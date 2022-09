Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Dem Schweizer Aktienmarkt scheint am Donnerstag nach seinem jüngsten Stabilisierungsversuch die Puste auszugehen. Dabei sorgen die Übersee-Börsen an sich für einen positiven Rückenwind. Themen wie Rezessionsängste und Ukrainekrieg sind laut Händlern aber wieder etwas in den Vordergrund gerückt.

- SMI vorbörslich: -0,12% auf 10'208,73 Punkte (08.30 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +1,88% auf 29'684 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +2,05% auf 11'052 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,70% auf 26'357 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - LM Group: Nun steht auch Interim-CEO Laura Amoretti unter Verdacht Verwaltungsrat spricht Interim-CEO vollstes Vertrauen aus - Santhera H1: Nettoumsatz -5,9 Mio Fr. (VJ 2,9 Mio). Umsätze aus Verträgen mit Kunden 6,3 Mio Fr. (VJ 4,5 Mio). Liquide Mittel per Ende Juni 12,7 Mio Fr. (Ende 2021 21,2 Mio) Nettoergebnis -29,7 Mio Fr. (VJ -20,5 Mio) SIX Exchange Regulation gestattet H1-Bericht bis spät. 31.10.2022 besorgt sich liquide Mittel und legt erste Halbjahreszahlen vor - Talenthouse H1: Verlust von 20,2 Millionen US-Dollar Insolvenz droht, falls keine Mittel beschafft werden können - DKSH vermarktet Hautpflege-Produkte von LEO Pharma in Asien - Leclanché muss Halbjahreszahlen bis Ende November vorlegen - MCH: Ausserordentliche GV heisst Kapitalerhöhung gut - Siegfried nominiert Elodie Cingari für Verwaltungsrat - Wisekey erhält Aufträge in Spanien - Youngtimers veröffentlich Halbjahresabschluss 2022 erst Ende November NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex meldet Eigenanteil von 18,65%/75,56% - Comet: Blackrock meldet Anteil von 2,98% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 3,13% - Peach Property: Blackrock meldet Anteil von 3,06% - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 59,787% - Temenos: BNP Paribas SA meldet Anteil von 9,53% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,1% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - BCGE: Investor Relations Day - GV: Perrot Duval (11.00 Uhr) Freitag: - Airesis: Ergebnis H1 - EPH: Ergebnis H1 (nachbörslich) - CI Com: Ergebnis H1 (nachbörslich) - GV: Leclanché (u.a. Umwandung von Schulden in Aktien; ohne physische Präsenz) Montag: - Aryzta: Ergebnis 2021/22 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze August (Freitag) - KOF Konjunkturbarometer September (Freitag) - SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q2 (Freitag) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise September 2022 (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) September 2022 (Montag) Ausland: - ITA: Erzeugerpreise 08/22 (10:00) - EU: Wirtschafts- und Industrievertrauen 09/22 (11:00) Verbrauchervertrauen 09/22 (11:00) Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig) (14:00) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14:30) BIP Q2/22 (3. Veröffentlichung) (14:30) Privater Konsum Q2/22 (3. Veröffentlichung) (14:30) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.10.2022 - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres Übernahmeangebote: - Valora (durch Femsa; Nachfrist 16.-29.9.) - Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.) - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach vollzogener Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 0,9483 - USD/CHF: 0,9811 - Conf-Future: +59 BP auf 142,03% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 1,483% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,93% auf 10'221 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,57% auf 1'532 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,72% auf 13'098 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,36% auf 12'183 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,08% auf 5'765 Punkte

awp-robot/sw/