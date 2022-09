Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

Sehr negative Vorgaben von der Wall Street und aus Fernost dürften auch der Schweizer Aktienbörse weitere Verluste bescheren. Am Vortag hatte die unerwartet hohe Inflation in den USA die Aktienmärkte massiv unter Druck gesetzt. Denn die Marktteilnehmer erwarten nun weiterhin deutliche Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed.

- SMI vorbörslich: -0,57% auf 10'829,36 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -3,94% auf 31'105 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -5,16% auf 11'634 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -2,60% auf 27'870 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Temenos ernennt neuen Chef für Asien-Pazifik - BVZ H1: Betriebsertrag 82,8 Mio Fr. (VJ 64,8 Mio) EBITDA 19,0 Mio Fr. (VJ 8,97 Mio) Reinergebnis 5,85 Mio Fr. (VJ -3,15 Mio) 2022: Rechnen mit signifikant höherem Betriebsertrag als im Vorjahr - Lalique H1: Umsatz 83,2 Mio EUR (VJ 64,7 Mio) EBIT 8 Mio EUR (VJ 4,4 Mio) Reinergebnis 4,6 Mio EUR (VJ 3,1 Mio) 2022: Erwarten auch für H2 einen positiven Trend H2 niedrigeres prozentuales Umsatzwachstum als im H1 kauft Zürcher Seidenlabel "Fabric Frontline" - Arundel H1: Verlust -5,4 Mio USD (VJ -5,5 Mio) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Burkhalter: Roger Kunz meldet Anteil von <3% - Comet: Ruth Wertheimer meldet Anteil von 3,13% - Sonova meldet Eigenanteil von <3%; Capital Group 3,94% - Zur Rose: JPMorgan meldet Anteil von 10,131%/4,811% PRESSE MITTWOCH - Novartis entgeht Schmiergeld-Vorwurf in den USA (Reuters) - UBS spürt laut Finanzchefin weiterhin Zurückhaltung der Kunden (Reuters) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Lalique: Conf Call zum Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - GV: Logitech Donnerstag: - Newron: Ergebnis H1 - SFS: Investor day - Xlife: Kapitalmarkt Konferenz Freitag: - Aevis: Ergebnis H1 - Zwahlen et Mayr: Ergebnis H1 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe (Ergebnis) (11.00 Uhr) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte August (Donnerstag) Ausland: - EU: Industrieproduktion 07/22 (11.00 Uhr) - US: Erzeugerpreise 08/22 (14.30 Uhr) EIA Ölbericht (Woche; 16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.09.2022 - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech - Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Nachfrist 2.9.-15.9.) - Valora (durch Femsa; Nachfrist 16.-29.9.) - Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.) - Novartis-Sparte Sandoz (H2 2023) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach vollzogener Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9593 - USD/CHF: 0,9614 - Conf-Future: -145 BP auf 145,69% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,964% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,90% auf 10'892 Punkte - SLI (Dienstag): -1,53% auf 1'661 Punkte - SPI (Dienstag): -1,03% auf 13'964 Punkte - Dax (Dienstag): -1,59% auf 13'189 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,54% auf 6'246 Punkte

awp-robot/sw/