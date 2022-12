Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Nach den fulminanten Kursgewinnen zur Wochenmitte zeichnet sich für den Schweizer Aktienmarkt auch am Donnerstag eine freundliche Eröffnung ab. Allerdings lassen die vorbörslichen Indikationen ein zunächst gedrosseltes Tempo erwarten. Die Vorgaben aus Übersee sprechen ebenfalls für weitere Kursgewinne.

- SMI vorbörslich: +0,18% auf 10'865,45 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +1,60% auf 33'376 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,54% auf 10'709 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,46% auf 26'508 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swisscom: Bundesrat will die Wahrnehmung der Interessen des Bundes stärken Neue Staatsvertretung soll per GV 2023 im VR Einsitz nehmen Monique Bourquin als neue VR vorgeschlagen- Ersatz für Barbara Frei BR unterstützt Wahl von Frau Monique Bourquin in VR erweitert per 1.4.2023 Konzernleitung von heute 6 auf 9 Mitglieder Martin Vögeli wird per 1.4.2023 Leiter Security & Corporate Affairs Stefan Nünlist wird per 1.4.2023 Leiter Corporate Communications BR stimmt Erhöhung d. Obergrenze für Vergütung der Konzernleitung zu - Roche erhält FDA-Zulassung für Actemra zur Covid-19-Behandlung Swissmedic erteilt Zulassungserweiterung Evrysdi bei Kindern mit SMA - SGS hat Aktienrückkaufprogramm über 250 Millionen Franken beendet - TX Group und Goldbach Group übernehmen Clear Channel Schweiz Kombinierter Umsatz von Neo und Clear Channel über 100 Mio Fr. bezahlt 86 Mio Fr. für Clear Channel Schweiz - Airesis: SER eröffnet Untersuchung wegen mögl. Verletzung Ad hoc-Publizität - EFG klassifiziert Portfolio mit festverzinslichen Wertpapieren um - Intershop: CEO Cyrill Schneuwly verlässt Gruppe per 30. September 2023 - Softwareone vereinbart Total Return Swap für Beteilung an Crayon NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - GB: BIP Q3 -0,3% GG VQ (Prognose -0,2) - 2. Schätzung WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB meldet Eigenanteil von 5,0067%/1,7366% - Lonza: Blackrock meldet Anteil von 10,08% - Relief meldet Eigenanteil von 21,613%/47,217%; Christopher Brown 54,96% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag - SHL: GV (13.00 Uhr israel. Zeit) Freitag: - Keine Termine Montag: - Feiertag, SIX geschlossen Dienstag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Zahlungsbilanz Q3 (09.00 Uhr) Ausland: - US: BIP Q3/22 3. Veröffentlichung (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe wöchentlich (14.30 Uhr) Frühindikator 11/22 (16.00 uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.01.2023 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Vifor (per 23.12, letzter Handelstag 22.12.) - Bank Linth (per 28.12., letzter Handelstag 27.12) - Bobst (per 30.12., letzter Handelstag 29.12.) - Spice Equity (bewilligt, Termin noch offen) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.18 Uhr) - EUR/CHF: 0,9834 - USD/CHF: 0,9245 - Conf-Future: +241 BP auf 141,99% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 1,425% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +1,75% auf 10'846 Punkte - SLI (Mittwoch): +2,05% auf 1'652 Punkte - SPI (Mittwoch): +1,73% auf 13'863 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,54% auf 14'098 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +1,65% auf 6'580 Punkte

