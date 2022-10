Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

Am Schweizer Aktienmarkt dürfte es zur Wochenmitte zu einer Verschnaufpause kommen. Immerhin hat der Leitindex SMI an den ersten beiden Handelstagen dieser Woche alleine schon annähernd 3,5 Prozent zugelegt, seit seinem Jahrestief vor knapp zwei Wochen steht ein Plus von 700 Punkten zu Buche.

- SMI vorbörslich: -0,19% auf 10'752,78 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +1,07% auf 31'837 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +2,25% auf 11'199 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,80% auf 27'470 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sulzer 9 Mte: Auftragseingang Gruppe 2586 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2563 Mio) Aufträge Flow Equipment 1070,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1059 Mio) Auftragseingang Services 894,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 894 Mio) Auftragseingang Chemtech 621,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 610 Mio) Auftragsbestand auf Rekordhöhe von 1,95 Mrd CHF 2022: Umsatz stabil gegenüber 2021 (alt: 2-4%) Bestellungseingang neu +6-8% (alt: +3-5%) EBITA-Marge von knapp 10% Jan Lüder neuer Chef Flow Equipment ab 2023 - Hiag zahlt Anleihe über 125 Mio Fr. zurück - Kuros 9 Mte: Verkäufe von MagnetOs steigen um 73% - Relief und NRx setzen Rechtsstreit noch länger aus - Swiss Prime Site bestätigt Ziele an Capital Markets Day Gesicherte Finanzierung auch unter verändertem Zinsregime Real Estate Asset Management auf Wachstumskurs NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Migros: Fabrice Zumbrunnen tritt als Präsident Generaldirektion zurück PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Arbonia: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,38% - Ascom: Pictet Asset Management meldet Anteil von 8,58% - Comet: Blackrock meldet Anteil von 3,04% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 2,97% - Sensirion: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,22% - Talenthouse: Roman Scharf meldet Anteil von 15,93%/30,89%; Youngtimers 5,96% - U-blox: Norges Bank meldet Anteil von 3,04% - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 19,88% PRESSE MITTWOCH - Ypsomed-CEO sieht sich auf Kurs, trotz Franken und hohen Energiekosten (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Sulzer: Conf. Call zu Auftragseingang 9 Mte (09.00 Uhr) - Swiss Prime Site: Capital Markets Day (09.30 Uhr) - GV: Crealogix Donnerstag: - Credit Suisse: Ergebnis Q3/Strategieupdate (Conf Call 10.30/14.30 Uhr) - Swisscom: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 09.00 Uhr) - Bucher: Umsatz Q3 - Clariant: Ergebnis Q3 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Datacolor: Eckdaten 2021/22 - Molecular Partners: Ergebnis Q3 - Landis+Gyr: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) Freitag: - Swiss Re: Ergebnis Q3 (Conf. Call 08.30/14.00 Uhr) - Holcim: Trading Update Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Luzerner KB: Ergebnis Q3 - SIG Group: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.00) - Glarner KB: Ergebnis 9Mte (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index Oktober (10.00 Uhr) - KOF Konjunkturbarometer Oktober (Freitag) Ausland: - EU: Geldmenge M3 09/22 (10.00 Uhr) - US: Lagerbestände Grosshandel 09/22 (vorläufig; 14.30 Uhr) Verkauf neuer Häuser 09/22 (16.00 Uhr) EIA Ölbericht (Woche; 16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.11.2022 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Bobst (nach Going Private geplant) - Spice Equity (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (bewilligt, Termin noch offen) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9910 - USD/CHF: 0,9928 - Conf-Future: +136 BP auf 143,96% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,283% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +1,68% auf 10'773 Punkte - SLI (Dienstag): +2,08% auf 1'632 Punkte - SPI (Dienstag): +1,64% auf 13'764 Punkte - Dax (Dienstag): +0,94% auf 13'053 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +3,56% auf 6'251 Punkte

