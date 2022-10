Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG:

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich am Freitag den negativen Vorgaben aus den USA und aus Asien kaum entziehen können und daher den Abwärtstrend der vergangenen Tage fortsetzen. Nach wie vor sind die stark steigenden Anleiherenditen die grösste Sorge der Anleger. Die Märkte machten sich auf Zeiten mit hohen Zinsen gefasst, hiess es denn auch. Damit hielten sich aber auch die Konjunktursorgen. Gewisse Akzente könnte zudem der kleine Eurex-Verfall im Tagesverlauf noch setzen, hiess es am Markt.

- SMI vorbörslich: -0,98% auf 10'370,35 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,30% auf 30'334 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,61% auf 10'615 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,44% auf 26'887 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse trennt sich von Allfunds-Beteiligung (8,6%) erlöst 334 Mio Euro mit Verkauf von Allfunds-Anteil prüft laut Medienberichten Ausgabe von Wandelanleihen - Sika 9 Mte: Umsatz 7998,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7995 Mio) EBIT 1231,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1262 Mio) Reingewinn 885,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 920 Mio) Organisches Wachstum von 15,1% Tiefere Bruttomarge wegen höheren Rohstoffpreisen Ziele der "Strategie 2023" bleiben in Kraft 2022: Prognosen werden bestätigt Umsatzwachstum in LW von über 15% und überprop. EBIT-Steigerung Erstmals Umsatz von über 10 Mrd Fr. erwartet vorbörsliche Indikation -2,3% - Temenos: US-Chef Roman Bartik durch Colin Jarrett und Philip Barnett ersetzt CEO: Haben in ersten Oktober-Tagen einige neue Verträge abgeschlossen Auftrags-Pipeline ist nach wie vor gross Marktunsicherheit führt zu Verzögerung bei Auftragsabschlüssen Legen Fokus auf gute Geschäftsentwicklung im Q4 Wir sehen gutes Marktpotenzial für unsere Angebote CFO: Sind für Aufschwung bereit - Wissen nicht, wann es soweit ist - Zurich laut Medien wegen Verkauf von Versicherungsmäntel in den USA am Pranger vorbörsliche Indikation -1,5% - BB Biotech 9 Mte: Reinergebnis -323 Mio. Fr (VJ +141 Mio) Q3: Reinergebnis +210 Mio Fr. (VJ -208 Mio) Volatilität setzte sich im 3. Quartal unvermindert fort Investment Management Team sieht derzeit attraktive Investments - Dottikon H1: Nettoumsatz 133,8 Mio Fr (VJ 101,8 Mio) Profitabilität auf Stufe EBITDA und EBIT im Rahmen des Vorjahres Reingewinn mit überproportionaler Zunahme wegen Sondereffekt Definitiver Halbjahresbericht folg am 29. November 2022 2022/23: Nettoumsatz über dem Vorjahr erwartet vorbörsliche Indikation +1,3% - Gurit 9 Mte: Umsatz 362,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 364,7 Mio) Umsatz Kitting 111,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 115,0 Mio) Umsatz Composite Materials 225,2 Mio Fr (AWP-Kons.: 191,2) Umsatz Tooling 47,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 52,1 Mio) Geschäft mit westlichen Windturbinenherstellern schwächer als 2021 bisher starkes Jahr im chinesischen Windmarkt - HBM Healthcare H1 2022/23: Bestätigt Nettoverlust von 34,2 Mio Fr. 2022/23: anhaltend volatiles und angespanntes Marktumfeld erwartet - Mobilezone: schliesst 12-Mio-Tranche d. Aktienrückkaufprogramms ab 770'865 Aktien zu Durchschnittspreis von 15,57 Fr. zurückgekauft Behalten Dividendenpolitik bei - Ausschüttungsquote von 60-75% - Rieter 9 Mte: Auftragseingang 1096 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1242 Mio) Umsatz 987,4 Mio Fr. (VJ 657,8 Mio) Machines&Systems-Auftragseing. 696 Mio Fr. (AWP-Konsens: 847 Mio) Components-Auftragsseingang 248 Mio Fr. (AWP-Konsens: 240 Mio) After Sales-Auftragseingang 152 Mio Fr. (AWP-Konsens: 155 Mio) Q3: Auftragseingang 226,4 Mio Fr. (VJ 698,6 Mio) Konzepte für mögliche Energiekrise in Europa erstellt und umgesetzt Ausserordentlich hoher Bestellbestand von 2 Mrd Fr. Abgeschwächte Nachfrage nach neuen Anlagen in kommenden Monaten erw. 2022: Umsatzziel von 1,4 Mrd Fr. bestätigt EBIT und Reingewinn weiter unterhalb Vorjahresniveau erwartet vorbörsliche Indikation -1,8% - Baloise ernennt neuen Länderchef in Belgien - Bystronic lanciert neue Service-Option mit Nanolock Security - Evolva sichert sich Forschungszuschuss von 540'000 USD - IGEA veröffentlicht Jahresbericht 2021 mit halbem Jahr Verspätung - Zur Rose hat insgesamt Obligationen im Wert von 84,7 Mio Fr. zurückgekauft NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: GB: Einzelhandelsumsatz September -6,9% gg Vorjahr (Prognose -5,0) Einzelhandelsumsatz September -1,4% gg Vormonat (Prognose -0,5) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Comet: Blackrock meldet Anteil von 3,09% - HBM 2022/23: anhaltend volatiles und angespanntes Marktumfeld erwartet - Phoenix Mecano: Fund Partner Solutions SA meldet Anteil von 3,035% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,26% - Zur Rose: Bank of America Corporation meldet Anteil von 10,799%/1,431% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Rieter: Investor Update (Conf. Call 9.00 Uhr) Montag: - Huber+Suhner: Umsatz 9 Mte Dienstag - Logitech: Ergebnis Q2 2022/23 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Kühne+Nagel: Ergebnis Q3 - UBS: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.00) - Idorsia: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 14.00 Uhr) - Novartis: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - Schweiz: - Ausland: EUR: Verbrauchervertrauen 10/22 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: heute - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres Übernahmeangebote: - Bobst (durch JBF Finance; Nachfrist 10.10.-21.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (bewilligt, Termin noch offen) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.19 Uhr) - EUR/CHF: 0,9833 - USD/CHF: 1,0062 - Conf-Future: -23 BP auf 141,86% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 1,334% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,10% auf 10'473 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,28% auf 1'583 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,03% auf 13'388 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,20% auf 12'767 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,33% auf 6'087 Punkte

