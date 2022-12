Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

Die Schweizer Aktienbörse wird am Donnerstag wenig verändert erwartet. Zwar dominierten die Zins- und Konjunktursorgen das Geschehen weiter. Aber Händler werteten positiv, dass die Wall Street am Vortag anfängliche Verluste zum Schluss noch wettmachen konnte. Zudem dürften sich die Anleger vor den kommende Woche anstehenden Zinsentscheidungen des Fed, der EZB und der SNB zunehmend zurückhalten.

- SMI vorbörslich: +0,18% auf 11'029,91 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): unverändert auf 33'598 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,51% auf 10'959 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,40% auf 27'574 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erreicht mit Iptacopan in Phase-III-Studie primären Endpunkt - Credit Suisse kommt mit Londoner Softbank-Klage vorwärts - Partners Group übernimmt indische Sunsure Energy - Roche: erhält US-Zulassung für Alzheimer-Test - Swiss Re-VRP Ermotti ist mit Profitabilität nicht zufrieden (Inti HaZ) - Addex verlängert Zusammenarbeit mit Indivior und sichert sich 1 Mio USD - Cembra: Felix Weber tritt als VRP ab, Franco Morra wird neuer Präsident - Swissquote gründet Tochtergesellschaft auf Zypern - Barry Callebaut baut kanadische Schokoladenfabrik für 70 Mio USD aus - Formulafirst: SIX heisst Dekotierung gut - erfolgt per 16. Dezember - Relief: Jack Weinstein wird CEO, Jeremy Meinen CFO NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Axpo 2021/22: Ergebnis von Strommarkt-Turbulenzen massiv beeinflusst Gesamtleistung 10,55 Mrd Fr. (VJ 6,06 Mrd) EBIT 1745 Mio Fr. (VJ 516 Mio) Reingewinn 594 Mio Fr. (VJ 607 Mio) Wertaufholung auf Kraftwerkspark von 3,15 Mrd Fr. PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dufry: Norges Bank meldet Anteil von 3,05% - Julius Bär: Norges Bank meldet Anteil von <3% - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 2,99% - V-Zug: Elisabeth Buhofer meldet Anteil von 10% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 2,91%/1,46% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - keine Termine Freitag: - keine Termine Montag - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen November 2022 (17.40 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - FR: OECD, Frühindikator 11/22 (12.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.12.2022 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Formulafirst (per 16.12., letzter Handelstag 15.12.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Bobst (Dekotierung beantragt) - Spice Equity (nach Übernahme geplant) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) - Vifor (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Credit Suisse (Bezugsfrist bis HEUTE 12.00 Uhr, Kotierung neue Aktien 9.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 09.12: - Datacolor (20,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9893 - USD/CHF: 0,9412 - Conf-Future: -23 BP auf 145,84% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,976% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,89% auf 11'010 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,84% auf 1'680 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,98% auf 14'019 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,57% auf 14'261 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,54% auf 6'661 Punkte

