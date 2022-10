Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Die Märkte bleiben volatil. Dafür sprechen auch die vorbörslichen Indikationen für den Schweizer Aktienmarkt. Nachdem der Leitindex SMI nach dem Kurssprung am Dienstag zur Wochenmitte eine Verschnaufpause eingelegt hatte, zeichnet sich nun eine erneut freundliche Eröffnung ab. Laut Händlern sind die Vorgaben aus Übersee eher als uneinheitlich zu werten.

- SMI vorbörslich: +0,72% auf 10'553,63 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,14% auf 30'274 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,25% auf 11'149 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,88% auf 27'360 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim erwirbt Wiltshire Heavy Building Materials; Umsatz 2021 von >20 Mio Fr. - Wisekey Q3: Umsatz 7,9 Mio USD (+44% ggü. VJ) 9 Mt.: Umsatz 20,5 Mio USD (+69% ggü. VJ) Auftragsbestand im Bereich IoT-Halbleiter bei 37 Mio USD Gute Liquiditätslage mit 20 Mio USD Cash per 1. Oktober Auftragsbestand von 37 Mio USD bis 2024 - Comet erwirkt Verfügung gegen XP Power vorbörsliche Indikation +2,3% - Cosmo: Partner Medtronic erhält Auftrag zur Installation von 115 GI Genius - Evolva 9 Monate: Umsatz 11,3 Mio Fr. (+56% gg Vj) - Relief meldet Vertriebspartnerschaft in USA für PKU GOLIKE - Valora stattet mehr Verkaufsstellen mit Mehrwegbecher aus NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Helvetica erhält Bewilligung zur Gründung einer Anlagestiftung (HEADLINE) - Swiss und Pilotenverband verhandeln nun ohne Bedingungen (HEADLINE) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: Auftragseingang Industrie AUG -4,1% GG Vorjahr (Prognose -5,5) Auftragseingang Industrie AUG -2,4% GG Vormonat (Prognose -0,7) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB: Blackrock meldet Anteil von 5,01% - Accelleron: Blackrock Investment Management meldet Anteil von 4,37% - Comet: Blackrock meldet Anteil von 3,07% - Idorsia: Lazard Asset Management LLC meldet Anteil von 3% - MCH: ZKB meldet Anteil von 125,0339%; Lupa Investment Holdings 84,44% - Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von 3,14% - Orascom DH: Erben von Khaled Bichara melden Anteil von <3% - Peach Property: Blackrock meldet Anteil von 3,02% - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 84,335% - Temenos: BNP Paribas SA meldet Anteil von 9,54% - U-blox: Norges Bank meldet Anteil von <3% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - EFG International: aoGV (Zuwahl Classen und Collardi) Freitag: - keine Termine Montag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte August (08.30 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten September 2021 (Freitag) - SNB: Devisenreserven September 2022 (Freitag) Ausland: - ZO: Einzelhandelsumsatz 08/22 (11.00 Uhr) EZB Sitzungsprotokoll 8.9.22 (13.30 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.10.2022 - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres Übernahmeangebote: - Bobst (durch JBF Finance; Nachfrist 10.10.-21.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach vollzogener Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9914 - USD/CHF: 0,9808 - Conf-Future: -257 BP auf 144,85% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 1,014% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -1,07% auf 10'478 Punkte - SLI (Mittwoch): -1,20% auf 1'579 Punkte - SPI (Mittwoch): -1,04% auf 13'415 Punkte - Dax (Mittwoch): -1,21% auf 12'517 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +3,30% auf 5'985 Punkte

