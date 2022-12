Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Mit einem knappen Plus dürfte der Schweizer Aktienmarkt am Montag an seine leicht freundliche Tendenz der Vorwoche anknüpfen. Damit würde er den Vorgaben aus Übersee folgen. Die Wall Street hat sich am vergangenen Freitag nach einem starken US-Arbeitsmarktbericht bis Handelsschluss etwas erholt. In Asien ziehen die Kurse zum Wochenstart teilweise deutlich an, nachdem sich in China weitere Lockerungen in der bis anhin Null-Toleranz-Corona-Politik.

- SMI vorbörslich: +0,11% auf 11'210,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,10% auf 34'430 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,18% auf 11'462 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,15% auf 27'820 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Weko untersucht den Arbeitsmarkt im Bankensektor Grosse Anzahl Banken in Deutschschweiz tauschten Infos über Löhne aus Direktor zu AWP: Es geht primär um Löhne von Lehr-/Studienabgänger Grosse und kleine Banken von Vorabklärung tangiert - ABB zahlt wegen Korruptionsfall in Südafrika Millionenbusse - CS: HoldCo-Emissionen im Gegenwert von rund 5 Mrd USD abgeschlossen Finanzierungsplan 2023 wird voraussichtlich am 9.2. mit Q4 veröffentlicht - Novartis: Pluvicto erweist sich als wirkungsvoll bei Prostatakrebs - Sonova schliesst Übernahme der Hysound-Gruppe ab - Idorsia erhält Swissmedic-Zulassung für Schlafmittel Quviviq NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Axpo will weiterhin stark wachsen - gerade auch im Ausland - Glencore zahlt Kongo in Schmiergeldaffäre 180 Millionen Dollar PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - CPH: Nachlass Schnorf-Schmid meldet Anteil von 33,58% - Partners Group meldet Eigenanteil von 2,96%/3,71% PRESSE MONTAG - CS: Investoren mit Interesse an Investition von 1 Mrd USD in CS First Boston (WSJ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Youngtimers: Investorentag Dienstag: - Schaffner: Ergebnis 2021/22 (BMK 10.30 Uhr) - TX Group: Investor Day (14.00 - 17.00 Uhr) Mittwoch: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Arbeitsmarktdaten November 2022 (Mittwoch) - SNB: Devisenreserven November 2022 (Mittwoch) Ausland: - DE: PMI Dienste 11/22 (2. Veröffentlichung; 09.55 Uhr) - ZO: PMI Dienste 11/22 (2. Veröffentlichung; 10.00 Uhr) Sentix-Investorvertrauen 12/22 (10.30 Uhr) Einzelhandelsumsatz 10/22 (11.00 Uhr) - GB: PMI Dienste 11/22 (2. Veröffentlichung; 10.30 Uhr) - US: PMI Dienste 11/22 (2. Veröffentlichung; 15.45 Uhr) Auftragseingang Industrie 10/22 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 10/22 (endgültig; 16.00 Uhr) ISM Dienstleistungsindex 11/22 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.12.2022 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Bobst (Dekotierung beantragt) - Spice Equity (nach Übernahme geplant) - Valora (bewilligt, Termin noch offen) - Vifor (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Credit Suisse (Rechte-Handel bis 6.12., Bezugsfrist bis 8.12. 12.00 Uhr, Kotierung neue Aktien 9.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9882 - USD/CHF: 0,9354 - Conf-Future: -30 BP auf 145,55% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,992% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,36% auf 11'198 Punkte - SLI (Freitag): -0,20% auf 1'717 Punkte - SPI (Freitag): -0,26% auf 14'309 Punkte - Dax (Freitag): +0,27% auf 14'529 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,05% auf 6'742 Punkte

