Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- An der Schweizer Aktienbörse zeichnet sich nach vorbörslichen Indikationen zu Wochenbeginn ein tiefroter Handelstag ab. Unter Abgaben leiden vor allem Finanzwerte. Ursache dafür ist die vom Banksektor ausgehende Verunsicherung. Zwar wurde die angeschlagene Credit Suisse am Wochenende mit dem Verkauf an die Konkurrentin UBS gerettet, doch leidet die Branche weiterhin unter der Entwicklung in den USA, wo mehrere Regionalbanken zusammengebrochen sind.

- SMI vorbörslich: -1,56% auf 10'448,06 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -1,19% auf 31'862 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,74% auf 11'631 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -1,42% auf 26'946 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS übernimmt CS für 3 Mrd. in UBS-Aktien (Für 22,48 CS-Aktien 1 UBS-Aktie) Diverse Staatsgarantien und SNB-Hilfen Colm Kelleher bleibt VRP, Ralph Hamers bleibt CEO Transaktion soll ab 2027 zum Gewinn beitragen Bekennt sich zur progressiven Dividendenpolitik Merger kann ohne Zustimmung der Aktionäre vollzogen werden Fusion unterliegt noch den üblichen Abschlussbedingungen Zusammenschluss soll nach Möglichkeit bis Ende 2023 vollzogen werden CS: Schlüsselpersonen sollen so schnell wie möglich von UBS angestellt werden UBS zuversichtlich, dass CS-Mitarbeiter weiterbeschäftigt werden nnen Restrukturierungsmassnahmen werden in Zusammenarbeit mit UBS umgesetzt CS wird weiterhin im Rahmen des normalen Geschäftsbetriebs tätig sein UBS vorbörsliche Indikation -4,7% auf 16,30 Fr. CS vorbörsliche Indikation -61% auf 0,73 Fr. - Novartis sieht Wirksamkeit von Gentherapie Zolgensma bestätigt - Roche: neue Daten zu SMA-Mittel Evrysdi bestätigen Wirksamkeitsprofil - Swisscom: Fritz Zurbrügg vertritt Bund im Verwaltungsrat - Aevis 2022: EBITDA steigt um mehr als 60% auf 125 bis 130 Mio Fr. Reingewinn wird 60 Mio Fr. übersteigen (VJ 4,6 Mio) - Newron: "Beindruckende" Topline-Ergebnisse Phase-II-Studie 014 mit Evenamide - Orascom D.: ODE steigert Gewinn 2022 um 45 Prozent auf 1,9 Mrd EGP - Talenthouse: Rücktritt von zwei Verwaltungsratsmitgliedern - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: _ WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von 3,07% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 2,94% - Oneswissbank: Cafmagil Trust/HPF Holding melden Anteil von 63,471% - Polypeptide: Premier Portfolio meldet Anteil von 4,93%, Premier Fund von 5,17% - UBS meldet Eigenanteil von 13,7%/5,003% - Zurich Insurance: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,003% PRESSE MONTAG - Viel Analyse zu CS-Übernahme durch UBS - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Partners Group: Ergebnis 2022 (MK/Webcast 09.00 Uhr) - Peach Property: Ergebnis 2022 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Warteck Invest: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr) Mittwoch: WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Februar 2023 (Dienstag) - KOF Konjunkturprognose (Dienstag) - SNB: Publikation Geschäftsbericht (Mittwoch) - SNB: Zahlungsbilanz Q4 (Mittwoch) Ausland: - EUR: Handelsbilanz 01/23 (11.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.04.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - DKSH (2,15 Fr.) per 21.03: - Also (4,60 Fr.) - Hypi Lenzburg (115,00 Fr.) per 23.03: - Oerlikon (0,35 Fr.) - Bellevue (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9873 - USD/CHF: 0,9274 - Conf-Future: +169 BP auf 145,65% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,042% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,98% auf 10'614 Punkte - SLI (Freitag): -1,21% auf 1'675 Punkte - SPI (Freitag): -0,84% auf 13'905 Punkte - Dax (Freitag): -1,33% auf 14'768 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,58% auf 6'925 Punkte

awp-robot/sw/uh