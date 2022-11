Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag zunächst mit leichten Gewinnen in den Handel starten. Darauf deuten zumindest die vorbörslichen Indikationen hin. Händler heben die uneinheitlichen Vorgaben aus Übersee hervor. Während die Wall Street mit deutlichen Abgaben in die Woche gestartet ist, ziehen die Kurse in Asien am Dienstag zum Teil deutlich an. - SMI vorbörslich: +0,28% auf 11'193,35 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -1,45% auf 33'849 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -1,58% auf 11'050 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,48% auf 28'028 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé strebt in den kommenden Jahren weiteres Wachstum an 2025: Organisches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich Operative Ergebnismarge von 17,5 bis 18,5% erwartet 2022: Neu organisches Umsatzwachstum von 8-8,5% angestrebt (bisher 8%) Zugrunde liegende operative Ergebnismarge etwa 17,0% bestätigt langfristige Nutrition-, Health- und Wellness-Strategie Fokus auf Nahrungsmittel und Getränke, inkl. Nestlé Health Science Strategische Überprüfung von Palforzia; Abschluss bis H1 2023 Jährliche Nettorendite der Akquisitionen seit 2018 zw. 11% und 13% Beabsichtigt jährliche Erhöhung der Dividende in Fr. beizubehalten bestätigt Aktienrückkaufprogramm im Wert von 20 Mrd Fr. bis 2024 vorbörsliche Indikation +0,8% - Roche zieht Blasenkrebs-Therapie Tecentriq von US-Markt zurück - Dottikon H1: EBIT 37,5 Mio Fr. (VJ 27,8 Mio) Ergebnis 38,9 Mio Fr. (VJ 23,9 Mio) Materialaufwand im Vorjahresvergleich verdoppelt 2022/23: Nettoumsatz über Vorjahr erwartet - Bossard erwirbt Distributionsgeschäft von PennEngineering in Kanada Gekaufte Einheit mit Jahresumsatz von rund 25 Mio USD Erhoffen uns von Kauf zusätzliches Wachstum in Kanada - Feintool gewinnt Auftrag eines europ. Autobauers für elekt. Hauptantrieb Auftrag hat Volumen im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich - Advaltech: Cordula Hofmann wird Head Corporate HR - Barry Callebaut baut weitere Schokoladen-Fabrik in Indien - DKSH geht Partnerschaft mit Keeling&Walker in Europa ein - SoftwareOne wird AWS Premier Tier Services Partner - Stadler erhält weiteren Auftrag für Flirt-Züge aus Finnland - Evolva: Aktueller Stand der Aktivitäten zur Förderung von Resveratrol NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - St. Galler Kantonsrat unterstützt Olma Messen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Ausland: - JP: MNI OCT JOBLESS RATE AT 2.6% VS. SEP 2.6% MNI OCT RETAIL SALES +4.3% Y/Y; SEP +4.8% WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse: Saudi National Bank meldet Anteil von 12,7% - Leclanché: Leclanché S.A. meldet Anteil von <3%/16,22% - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 14,14% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Nestlé: Investor Seminar (ab 08.30 Uhr) - Santhera: aoGV (Kapitalerhöhung) Mittwoch: - Novartis: ESG Investor Day - GV: Aryzta - Youngtimers: Ergebnis H1 (20.00 Uhr) Donnerstag - Phoenix Mecano: Kapitalmarkttag (09.30 - 14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: BIP Q3 2022 (09.00 Uhr) - KOF Konjunkturbarometer November (Mittwoch) - CS-CFA Index November (Mittwoch) - BFS: Lohnentwicklung im Jahr 2022 (Mittwoch) - BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Donnerstag) - BFS: Detailhandelsumsätze Oktober (Donnerstag) Landesindex der Konsumentenpreise November 2022 (Donnerstag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) November 2022 (Donnerstag) Ausland: - ZO: Wirtschafts-/Industrievertrauen 11/22 (11.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 11/22 (11.00 Uhr) - DE: Verbraucherpreise 11/22 (14.00 Uhr) - US: FHFA-Index 09/22 (15.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 11/22 (16.00 Uhr) API Ölbericht (Woche; 22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.12.2022 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Bobst (Dekotierung beantragt) - Spice Equity (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Credit Suisse (Rechte-Handel bis 6.12., Bezugsfrist bis 8.12. 12.00 Uhr, Kotierung neue Aktien 9.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9824 - USD/CHF: 0,9480 - Conf-Future: -14 BP auf 145,52% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 1,035% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,05% auf 11'162 Punkte - SLI (Montag): -0,41% auf 1'706 Punkte - SPI (Montag): -0,21% auf 14'261 Punkte - Dax (Montag): -1,09% auf 14'383 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,63% auf 6'665 Punkte

awp-robot/sw/kw