Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

Am Schweizer Aktienmarkt werden zum Wochenschluss erneut tiefere Kurse erwartet. Die US-Aktienbörsen schlossen am Vortag zwar höher. Aber nach dem Handelsende in Europa büssten sie noch Terrain ein. Ein Grund dafür dürften laut Händlern der anhaltende Stress im Bankensektor sein. Zudem hätten die Märkte noch die jüngsten Zinserhöhungen zu verdauen, heisst es von Händlern.

- SMI vorbörslich: -0,59% auf 10'655,54 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,23% auf 32'105 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,01% auf 11'787 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,13% auf 27'385 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB: plant Aktienrückkauf über bis zu 1 Milliarde US-Dollar Aktienrückkauf wird voraussichtlich im April lanciert - Credit Suisse: S&P stuft CS-AT1-Anleihenrating auf "D" von "C" herab - CFT 2022: Zusatzdividende - 1 neue Aktie für 100 gehaltene Anteile Dividende 5,50 Fr. (VJ 5,00 Fr.) Betriebsgewinn 94,2 Mio Fr. (VJ 73,2 Mio) Reingewinn nach Minderheiten 89,1 Mio Fr. (VJ 65,3 Mio) 2023: Wachstum im bisherigen Jahresverlauf bei +10% - Comet: Gian-Luca Bona tritt nicht mehr an für weitere Amtszeit ernennt André Grede zum Chief Technology Officer schlägt Irene Lee und Paul Boudre zur Wahl in VR vor - Edisun Power 2022: Umsatz 18,97 Mio Fr. (VJ 17,16 Mio) Reingewinn 10,23 Mio Fr. (VJ 4,51 Mio) EBITDA 14,15 Mio Fr. (VJ 13,04 Mio) Dividende 1,60 Fr. (VJ 1,10 Fr.) EBITDA-Marge 74,6% (VJ 76,0%) 2023: Operativ hat das Jahr 2023 "vielversprechend" begonnen - Evolva: Antrag auf Herabsetzung des Nennwerts der Aktien auf 1,00 Fr an GV bisheriger VRP Beat In-Albon als Vize-VRP vorgeschlagen beantrag an GV Aktienzusammenlegung im Verhältnis 250:1 beantrag an GV Einführung eines Kapitalbandes von bis zu 20% schlägt Stephan Schindler zur Wahl als VRP vor - Schaffner H1: Wachstum Nettoumsatz von über 5% erreicht EBIT-Marge liegt am oberen Ende des mittelfr. Ziels von 10-12% - Cosmo-VR kauft Anteile für 2 Millionen Franken - Orascom DE: Gespräche über Verkauf von "O-West"-Projekt in Kairo beendet - Wisekey schliesst Vertriebspartnerschaft in Nordamerika NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - GB: Detailhandelsumsatz Feb +1,2% gg Vormonat (Prognose +0,2) Detailhandelsumsatz Feb -3,5% gg Vorjahr (Prognose -4,7) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 2,98% - Kuros: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von <3% - Meier Tobler meldet Eigenanteil von <3% - Talenthouse: Roman Scharf meldet Anteil von 54,45%/111,29% - UBS meldet Eigenanteil von 13,95%/4,91% - VAT: Capital Group meldet Anteil von 5,955% PRESSE DONNERSTAG/FREITAG - Reuters: Kauf von CS soll innert eines Monats abgeschlossen werden - Reuters: "The Credit Roundtable" will nicht gegen CS-AT1-Abschreibung klagen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - CFT: Video-Conf. Ergebnis 2022 (10.30 Uhr) Montag: - Epic: Ergebnis 2022 (Conf. Call 09.30 Uhr) - GV: Belimo Dienstag: - Skan: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr, Zürich) - GV: Schindler, SGS, Sika, Swisscom, Implenia WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Consensus Forecast (Montag) Ausland: - DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 (1. Veröffentl., 09.30 Uhr) - EZ: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 (1. Veröffentl., 10.00 Uhr) - GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 (1. Veröffentl., 10.30 Uhr) - US: Auftragseingang langlebige Güter 02/23 (vorläufig, 13.30 Uhr) PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 (1. Veröffentl., 14.45 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.04.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 27.03: - Givaudan (67,00 Fr.) - ABB (0,84 Fr.) - Zehnder (1,80 Fr.) - BB Biotech (2,85 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.19 Uhr) - EUR/CHF: 0,9935 - USD/CHF: 0,9173 - Conf-Future: +49 BP auf 142,69% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,105% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,59% auf 10'719 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,47% auf 1'702 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,37% auf 14'070 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,04% auf 15'210 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,37% auf 7'139 Punkte

awp-robot/sw/tv