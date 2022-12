Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag gemäss den vorbörslichen Kursen eine leicht schwächere Eröffnung ab. Die Abwärtstendenz der Vorwoche könnte sich damit zumindest vorerst fortsetzen. Zu Beginn der Woche mit zahlreichen Zinsentscheiden der wichtigsten Notenbanken, darunter auch die SNB, dürften sich die Investoren wohl noch zurückhalten, heisst es in Marktkreisen.

- SMI vorbörslich: -0,44% auf 11'020,03 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,90% auf 33'476 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,70% auf 11'005 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,21% auf 27'842 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Änderungen im Verwaltungsrat und in der Konzernleitung Mark Schneider und Akiko Iwasaki als neue VR vorgeschlagen Pharmachef Bill Anderson verlässt den Konzern - Noch kein Nachfolger Positive Zwischenergebnisse der Phase-III-Studie für Hemlibra am ASH Phase-III-Studie zu Crovalimab erreichte bestimmte primäre Endpunkte Tochter Genentech mit weiteren Daten zu Hämatologie-Behandlung Polivy - Julius Bär schreibt Goodwill auf Kairos Investment Management weiter ab Abschreibung folgt auf äusserst schwieriges Jahr Nicht cashwirksame Belastung vor Steuern von 57 Mio Fr. - Credit Suisse-Kommunkationschef geht schon wieder NGO kritisiert Einstieg der Saudi National Bank - Novartis erwirbt in den USA die Rechte an Tumorbehandlung FAP-2286 - APG-CFO Beat Hermann verlässt das Unternehmen per Ende 2023 Nachfolgeprozess für Hermann wird eingeleitet - Clariant: Abschreiber von 225 Mio Fr. auf Bioethanol-Anlage in Rumänien Anlage hat die angestrebten Ausbeuten nicht erreicht Wertminderung hat keinen Einfluss auf die Liquidität Bestätigen Finanzziele für 2025 vorbörsliche Indikation -1,5% - Evolva: SIX-Busse von 50'000 Fr. wegen Verstössen gegen IFRS Akzeptieren Entscheid der SIX-Sanktionskommission - Idorsia: Daridorexant auch gut verträglich bei Behandlungsdauer v. 12 Monaten - Starrag entbindet CEO Christian Walti per Ende 2022 von Aufgaben NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - Seco: US-Strafzölle verstossen gegen Abkommen über den Warenhandel (GATT) WTO-Panel gibt Schweiz Recht im Streit um US-Zölle auf Stahl und Alu - Ausland: - GB: Industrieproduktion Okt -2,4% gg Vorjahr (Prognose -2,6) Industrieproduktion Okt 0,0% gg Vormonat (Prognose -0,1) BIP Okt +0,5 (Prog +0,4) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse: Saudi National Bank meldet Anteil von 9,88% - Obseva meldet Eigenanteil von 26,88%/40,59% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,01% - Vontobel: Aktionärspool Vontobel meldet Anteil von 50,87% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 2,87%/1,46% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen November (nachbörslich) Dienstag: - Keine Termine Mittwoch: - VT5: Ergebnis 2021/22 - GV: Barry Callebaut WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konjunkturprognosen vom Dezember (Dienstag) BFS: Produzenten- und Importpreisindex November (Mittwoch) Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.12.2022 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Formulafirst (per 16.12., letzter Handelstag 15.12.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Bobst (Dekotierung beantragt) - Spice Equity (nach Übernahme geplant) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) - Vifor (bewilligt, Termin noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9848 - USD/CHF: 0,9364 - Conf-Future: -117 BP auf 142,79% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,044% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,58% auf 11'068 Punkte - SLI (Freitag): +0,88% auf 1'693 Punkte - SPI (Freitag): +0,68% auf 14'113 Punkte - Dax (Freitag): +0,74% auf 14'371 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,26% auf 6'678 Punkte

awp-robot/sw/