Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Zum Wochenschluss dürften die Investoren am Schweizer Aktienmarkt zunächst eine etwas langsamere Gangart wählen. Darauf deuten zumindest die nahezu unveränderten vorbörslichen Indikationen hin. Auf Wochensicht dürfte der Leitindex SMI damit dennoch die zweite Börsenwoche des neuen Jahres ebenfalls mit Gewinnen abschliessen. Die Vorgaben werten Händler überwiegend als positiv - SMI vorbörslich: +0,05% auf 11'294,01 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,64% auf 34'190 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,64% auf 11'001 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,25% auf 26'120 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners Group 2022: AuM 135 Mrd USD (AWP-Konsens: 136 Mrd) Kapitalzusagen 22 Mrd USD (AWP-Konsens: 24 Mrd) Portfolio-Veräusserungen 14 Mrd USD (VJ 29 Mrd) Investitionen 26 Mrd USD (VJ 32 Mrd) 2023: Erwarten Kapitalzusagen von 17 bis 22 Mrd USD CEO: Wir fühlen keinen Zeitdruck für Exits vorbörsliche Indikation -1,9% - Flughafen Zürich: Passagierzahl im Gesamtjahr 2022 bei 22,6 Mio (+120% gg VJ) Passagierzahl Dezember 1,9 Mio (+80% gg VJ) - Inficon 2022: Umsatz von rund 581 Mio USD (VJ 515,8 Mio) Betriebsgewinn von rund 111 Mio USD (VJ 100,4 Mio) vorbörsliche Indikation +1,6% - Wisekey 2022: Vorläufiger Umsatz 25,6 Mio USD Umsatz Halbleiter von 23,2 Millinen USD - Implenia verkauft den Bereich Schalungsbau an deutsche Peri - Landis+Gyr liefert 1,4 Mio Grid-Sensoren an National Grid vorbörsliche Indikation +3,1% - Burkhalter übernimmt Strässle Installationen in Amriswil NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - ZKB: Leiter Risk gibt Funktion ab PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - CN: 2022 IMPORTS +4.3% Y/Y IN YUAN TERM 2022 EXPORTS +10.5% Y/Y IN YUAN TERM 2022 TRADE SURPLUS +CNY5.87 TRLN IN YUAN TERM DEC EXPORTS -9.9% Y/Y; NOV -8.7% Y/Y DEC IMPORTS -7.5% Y/Y; NOV -10.6% Y/Y DEC TRADE SURPLUS +$78.01 BLN; NOV +$69.84 BLN - GB: INDUSTRIEPRODUKTION NOV -0,2% GG VORMONAT (PROGNOSE -0,2) INDUSTRIEPRODUKTION NOV -5,1% GG VORJAHR (PROGNOSE -2,8) BIP NOV +0,1% GG VM (PROG -0,2) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Idorsia meldet Eigenanteil von 5,35%/36,58% - Lonza: Blackrock meldet Anteil von 10,05% - Mikron: Thomas Matter meldet Anteil von 5,0108% - Santhera: Idorsia Ltd meldet Anteil von 22,13% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 5,12% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Talenthouse: ao GV (Kapitalerhöhung etc.), Zug Montag: - Accelleron: Pressegespräch 100 Tage an der SIX Dienstag: - Lindt&Sprüngli: Umsatz 2022 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte November (Dienstag) Ausland: - DE: BIP 2022 (1. Schätzung) (10.00) - IT: Industrieproduktion 11/22 (10:00) - EU: Handelsbilanz 11/22 (11:00) Industrieproduktion 11/22 (11:00) - US: Ex- und Importpreisindex 12/22 (14:30) Universität of Michigan, Stimmungsindex 12/22 (16:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.01.2023 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 1,0075 - USD/CHF: 0,9291 - Conf-Future: +121 BP auf 143,03% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,201% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,37% auf 11'288 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,39% auf 1'749 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,40% auf 14'479 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,74% auf 15'058 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +1,55% auf 6'976 Punkte

