungsindikator Q2 (09.00 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten April 2023 (Freitag) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise April 2023 (Freitag) - KOF Konjunkturumfragen Mai (Freitag) - SNB: Devisenreserven April 2023 (Freitag) Ausland: - EZ: Arbeitslosenquote 03/23 (11.00 Uhr) - US: ADP Beschäftigung 04/23 (14.15 Uhr) PMI Dienste 04/23 (endgültig) (15.45 Uhr) ISM Dienste 04/23 (16.00 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) FOMC Zinsentscheid (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.05.2023 Übernahmeangebote: - CS (UBS zahlt 1 UBS-Aktie für 22,48 CS-Aktien; Abschluss im Q2 erwartet) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Credit Suisse (geplant nach Abschluss der Übernahme durch UBS) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Relief Therapeutics: Reverse Split 1 zu 400 (per 5.5.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Swiss Life (30,00 Fr.) - Baloise (7,40 Fr.) - Glarner KB (1,10 Fr.) - Helvetia (5,90 Fr.) - Medmix (0,50 Fr.) - Metall Zug (30,00 Fr.) - VP Bank (5,00 Fr.) - Walliser KB (3,55 Fr.) per 04.05: - BCGE (5,50 Fr.) per 05.05: - Temenos (1,10 Fr.) - Galenica (2,20 Fr.) - Investis (2,50 Fr.) - SGKB (17,00 Fr.) - Skan (0,25 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9822 - USD/CHF: 0,8916 - Conf-Future: +91 BP auf 142,74% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,061% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,12% auf 11'423 Punkte - SLI (Dienstag): -0,37% auf 1'776 Punkte - SPI (Dienstag): -0,15% auf 15'050 Punkte - Dax (Dienstag): -1,23% auf 15'727 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -1,34% auf 7'383 Punkte

