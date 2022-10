Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG:

Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zur Wochenmitte eine knappe Gegenbewegung ab. Nach fünf Verlusttagen in Folge lassen die vorbörslichen Indikationen ein leichtes Plus erwarten. Die Vorgaben aus Übersee bewerten Händler dagegen als eher belastend.

- SMI vorbörslich: +0,21% auf 10'229,50 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,12% auf 29'239 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,10% auf 10'426 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,04% auf 26'390 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse laut Bloomberg erneut im Visier der US-Steuerfahnder vorbörsliche Indikation -1,9% - Roche: 2-Jahresdaten von Evrysdi zeigen Verbesserung/Erhalt motor. Funktion führt SARS-CoV-2-Schnelltests der nächsten Generation ein - Bossard Q3: Umsatz Europa 151,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 149,3 Mio) Umsatz Amerika 82,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 74,5 Mio) Umsatz Asien 58,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 56,0 Mio) Q3: Umsatz 291,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 279,5 Mio) Q4: Positive Nachfrageentwicklung erwartet Volle Auftragsbücher bei Kunden Ausblick bleibt von Unsicherheiten und Risiken geprägt vorbörsliche Indikation +4,1% - EFG 9 Mte: Anstieg in zugrundeliegendem Betriebsgewinn und zugr. Reingewinn 9 Mte: Nettoneugeldzufluss von 2,6 Mrd respektive +2% (KORREKTUR) Q3: Verwaltete Vermögen 140,9 Mrd Fr. (H1: 155,8 Mrd) Haben im Rahmen von Rückkaufprogramm 4,6 Mio Aktien zurückgekauft Ziel von 15 Prozent Nettogewinnwachstum pro Jahr und Anstieg RoTE -Finanzziel: Bruttomarge 85 Basispunkte (bisher 85 BP) Cost-Income-Ratio von 69% (bisher 72-75%) Nettoneugeldzufluss von 2,6 Mrd respektive +2% Durchschn. Nettoneugeldzufluss von 4-6% RoTE 15-18% (bisher >15%) will Kostenbasis bis 2024 um 40 Mio Fr. reduzieren - Leonteq weist die in der FT erhobenen Vorwürfe "entschieden" zurück EY wurde mandatiert wg laufender Ausschreibung für die Revision Sind auf Weg Guidance zu erreichen - Nettogewinn > 155,7 Mio Fr H2: Gedämpfte Kundennachfrage durch Hnadelsresultat kompensiert vorbörsliche Indikation +3,1% - Vifor erhält Genehmigung für Dekotierung von der Schweizer Börse Datum der Dekotierung wird später genannt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: SNB-Chef setzt sich für Unabhängigkeit der Notenbanken ein - Ausland: GB: BIP August -0,3 gg VM (Prog 0,0) Industrieproduktion August -1,8% gg Vormonat (Prognose -0,1) Industrieproduktion August -5,2% gg Vorjahr (Prognose +0,6) JP: Aug Core Machine Orders -5,8% m/m; July +5,3% WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 5,01% - Addex meldet Eigenanteil von 18,65%/83,87%; Timothy Dyer 15,1% - Implenia: Fund Partner Solutions SA meldet Anteil von <3% - Mobimo: Blackrock meldet Anteil von 4,99% - Temenos: BNP Paribas SA meldet Anteil von 10,49% - TX Group: Gruppe um Familien Coninx/Ellermann meldet Anteil von 69,105% - U-blox: Norges Bank meldet Anteil von 3,12% - Wisekey: Moez Kassam meldet Anteil von 37,86% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - EFG International: Conf. Call Investor Update zu Strategie (09.30 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen September 2022 (nachbörslich) Donnerstag: - VAT: Trading Update Q3 Freitag: - Bystronic: Umsatz Q3 - Valora: ao GV (Neuwahl VR mit Femsa-Vertretern) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (nach 11.00 Uhr) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex September 2022 (Donnerstag) Ausland: - EZ: Industrieproduktion 08/22 (11.00 Uhr) - US: Erzeugerpreise 09/22 (14.30 Uhr) FOMC Sitzungsprotokoll 21.9.22 (20.00 Uhr) API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.10.2022 - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres Übernahmeangebote: - Bobst (durch JBF Finance; Nachfrist 10.10.-21.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach vollzogener Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 13.10: - Dormakaba (11,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.18 Uhr) - EUR/CHF: 0,9679 - USD/CHF: 0,9952 - Conf-Future: +24 BP auf 140,82% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 1,491% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,53% auf 10'208 Punkte - SLI (Dienstag): -1,03% auf 1'525 Punkte - SPI (Dienstag): -0,54% auf 13'064 Punkte - Dax (Dienstag): -0,43% auf 12'220 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,58% auf 5'833 Punkte

awp-robot/sw/tv