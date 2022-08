Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Start in die neue Börsenwoche mit leichten Auftaktgewinnen erwartet. Damit würde er den überwiegend freundlichen Vorgaben aus Übersee folgen. So hat die Wall Street am Freitag nach den starken US-Arbeitsmarktdaten am Ende den Weg in die Gewinnzone gefunden und höher geschlossen. In Asien präsentieren sich die Börsen zum Wochenstart etwas uneinheitlich.

- SMI vorbörslich: +0,27% auf 11'153,44 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,23% auf 32'803 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,50% auf 12'658 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,28% auf 28'254 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Richemont: VR empfiehlt an GV, gegen Wahl des Bluebell-Kandidaten zu stimmen - Hochdorf H1: EBIT -15,9 Mio Fr. (VJ -8,6 Mio) Umsatz 145,7 Mio Fr. (VJ 140,3 Mio) Reinergebnis -18,3 Mio Fr. (VJ -9,0 Mio) Im H2 Liquiditätsmanagement und Transformation im Fokus Austausch mit Finanzpartnern und Aktionären wird fortgeführt Möglichkeit, bei Versorgungsengpässen mit Gas auf Öl umzusteigen 2022: Weltwirtschaftslage verteuert Rohstoffe - Montana Aerospace H1: Umsatz 578,8 Mio Euro (VJ 359,4 Mio) Adj. EBITDA 33,9 Mio Euro (VJ 22,6 Mio) Reinergebnis -26,5 Mio EUR (VJ -25,7 Mio) Herausforderungen sind Energiekosten oder Supply Chains 2022: Bisherige Prognosen bestätigt, bzw. leicht erhöht Neu Nettoumsatz von etwa 1,16 Mrd Euro erwartet Ber. EBITDA im hohen zweistelligen Mio-Bereich erw. H2: Profitieren von allgemeiner Marktlage - Asmallworld schliesst Partnerschaft mit Emirates Skywards - Bachem ernennt Viviane Minden zur Personalchefin - Dufry beruft ausserordentliche GV zur Übernahme von Autogrill ein - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Seco: Arbeitslosenquote Juli 2,0% (VM 2,0%), saisonber. 2,2% (VM 2,2%) - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Givaudan: Haldor Foundation meldet Anteil von 3,01% - IGEA Pharma: Anna Loraschi meldet Anteil von <3% - Obseva meldet Eigenanteil von 20,11%/81,35% - Roll: Gruppe Von Finck meldet 73,2%; Maria-Theresia 4,09%; Luitpold 3,6% - Spexis: Fabrice Evangelista meldet Anteil von 31,37% - Talenthouse: Roman Scharf meldet Anteil von 22,97%/26,01% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,12% PRESSE MONTAG - BEKB-VRP: Natürlich gibt es Greenwashing (Inti CH-Media) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Hochdorf: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Dienstag: - Dufry: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.30 Uhr) - BCGE: Ergebnis H1 - Galenica: Ergebnis H1 - Alcon (Ergebnis Q2 (22.30 Uhr) Mittwoch: - Bell: Ergebnis H1 - Tornos: Ergebnis H1 - BEKB: Ergebnis H1 - Kuros: Ergebnis H1 - Swissquote: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - EU: Sentix, Investorvertrauen 08/22 (10.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.08.2022 - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres - IGEA vom Handel suspendiert bis auf weiteres SIX-Indexanpassungen per 19.9.: - SMI: Sonova ersetzen SGS - SLI: Keine Änderungen - SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech - Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL; Vollzug per 9.8.) - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist 29.7.-26.8.) - Valora (durch Femsa; Angebotsfrist 11.8. bis 9.9.) - Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Blackstone Resources (per 13.10.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Valora (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Varia US (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9789 - USD/CHF: 0,9612 - Conf-Future: -169 BP auf 153,42% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,434% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,71% auf 11'123 Punkte - SLI (Freitag): -0,97% auf 1'729 Punkte - SPI (Freitag): -0,78% auf 14'415 Punkte - Dax (Freitag): -0,65% auf 13'574 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,00% auf 6'472 Punkte

awp-robot/sw/uh