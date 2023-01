Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

Negative Vorgaben von der Wall Street dürften an der Schweizer Aktienbörse für fallende Kurse sorgen. Am Vortag hatten in den USA schwache Wirtschaftszahlen und wieder stärker aufkeimende Zinssorgen für Verluste auf breiter Front gesorgt. Trotz schwächerer Konjunkturzahlen betonten einige Mitglieder der US-Notenbank FED nämlich die Notwendigkeit, die Geldpolitik straff zu halten. Dies und die Sorgen vor einer wirtschaftlichen Abkühlung dürften nach dem starken Jahresauftakt vermehrt Gewinnmitnahmen auslösen, heisst es am Markt.

- SMI vorbörslich: -0,52% auf 11'307,71 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -1,81% auf 33'297 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -1,24% auf 10'957 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,44% auf 26'405 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erreicht in Phase-III-Krebs-Studie IMbrave050 Ziele mit Tecentriq - Geberit 2022: Umsatz 3392 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3480 Mio) Organisches Wachstum 4,8% (AWP-Konsens: 6,7%) EBITDA-Marge von rund 27% Q4: Umsatz 667 Mio Fr. (VJ 773 Mio) Organisches Wachstum -7,2% (VJ +7,7%) vorbörsliche Indikation -4,4% - Addex: Liquide Mittel per 31. Dezember 2022 bei 7,0 Mio. CHF Finanzierung bis Q3 2023 sollte gesichert sein Konzentrieren uns weiter auf Abschluss von Kooperationsvereinbarungen - Aluflexpack 2022: EBITDA bei 44 bis 46 Mio Euro erwartet Nettoumsatz zwischen 340 und 360 Mio Euro erwartet - Belimo 2022: Umsatz 846,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 832,5 Mio) Umsatz Europa 367,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 375,5 Mio) Umsatz Amerika 368,26 Mio Fr. (AWP-Konsens: 348,6 Mio) Umsatz Asien-Pazifik 110,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 106,7 Mio) Wachstum in LW 11,9% (AWP-Konsens 10,1%) - Galenica 2022: Umsatz 4014 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3977 Mio) Umsatz Products & Care 2030 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2017 Mio) Umsatz Logistics & IT 2933 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2904 Mio) Umsatz Corp.&Elimin. -948 Mio Fr. (AWP-Konsens: -938 Mio) adj. EBIT-Steigerung von 8-12% neu am oberen Ende erwartet nominiert Markus R. Neuhaus als VRP - Daniela Bosshardt tritt zurück - Novavest 2022: Wert Immobilienportfolio 881,8 Mio Fr. per 31.12.2022 Mietertrag 29,2 Mio Fr. (VJ: 26,7 Mio) EBIT 30,7 Mio Fr. (VJ: 39,1 Mio) Gewinn exkl. Neubewertungserfolg 12,7 Mio Fr. - Zur Rose 2022: Aussenumsatz 1837 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1871 Mio) Umsatz Europa 70,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 71,3 Mio) Umsatz Schweiz 686,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 685,8 Mio) Umsatz Deutschland 1086,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1101 Mio) Neu bereinigter EBITDA von -70 Mio bis -75 Mio Fr. erw. Mittelfristiges EBITDA-Margenziel von 8% bestätigt 2023: Weiterhin EBITDA-Gewinnschwelle (bereinigt) erwartet - EFG will mit Unterstützung von Collardi in Asien expandieren NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Hilti erleidet kräftige Verluste im Russland-Geschäft PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS Osram: Fidelity Funds SICAV meldet Anteil von 5,2% - Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von 3,02% - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 2,99%; Credit Suisse Funds AG <3% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 5,04% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 2,94% - UBS meldet Eigenanteil von 12,79%/5,13% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 3,04%/1,72% PRESSE DONNERSTAG - Bloomberg: CS will Kaderangestellte mit Bar-Bonuszahlungen binden ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Geberit: Conf. Call zu Umsatz 2022 (09.00 Uhr) - Belimo: Conf. Call zu Umsatz 2022 (09.00 Uhr) Freitag: - Autoneum: Umsatz 2022 - BB Biotech: Portfolio 2022 - HBM: Ergebnis Q3 - Huber+Suhner: Umsatz 2022 - Hypi Lenzburg: Ergebnis 2022 (MK online 08.45 Uhr) - SFS: Umsatz 2022 - Zehnder: Umsatz 2022 Montag: - Keine Termine - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Dezember 2022 (08.30 Uhr) Ausland: - EZ: EZB, Leistungsbilanz 11/22 (10.00 Uhr) - US: Baubeginne 12/22 (14.30 Uhr) Baugenehmigungen 12/22 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich, 14.30 Uhr) Philadelphia-Fed-Index 01/23 (14.30 Uhr) EIA-Rohöllagerdate (17.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.01.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9889 - USD/CHF: 0,9161 - Conf-Future: +52 BP auf 144,63% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 1,078% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,31% auf 11'367 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,04% auf 1'766 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,33% auf 14'592 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,03% auf 15'182 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,57% auf 7'083 Punkte

awp-robot/sw/tv