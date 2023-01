Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

Dem Schweizer Aktienmarkt scheint am Donnerstagmorgen ein wenig die Puste auszugehen. Nachdem der Leitindex SMI an den ersten beiden Handelstagen 2023 bereits annähernd 4 Prozent hinzugewonnen hat, deuten die aktuellen vorbörslichen Indikationen eine knapp tiefere Eröffnung an. Dabei können die Vorgaben durchaus als stützend gewertet werden.

- SMI vorbörslich: -0,22% auf 11'115,73 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,40% auf 33'270 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,69% auf 10'459 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,40% auf 25'821 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon lanciert neue Kontaktlinse Total30 für Hornhautverkrümmung - Holcim übernimmt französische Chrono Chape - Sonova lanciert Einsteigerprodukt zur Hörunterstützung Vorbörsliche Indikation +1,3% NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Exporte November -0,3% gg VM (Prog 0,0) Handelsbilanzsaldo November +10,8 Mrd EUR (Prog +7,5) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von 2,996% - LLB meldet Eigenanteil von <3% - Minoteries: Erben Hugentobler Edith meldet Anteil von <3% - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,03% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 5,06% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - keine Termine Freitag: - keine Termine Montag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze November 2022 (Freitag) - Seco: Arbeitsmarktdaten Dezember 2022 (Montag) - SNB: Ergebnis 2022 (provisorisch) - SNB: Devisenreserven Dezember 2022 (Montag) Ausland: - ZO: Erzeugerpreise 11/22 (11.00 Uhr) - US: ADP-Arbeitsmarktindex 12/22 (14.15 Uhr) Handelsbilanz 11/22 (14.30 Uhr) Einaufsmanagerindex Dienstleistungen 12/22 (2. Publikation; 15.45 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.01.2023 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.07 Uhr) - EUR/CHF: 0,9868 - USD/CHF: 0,9304 - Conf-Future: +89 BP auf 140,80% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 1,373% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +1,47% auf 11'140 Punkte - SLI (Mittwoch): +1,70% auf 1'710 Punkte - SPI (Mittwoch): +1,49% auf 14'254 Punkte - Dax (Mittwoch): +2,18% auf 14'491 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +2,76% auf 6'776 Punkte

