Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

An der Schweizer Aktienbörse werden gemäss vorbörslichen Indikationen höhere Kurse erwartet. Positive Vorgaben aus den USA dürften nach den jüngsten Verlusten zu einer Gegenbewegung führen, heisst es am Markt. Auslöser ist laut Händlern US-Notenbankchef Jerome Powell. Dieser hatte gesagt, dass der Prozess der zurückgehenden Inflation bereits begonnen habe, er aber noch in einem sehr frühen Stadium sei.

Dies weckt bei den Anlegern die Zuversicht für steigende Kurse, heisst es am Markt.

- SMI vorbörslich: +0,64% auf 11'305,95 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,78% auf 34'157 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,90% auf 12'114 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,29% auf 27'606 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär hat erste Perpetual Tier 1 Subordinated Bonds in Euro platziert - Schindler und Migros testen selbstfahrenden Lieferdienst - Nestlé Frankreich: Gericht wird im Buitoni-Fall im Mai Klage prüfen Tochter Purina übernimmt Fabrik von Red Collar Pet Foods in den USA - Vontobel 2022: Reingewinn v.M. 229,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 268 Mio) Betriebsertrag 1285,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1329 Mio) Neugeld -5,2 Mrd Fr. (AWP-Konsens: -3,2 Mrd) AuM 204,4 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 208 Mrd) Dividende 3 Fr. (AWP-Konsens: 3,03 Fr; 2021: 3,00 Fr.) bekräftigt Kostensenkungen von 65 Mio bis Ende 2023 CFO: Im AM unverändert Abfluss bei Fixed Income, weniger Zufluss Planen keine Entlassungen, natürliche Fluktuation nutzen Vorbörsliche Indikation -4,3% - DKSH erweitert Partnerschaft mit Disposable Soft Goods (DSG) in Malaysia - Kudelski lanciert neuen Zertifizierungsservice für "Matter"-Smart-Home-Geräte - Meyer Burger und NorSun schliessen langfristigen Liefervertrag - Relief Therapeutics zieht US-Listing-Antrag zurück - Plant Reverse-Split - Santhera kann Raxone in Frankreich wieder verkaufen - zu einem tieferen Preis wird Rückzahlungen von insgesamt 25 Mio EUR leisten - Spexis und SPRIM Global finanzieren Studien künftig gemeinsam NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 5,06% - Dufry: Edizione S.p.a. meldet Anteil von 36,74%; Dufry AG 0,67% - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 5,05% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Vontobel: Webcast Ergebnis 2022 (10.30 Uhr) Donnerstag: - Credit Suisse: Ergebnis 2022 (Webcast 08.15 Uhr) - Swisscom: Ergebnis 2022 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Zurich Insurance: Ergebnis 2022 (Conf. Call 13.00 Uhr) - BCV: Ergebnis 2022 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Dätwyler: Ergebnis 2022 (Webcast 13.30 Uhr) - DKSH: Ergebnis 2022 (MK 11.00 Uhr) - Glarner KB: Ergebnis 2022 - Leonteq: Ergebnis 2022 (Webcast 09.30 Uhr) - SPS: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr) Freitag: - Bell: Ergebnis 2022 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Ems-Chemie: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr) - Graubündner KB: Ergebnis 2022 (MK 09.30 Uhr) - Mobimo: Ergebnis 2022 (Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturumfragen Februar (09.00 Uhr) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.15 Uhr) Ausland: - US: MBA Hypothekenanträge (wöchentlich) (13.00 Uhr) Grosshandel, Lagerbestände und Umsatz 12/22 (16.00 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.02.2023 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Varia US (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9891 - USD/CHF: 0,9217 - Conf-Future: -12 BP auf 141,10% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,35% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,44% auf 11'234 Punkte - SLI (Dienstag): -0,50% auf 1'778 Punkte - SPI (Dienstag): -0,50% auf 14'483 Punkte - Dax (Dienstag): -0,16% auf 15'321 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -1,40% auf 7'132 Punkte

awp-robot/sw/