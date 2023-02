Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Am Schweizer Aktienmarkt ist heute der erste von drei dicht bepackten Berichtstagen. Entsprechend könnten sich Investoren erst einmal zurückhalten, wie die nahezu unveränderten vorbörslichen Indikationen zeigen. Die Vorgaben werden von Händlern denn auch als eher durchwachsen gesehen.

- SMI vorbörslich: -0,07% auf 11'211,46 Punkte (08.03 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,22% auf 32'889 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,63% auf 11'467 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,08% auf 27'446 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Finma stellt bei CS schwerwiegende Mängel im Fall Greensill fest bezieht sich auf Risikomanagement und angemessene Betriebsorganisation ordnet bei CS korrigierende Massnahmen an setzt bei CS Prüfbeauftragten ein, der Einhaltung Massnahmen prüft hat vier Enforcementverfahren gegen ehemalige Manager der CS eröffnet will sich nicht namentlich zur Identität der Ex-CS-Manager äussern CS begrüsst Abschluss des Finma-Verfahrens Finma hat keine Gewinneinziehung verfügt Massnahmen haben voraussichtlich keine erheblichen Kosten zur Folge prüft weitere Auszahlung an Anleger in der ersten Jahreshälfte 2023 vorbörsliche Indikation -0,2% - Adecco 2022: Adj. EBITA 833 Mio EUR (VJ 953 Mio) Reinergebnis 342 Mio EUR (VJ 586 Mio) Umsatz 23'640 Mio EUR (VJ 20'949 Mio) Dividende 2,5 Fr. (AWP-Konsens: 2,49 Fr.; VJ 2,50 Fr.) Q4: Reinergebnis 65 Mio EUR (AWP-Konsens: 121 Mio) Bruttogewinn 1302 Mio EUR (AWP-Konsens: 1275 Mio) EBITA adj. 228 Mio EUR (AWP-Konsens: 230 Mio) EBITA-Marge adj. 3,7% (AWP-Konsens: 3,8%) Umsatz 6212 Mio EUR (AWP-Konsens: 6108 Mio) Organisches Wachstum adj. 5% (AWP-Konsens: 3,0%) Dezember-Wachstum lag bei starken 6% Zuversichtlich, geplante Kostensenkungsziel zu erreichen Volumen im Januar haben sich abgeschwächt Markt für Talent-Services bleibt dynamisch erwartet Bruttomargen und Kosten in Q1 auf Höhe des Q4 ist zuversichtlich, Kosteneinsparungen von 150 Mio EUR zu erreichen hält trotz weniger Gewinn an Vorjahresdividende fest (HEADLINE) vorbörsliche Indikation +0,9% - Alcon 2022: Operative Kern-Marge 18,2% (VJ 17,6%) Operative Marge 7,8% (VJ 7,1%) Umsatz 8654 Mio USD (VJ 8222 Mio) Ergebnis je Aktie 0,68 USD (VJ 0,76) Reingewinn 335 Mio USD (VJ 376 Mio) Q4: Umsatz Surgical 1274 Mio USD (VJ 1259 Mio) Op. Kernmarge 16,4% (AWP-Konsens: 16,7%) Umsatz 2155 Mio USD (AWP-Konsens: 2197 Mio) Ergebnis je Aktie 0,2 USD (AWP-Konsens: 0,11 USD) Umsatz Vision Care 881 Mio USD (VJ 875 Mio) 2023: Umsatz von 9,2 bis 9,4 Mrd USD erwartet Kernmarge von 19,5% bis 20,5% erwartet Kernergebnis je Aktie von 2,55 bis 2,65 USD erwartet vorbörsliche Indikation +2,4% - Nestlé zieht sich aus Myanmar zurück - Roche bündelt im Kampf gegen HIV- und Tuberkulose-Epidemien Kräfte mit CDC - Arbonia 2022: Dividende 0,30 Fr. (AWP-Konsens: 0,32 Fr.; 2021: 0,30 Fr.) Umsatz 1202 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1213 Mio) EBITDA ohne Sondereffekte 112,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 116 Mio) Reingewinn o Sonderef. 23,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 33 Mio) EBIT ohne Sondereffekte 41,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 48 Mio) 2023: Erwartet Umsatz von rund 1,3 Mrd Fr. Erwarten EBITDA-Marge ohne Sondereffekte von rund 10% Erwarten EBIT-Marge ohne Sondereffekte von rund 4% Investionen von rund 90 Mio Fr. geplant bekräftigt Mittelfristziele - Bellevue 2022: Konzerngewinn 25,3 Mio Fr. (VJ 43,1 Mio) Netto-Neugeldzufluss -577,4 Mio Fr. (VJ 67,2 Mio) Geschäftsertrag 95,9 Mio Fr. (VJ 140,6 Mio) 2023: Gehen von weiterhin sehr volatilem Marktumfeld aus Stimmung der Anleger kurzfristig nicht erhellt Gesundheitsanlagen bleiben ein Megatrend - Elma 2022: EBIT 4,57 Mio Fr. (VJ 9,1 Mio) Reingewinn 4,16 Mio Fr. (VJ 7,5 Mio) Umsatz 154,7 Mio Fr. (VJ 149,3 Mio) Dividende 2,00 Fr. (VJ 2,00 Fr.) verzichete auf konkrete Voraussagen für 2023 wird eingeschlagenen Transformationsprozess fortsetzen - Feintool 2022: Umsatz 861 Mio Fr. (AWP-Konsens: 851,3 Mio) EBIT 26.7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 26,9 Mio) Dividende 0.34 Fr. (AWP-Konsens: 0,64 Fr.; VJ 1,00 Fr.) Reingewinn 16.5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 16,9 Mio) 2023: Umsatz von rund 900 Mio Fr. erwartet EBIT vor Einmaleffekten zw 25 und 30 Mio Fr erwartet - Ina Invest 2022: Gewinn 19,08 Mio Fr. (VJ 12,0 Mio) Betrieblicher Ertrag 18,19 Mio Fr. (AWP-Konsens: 23,1 Mio) Neubewertungen 12,84 Mio Fr. (AWP-Konsens: 14,5 Mio) Mietertrag 11,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 12,3 Mio) EBIT 16,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 17,5 Mio) - Intershop 2022: EBIT 191,6 Mio Fr. (VJ 195,1 Mio) Reingewinn 145,5 Mio Fr. (VJ 144,2 Mio) Nettoliegenschaftsertrag 68,3 Mio Fr. (VJ 66,8 Mio) Leerstandsquote 13,3% (H1: 10,6%) Dividende inkl. Sonderdividende 50 Fr. (VJ 25,00 Fr.) 2023: Grundsätzlich positiv gestimmt, aber verschiedene Szenarien - IVF Hartmann 2022: Umsatz 150,65 Mio Fr. (VJ 144,1 Mio) Dividende 2,5 Fr. (VJ 1,90 Fr.) Reingewinn 11,23 Mio Fr. (VJ 6,2 Mio) EBIT 13,49 Mio Fr. (VJ 7,7 Mio) Erweiterung des Verwaltungsrates auf 5 Mitglieder beantragt Aldo Schellenberg und Martin Walther sollen neu in VR 2023: solides organisches Umsatzwachstum erwartet EBIT in der Grössenordnung des Vorjahres 2022 erwartet - Santhera: Bradley Meyer als neues Verwaltungsratsmitglied nominiert bildet Strategieausschuss zur Evaluierung strategischer Optionen sichert sich zusätzliche Mittel durch Privatplatzierung stockt bestehende Finanzierungsvereinbarung auf - SIG 2022: Umsatz 2780 Mio Euro (AWP-Konsens: 2676 Mio) Wachstum in LW 27,4% (VJ 14,5%) Org. Wachstum 8% (AWP-Konsens: 7,2%) EBITDA adj. 652,2 Mio Euro (AWP-Konsens: 666 Mio) EBITDA-Marge adj. 23,5% (AWP-Konsens: 24,8%) Reingewinn adj. 286,8 Mio Euro (AWP-Konsens: 281 Mio) Reingewinn 37,8 Mio Euro (AWP-Konsens: 162 Mio) Dividende 0,47 Fr. (AWP-Konsens: 0,46 Fr.; 2021: 0,45 Fr.) Neues Werk in Indien geplant - Investitionen von 60 Mio EUR 2023: Umsatzwachstum währungsbereinigt von 20 bis 22% erwartet Bereinigte EBITDA-Marge soll um 50-150 BP auf 24-25% steigen Preiserhöhungen im Kartongeschäft sollen zum Wachstum beitragen bestätigt mittelfristige Ziele vorbörsliche Indikation +2,0% - Talenthouse: CEO McKeeve und Development-Chef verlassen Firma per sofort überprüft Zukunft des Plattformgeschäfts - VT5: Verfügbare Mittel aus dem Börsengang weiter bei 198 Mio Fr. Verhandlungen mit "vielversprechenden Kandidaten" kommen voran - Molecular Partners: Neue Daten unterstützen Radio DARPin Platform NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: Industrieproduktion gesunken - Erholung erwartet - DE: Einfuhrpreise Jan -1,2% gg Vormonat (Prognose -1,5) Einfuhrpreise Jan +6,6% gg Vorjahr (Prognose +6,3) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dufry: Norges Bank meldet Anteil von 3,15% - Zur Rose: UBS Group AG meldet Anteil von 20,01% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Adecco: Conf. Call zu Ergebnis Q4/2022 (09.30 Uhr) - Arbonia: MK Ergebnis 2022 (09.00 Uhr) - Bellevue: MK Ergebnis 2022 (09.00 Uhr) - Feintool: MK Ergebnis 2022 (10.00 Uhr) - Ina Invest: Webcast Ergebnis 2022 (09.00 Uhr) - Intershop: MK Ergebnis 2022 (10.00 Uhr) - IVF Hartmann: MK Ergebnis 2022 (10.00 Uhr) - SIG Group: Conf. Call zu Ergebnis 2022 (09.00/MK 10.30 Uhr) - Alcon: Conf. Call zu Ergebnis 2022 (14.00 Uhr) Mittwoch: - Kühne+Nagel: Ergebnis 2022 (Webcast 08.30 Uhr) - Swiss Life: Ergebnis 2022 (MK 08.00/IR-Call 09.00) - Allreal: Ergebnis 2022 (MK 09.30 Uhr) - Autoneum: Ergebnis 2022 (MK 09.30) - BCGE: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr) - Bossard: Ergebnis 2022 (MK 15.00 Uhr) - Emmi: Ergebnis 2022 (MK 08.30 Uhr) - Georg Fischer: Ergebnis 2022 (MK 11.00 Uhr) - Implenia: Ergebnis 2022 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Zehnder: Ergebnis 2022 (MK 08.00 Uhr) Donnerstag: - VAT: Ergebnis 2022 (MK 11.00 Uhr, Zürich) - Forbo: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr, Zürich) - Comet: Ergebnis 2022 (Conf. Call 13.30 Uhr) - Kardex: Ergebnis 2022 (Conf. Call 14.00 Uhr) - VZ Holding: Ergebnis 2022 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Bystronic: Ergebnis 2022 (MK 11.00 Uhr, Zürich) - Cicor: Ergebnis 2022 (Webcast 14.00 Uhr) - Gurit: Ergebnis 2022 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Inficon: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr, Zürich), Zürich - SoftwareONE: Ergebnis 2022 (Webcast 09.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer Februar (09.00 Uhr) - Seco: BIP Q4 2022 (09.00 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Februar (Mittwoch) Ausland: - FR: Verbraucherpreise 02/22 (vorläufig; 08.45 Uhr) BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung; 08.45 Uhr) - US: Lagerbestände Grosshandel 01/23 (vorläufig; 14.30 Uhr) FHFA-Index 12/22 (15.00 Uhr) MNI Chicago PMI 02/23 (15.45 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 02/23 (16.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 02/23 (16.00 Uhr) API Ölbericht (Woche; 22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.03.2023 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9931 - USD/CHF: 0,9380 - Conf-Future: -8 BP auf 140,78% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 1,382% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,34% auf 11'220 Punkte - SLI (Montag): +0,59% auf 1'782 Punkte - SPI (Montag): +0,45% auf 14'451 Punkte - Dax (Montag): +1,13% auf 15'381 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,30% auf 7'296 Punkte

