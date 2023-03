Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG -Die Stimmung an den Finanzmärkten ist stark angeschlagen. Der SMI dürfte denn auch den letzten Handelstag dieser Woche mit deutlichen Verlusten beginnen, wie die vorbörslichen Indikationen erwarten lassen. Auch die anderen europäischen Börsen folgen den tiefroten Vorgaben aus Übersee. Am Vorabend hatten zwei Hiobsbotschaften aus der Finanzbranche an der Wall Street einen Kursrutsch ausgelöst - SMI vorbörslich: -1,14% auf 10'824,40 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -1,66% auf 32'255 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -2,05% auf 11'338 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,67% auf 28'144 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Beratender FDA-Ausschuss befürwortet klinischen Nutzen von Polivy - Bachem nimmt 108,1 Millionen Franken mit Ausgabe neuer Aktien auf Mittel für Kapazitätserweiterung an den Standorten Neue Aktien wohl per 13. März 2023 an der SIX Swiss Exchange kotiert vorbörsliche Indikation -4,3% - Mikron 2022: EBIT 26,4 Mio Fr. (VJ 17,6 Mio) Konzernergebnis 24,2 Mio Fr. (VJ 17,0 Mio) Dividende 0,40 Fr. (VJ 0,24 Fr.) 2023: EBIT-Marge auf ähnlichem Niveau wie 2022 angestrebt Konkreter Ausblick schwierig - Mobilezone 2022: Umsatz 1003 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1004 Mio) EBIT 70,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 74,6 Mio) Reingewinn 54,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 57,7 Mio) EBIT-Marge 7,0% (AWP-Konsens: 7,4%) Stetige Steigerung der EBIT-Marge in den nächsten Jahren 2023: EBIT von 70 bis 77 Mio Fr. angestrebt - Molecular Partners 2022: Umsatz 189,6 Mio Fr. (VJ: 9,8 Mio) Reinergebnis +117,8 Mio Fr. (VJ: -63,8 Mio) Operatives Ergebnis +116,6 Mio Fr. (VJ: -63,4 Mio) Liquide Mittel per Ende Dezember 249,1 Mio Fr. Liquiditätsreserven sollten bis 2026 reichen Mehrere Ernennungen im Management Alexander Zürcher zum COO ernannt Renate Gloggner zur EVP People and Community ernannt Anne Goubier zur Senior Vice President of Biology ernannt 2023: Operative Ausgaben von 70-80 Mio Fr. erwartet - Orell Füssli 2022: Dividende 3,4 Fr. (VJ 3,40 Fr.) Umsatz 217,3 Mio Fr. (VJ 210,4 Mio) EBIT-Marge 6,9% (VJ 7,3%) EBIT 14,9 Mio Fr. (VJ 15,4 Mio) Reinergebnis 11,7 Mio Fr. (VJ 12,1 Mio) 2023: Weiteres Umsatzwachstum erwartet Tiefere EBIT-Marge erwartet 2028: Mittelfristziele bestätigt will weiter EBIT-Marge von über 8% erreichen will weiter Umsatz von 300 Mio Fr. erreichen - Starrag 2022: Reinergebnis 11,1 Mio Fr. (VJ -5,4 Mio) EBIT 18,6 Mio Fr. (VJ -8,5 Mio) Dividende 2,00 Fr. (VJ 1,00 Fr.) - U-Blox 2022: EBIT adj. 131,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 113,9 Mio) EBIT 121,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 105,3 Mio) Reingewinn 101,8 Fr. (AWP-Konsens: 83,9 Mio) Adj. EBIT-Marge 21,0% Dividende 2,00 Fr (AWP Konsens: 3,15 Fr; 2021: 1,30 Fr) adj. EBITDA-Marge 27,2% Ende 2022 Freier Cashflow 66 Mio Fr. (VJ 56 Mio Fr.) 2023: Umsatzwachstum von 6-16% erwartet (37-100 Mio Fr.) Adj. EBIT-Marge von 14-18% erwartet Adj. EBITDA-Marge von 21-24% erwartet vorbörsliche Indikation +1,0% - OC Oerlikon-Anleihe zur Finanzierung der Riri-Übernahme platziert - Vaudoise will Präsenz in der Deutschschweiz "signifikant" ausbauen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Energie: Stauseen zu 40,6 Prozent gefüllt (langj. Durchschnitt: 23,0%) - Ausland: GB: Industrieproduktion JAN -4,3% GG Vorjahr (Prognose -4,1) Industrieproduktion JAN -0,3% GG Vormonat (Prognose +0,0) BIP JAN +0,3% GG VM (PROG +0,1) DE: Konsumentenpreise FEB +8,7% GG VJ (Prognose +8,7) - 2. SCHÄTZUNG Konsumentenpreise FEB +0,8% GG VM (Prognose +0,8) - 2. SCHÄTZUNG Konsumentenpreise HVPI FEB +9,3% GG VJ (Prognose +9,3) - 2. SCHÄTZUNG Konsumentenpreise HVPI FEB 1,0% GG VM (Prognose +1,0) - 2. SCHÄTZUNG WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Cevian Capital meldet Anteil von 3,28% - Lonza: Blackrock meldet Anteil von 9,97% - Siegfried: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von <3% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Mikron: MK zu Ergebnis 2022 (10.00 Uhr, Zürich) - Mobilezone: Webcast zu Ergebnis 2022 (09.15 Uhr) - Molecular Partners: Conf. Call zu Ergebnis 2022 (14.00 Uhr) - Orell Füssli: Webcast zu Ergebnis 2022 (10.00 Uhr) - Starrag: Conf. Call zu Ergebnis 2022 (10.30 Uhr) - U-blox: MK zu Ergebnis 2022 (14.00 Uhr, Zürich) Montag: - Hiag: Ergebnis 2022 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Metall Zug: Ergebnis 2022 (MK 9.00 Uhr, Zug) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Februar 2023 (nachbörslich) Dienstag: - Medartis: Ergebnis 2022 (Webcast 10.30 Uhr) - Sensirion: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr, Zürich) - Tecan: Ergebnis 2022 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Vetropack: Ergebnis 2022 (MK 10.15 Uhr, Bülach) - BKW: Ergebnis 2022 (MK 09.30 Uhr, Zürich) - Crealogix: Ergebnis H1 (definitiv) - Flughafen Zürich: Ergebnis 2022 (MK 10 Uhr, Kloten) - Komax: Ergebnis 2022 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Newron: Ergebnis 2022 - Polypeptide: Ergebnis 2022 (Webcast 9.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Februar 2023 (Dienstag) Ausland: - FR: Handelsbilanz 01/23 (08.45 Uhr) - ES: Einzelhandelsumsatz 01/23 (09.00 Uhr) - US: Arbeitsmarktbericht 02/23 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.03.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Graubündner KB (42,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9843 - USD/CHF: 0,9291 - Conf-Future: +68 BP auf 139,93% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,41% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,69% auf 10'949 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,25% auf 1'755 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,02% auf 14'214 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,01% auf 15'633 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,32% auf 7'316 Punkte

awp-robot/sw/kw