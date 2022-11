Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag eine Eröffnung mit leicht rückläufigen Kursen ab. Die Vorgaben aus den USA sind zwar positiv, insgesamt aber dennoch wenig inspirierend. Der Seitwärtstrend der vergangenen Woche könnte gemäss Einschätzung von Marktteilnehmern denn auch vorerst anhalten, da klare Richtungsgeber weiterhin Mangelware sind.

- SMI vorbörslich: -0,23% auf 11'020,55 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,59% auf 33'746 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,01% auf 11'146 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,16% auf 27'945 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB: E-Mobility nimmt im Rahmen einer Privatplatzierung rund 200 Mio Fr. auf hält nach Privatplazierung weiter mehr als 90 Prozent an E-Mobility Geld soll Wachstum von E-Mobility beschleunigen Halten an den Börsenplänen für E-mobility-Geschäft fest - Julius Bär 10 Mte: Verwaltete Vermögen 429 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 431 Mrd) Adj. Cost/Income-Ratio leicht über 66% (AWP-Konsens: 67%) Bruttomarge 85 BP (AWP-Konsens: 83,8 BP) CET1 Kapitalquote 13,9% (Ende 2021: 16,4%) 1 Mrd AuM zu Custody-Vermögen umklassifiziert (Russland) Nettoneugeldwachstum Juli bis Oktober annualisiert 3,3% Ziele 2022 für Cost/Income Ratio und Vorsteuermarge in Reichweite will Rückkaufprogramm bis Ende Februar 2023 abschliessen Vorbörsliche Indikation -0,2% - Holcim lässt Aktien von der Euronext Paris dekotieren - per 30.12.2022 - Nestlé: Nespresso will im Frühling Kaffee-Papierkapsel lancieren - Lastminute: Seco verfügt Rückzahlung von Vergütungen im Umfang von 29 Mio Euro Unternehmen wird Entscheidung von Seco auswerten Haben bereits Rückstellung in Höhe von 34 Mio. EUR getätigt - Xlife Sciences leitet Prüfung strategischer Optionen ein Alle Optionen werden geprüft - auch Übernahme durch Investor - Leclanché bestätigt Umwandlung von Schulden über 41,3 Mio Franken in Aktien - Stadler liefert zehn TRAMLINK-Trams nach Lausanne - Vetropack schlägt Raffaella Marzi zur Wahl in den VR vor NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Erzeugerpreise OKT +34,5% GG Vorjahr (Prog +42,1) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: Armistice Capital Master Fund meldet Anteil von 24,75%; Addex 40,6% - Cembra: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 4,99% - Orior: Lombard Odier Asset Management SA meldet Anteil von <3% - Zur Rose: Bank of America Corporation meldet Anteil von 8,6% PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - Siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Cicor: Capital Markets Day (ab 16.30 Uhr) - U-blox: aoGV (Wahlen neue VR-Mitglieder) Dienstag - Achiko: Webcast zu Unternehmensupdate (15.00 Uhr) - U-blox: Capital Markets Day (ab 14.00 Uhr) Mittwoch: - Credit Suisse: aoGV zu Kapitalerhöhung (online 10.30 Uhr) - SoftwareONE: Update Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - USA: Chicago Fed Nat Activity Index (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.12.2022 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Bobst (Dekotierung beantragt) - Spice Equity (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Credit Suisse (Rechte-Handel 28.11.-6.12., Kotierung neue Aktien 9.12.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9821 - USD/CHF: 0,9568 - Conf-Future: +14 BP auf 146,00% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,071% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +1,17% auf 11'045 Punkte - SLI (Freitag): +0,99% auf 1'698 Punkte - SPI (Freitag): +1,01% auf 14'116 Punkte - Dax (Freitag): +1,16% auf 14'432 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,56% auf 6'644 Punkte

awp-robot/sw/