Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG:

Nach dem verhaltenen Start ins zweite Quartal dürfte der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag etwas freundlicher eröffnen. Darauf deuten die zuletzt etwas höheren vorbörslichen Indikationen hin. Der SMI folgte damit den Vorgaben aus Übersee.

- SMI vorbörslich: +0,14% auf 11'108,03 Punkte (08.02 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,98% auf 33'601 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,27% auf 12'189 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,25% auf 28'259 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan schliesst Übernahme von Amyris-Bereich ab - Clariant: schliesst Verkauf der Land Oil-Geschäfts in Nordamerika ab Verkaufspreis lag bei 14,5 Mio US-Dollar - HBM 2022/23: Jahresverlust von 146 Mio Fr. erwartet Hohe Barmittel erlauben Rückzahlung Anleihe + Fortführung Ausschüttung - Montana Aerospace 2022: Adj. EBITDA 134,2 Mio EUR (VJ 56,1 Mio) Reinergebnis -36,8 Mio EUR (VJ -49,4 Mio) Prüfen Optionen für Segment Energy, auch IPO 2023: Umsatz- und EBITDA-Ziele bestätigt Ziel Umsatz über 1,5 Mrd, adj. EBITDA 130-150 Mio EUR Positiver FCF und Nettogewinn angestrebt - Relief: beantragt Reverse Split im Verhältnis 400 zu 1 Aktienzusammenlegung in Vorbereitung auf geplantes Nasdaq-Listing - SoftwareOne ernennt Brian Duffy zum neuen Konzernchef vorbörsliche Indikation +1,7% - Valartis 2022: Geschäftsertrag 20,6 Mio Fr. (VJ 13,2 Mio) Reingewinn 7,2 Mio Fr. (VJ 5,9 Mio) - Addex legt weitere Daten zur Wirkung von Dipraglurant bei Parkinson vor - Alpine Select schlägt Dividende in Höhe von 1 Franken je Aktie vor - Dufry schlägt an GV Wahl von Sami Kahale als neues VR-Mitglied vor - ENR Russia 2022: Reingewinn 0,18 Mio Fr. (VJ 3,34 Mio) - Leclanché erhält weiteren Auftrag für Batteriesysteme in Hybridfähren - SHL ernennt Bernd Altpeter zum Co-Geschäftsleiter von SHL Deutschland - Spice Private Equity: Dekotierung per 14.04.2023 - Letzter Handelstag 13.04. - Valora: Kraftloserklärung verbleibender Aktien, Dekotierung von SIX per 17.4. NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Glencore blitzt mit Fusionsvorschlag bei Bergbauunternehmen Teck ab PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: - DE: Handelsbilanzsaldo Februar +16,0 Mrd Euro (Prognose +17,0) Importe Februar +4,6% gg Vormonat (Prognose +1,0) Exporte Februar +4,0% gg Vormonat (Prognose +1,8) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,04% - Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von 3,01% - UBS: Blackrock meldet Anteil von 4,95% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: GV: Credit Suisse (10.30 Uhr), Clariant, Molecular Partners, Oneswissbank, Plazza, Schweiter, Vontobel Mittwoch: - Barry Callebaut: Ergebnis H1 (MK 10.00 Uhr) - Jungfraubahn: Ergebnis 2022 (MK 9.45 Uhr) - Romande Energie: Ergebnis 2022 (Call 09.00 Uhr/MK 11.00 Uhr) - GV: UBS (10.00 Uhr), Straumann, PSP, Fundamenta, Mobilezone, SF Urban, Tornos Donnerstag: - Nebag: Ergebnis 2022 - GV: Zurich Insurance (14.15 Uhr), Zug Estates WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte Februar 2023 (08.30 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten März 2023 (Donnerstag) Ausland: - EZ: Erzeugerpreise 02/23 (11.00 Uhr) - US: Auftragseingang Industrie 02/23 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 02/23 (endgültig) (16.00 Uhr) API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.04.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (per 14.04., letzter Handelstag 13.04.) - Valora (per 17.4., letzter Handelstag 14.04.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - SGS: Aktiensplit 25:1 (per 12. April 2023) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Inficon (18,00 Fr.) - Forbo (23,00 Fr.) per 06.04: - Vontobel (3,00 Fr.) - Schweiter (20,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.17 Uhr) - EUR/CHF: 0,9949 - USD/CHF: 0,9133 - Conf-Future: -45 BP auf 141,40% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 1,217% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,12% auf 11'093 Punkte - SLI (Montag): -0,37% auf 1'749 Punkte - SPI (Montag): -0,17% auf 14'522 Punkte - Dax (Montag): -0,31% auf 15'581 Punkte - CAC 40 (Montag): +1,14% auf 7'346 Punkte

awp-robot/sw/tv