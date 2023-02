Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- An der Schweizer Aktienbörse werden zur Wochenmitte mit dem Rückenwind positiver Vorgaben aus den USA leicht höhere Kurse erwartet. Allerdings dürfen sich die Aktivitäten vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend auf Spezialsituationen konzentrieren. Im Mittelpunkt stehen dürfte vor allem der Jahresabschluss des Pharmariesen Novartis.

- SMI vorbörslich: +0,34% auf 11'323,73 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +1,09% auf 34'086 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,67% auf 11'585 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,07% auf 27'347 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis 2022: Umsatz 50'545 Mio USD (VJ 51'626 Mio) Dividende 3,20 Fr. (AWP-Konsens: 3,27 Fr.; 2021: 3,10 Fr.) Reinergebnis 6955 Mio USD (VJ 24'018 Mio) Core-Reinergebnis 13'352 Mio USD (VJ 14'094 Mio) Core-EBIT 16'665 Mio USD (VJ 16'588 Mio) Q4: Core-EBIT 4030 Mio USD (AWP-Konsens: 3816 Mio) Umsatz Sandoz 2330 Mio USD (AWP-Konsens: 2387 Mio) Umsatz Gruppe 12'690 Mio USD (AWP-Konsens: 12'978 Mio) Core-Reingewinn 3251 Mio USD (AWP-Konsens: 2991 Mio) Core-EPS 1,52 USD (AWP-Konsens: 1,42 USD) Umsatz Innovative Med. 10'360 Mio USD (AWP-Konsens: 10'568 Mio) Umsatz Cosentyx 1080 Mio USD (Q3: 1274 Mio; Q2: 1275 Mio) Umsatz Entresto 1291 Mio USD (Q3: 1135 Mio; Q2: 1125 Mio) Umsatz Zolgensma 309 Mio USD (Q3: 319 Mio; Q2: 379 Mio) Umsatz Gilenya 346 Mio USD (Q3: 507 Mio; Q2: 555 Mio) Umsatz Kisqali 357 Mio USD (Q3: 327 Mio; Q2: 308 Mio) Umsatz Kymriah 139 Mio USD (Q3: 134 Mio; Q2: 136 Mio) Umsatz Lucentis 398 Mio USD (Q3: 455 Mio; Q1: 501 Mio) Umsatz Leqvio 42 Mio USD (Q3: 34 Mio; Q2: 22 Mio) Umsatz Kesimpta 209 Mio USD (Q3: 289 Mio; Q2: 239 Mio) Einbussen durch Generikakonkurrenz 4 Prozentpunkte (Q3: 3 PP) Aktienrückkauf ist im Gang, noch 4,9 Mrd USD offen (9 Mte 7,6 Mrd) Sandoz Spin-off nach wie vor auf Kurs für das zweite Halbjahr 2023 Basis für Dividendenerhöhung bleibt gleich nach Sandoz Spin-off CEO: Umfeld in Europa für Innovation wird weniger attraktiv IRA in USA kurzfristig managebar - längerfristig schwieriger sehen in China Start erster Normalisierung China-Umsätze dürfte sich erst ab H2 wirklich normalisieren Biosimilar-Erosion für Lucentis & Gilenya dürfte anhalten China bleibt einer unserer wichtigsten Wachstumsmärkte Haben derzeit keine weiteren grossen Umbaupläne werden mit Sandoz-Spin-Off so schlank sein wie gewünscht M&A-Strategie nicht verändert - verfügen über ausreichend Cash Cholesterin-Senker Leqvio weiter gut auf Kurs 2023: Umsatzsteigerung im niedrigen bis mittleren 1-st %-Bereich Gewinnsteigerung im mittleren 1-stelligen Prozentbereich erw. Pharma soll im niedrigen bis mittleren 1-st. %-Bereich wachsen Sandoz soll im tiefen bis mittleren 1-st. %-Bereich wachsen Sandoz mit Rückgang Kernergebnis im tiefen 2-st. %-Bereich Beantragt weitere Aktienrückkäufe im Umfang von bis zu 10 Mrd Fr. Bleibt bestrebt, Dividende auch künftig jährlich zu erhöhen CEO Narasimhan erhält für 2022 total 8,45 Mio Fr. (VJ 11,2 Mio Fr.) Schlägt früheren Pfizer-Manager für den Verwaltungsrat vor vorbörsliche Indikation +0,2% - ABB: E-Mobility nimmt im Rahmen einer vorb. Privatplatzierung 325 Mio CHF auf - Holcim: Indonesische Inselbewohner verklagen Konzern wegen Klimaschäden - Kühne+Nagel nimmt letzte je produzierte Boeing 747 in Betrieb - Nestlé zieht Urteil im Mobbing-Fall nicht weiter - Roche: EU genehmigt Erweiterung der Zulassung von Hemlibra auf Hämophilie A - Peach Property 2022: FFO I von 18-19 Millionen - bestes operatives Ergebnis Mieteinnahmen +16% auf rund 116 Millionen Euro Like-for-like Mietwachstum von rund 5% Marktwert Portfolio per 31.12. bei rund 2,6 Mrd Euro - Valiant 2022: Konzerngewinn 129,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 125,7 Mio) Geschäftsertrag 448,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 444,4 Mio) Geschäftserfolg 159,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 152,3 Mio) Dividende 5,00 Fr. (AWP-Konsens: 5,13 Fr.; 2021: 5,00 Fr.) Umsetzung der Strategie 2020 bis 2024 verläuft planmässig 2023: Gehen von einem höheren Konzerngewinn aus vorbörsliche Indikation +1,7% - Baloise investiert in deutsche E-Mobilitätsfirma Tronity - Investis nominiert Corine Blesi als neues VR-Mitglied - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Glencore 2022: Kupferproduktion 1'058,1 Tsd t (VJ 1'195,7 Tsd t) Kohleproduktion 110,0 Mio Tonnen (VJ 103,3 Mio t) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 4,98% - Cicor: Quaero Capital SA meldet Anteil von 3,16% - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 5,12% PRESSE MITTWOCH - Keine relevanten Nachrichten - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Novartis: Ergebnis 2022 (MK 09.30 Uhr/Conf. Call 14.00 Uhr) - Valiant: MK Ergebnis 2022 (10.00 Uhr) Donnerstag: - ABB: Ergebnis 2022 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Julius Bär: Ergebnis 2022 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Roche: Ergebnis 2022 (MK 09.00/Webinar 14.00 Uhr) - BEKB: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr) - CFT: Umsatz 2022 Freitag: - Bystronic: Umsatz 2022 - Medacta: Umsatz 2022 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Oneswissbank: Ergebnis 2022 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Einkaufsmanager-Index (PMI) Januar 2022 (09.30 Uhr) - Seco: Konsumentenstimmungsindex (Donnerstag) Ausland: - DE: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 01/23 (2. Veröff. 09.55 Uhr) - EZ: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 01/23 (2. Veröff. 10.00 Uhr) Arbeitslosenquote 12/22 (11.00 Uhr) Verbraucherpreise 12/22 (11.00 Uhr) - US: ADP-Beschäftigungsänderung 01/23 (14.15 Uhr) Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 01/23 (2. Veröff. 15.45 Uhr) ISM-Index verarbeitendes Gewerbe 01/23 (16.00 Uhr) Fed, Notenbankentscheidung + 20.30 Pressekonferenz (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.02.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9955 - USD/CHF: 0,9155 - Conf-Future: +24 BP auf 141,29% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,257% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,82% auf 11'286 Punkte - SLI (Dienstag): -0,91% auf 1'765 Punkte - SPI (Dienstag): -0,76% auf 14'490 Punkte - Dax (Dienstag): +0,01% auf 15'128 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,21% auf 7'082 Punkte

