Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag mit Auftaktverlusten in den letzten Handelstag des ersten Semesters starten. Aktuell stehen für den SMI Verluste von 16 Prozent für das erste Halbjahr zu Buche. Zinserhöhungen, Rezessionsängste und Inflationssorgen haben den Markt geplagt. Die Vorgaben für den aktuellen Handelstag sind eher gemischt. Während die Wall Street am Vortag stabil geschlossen hatte, tendieren die Börsen Asiens uneinheitlich

- SMI vorbörslich: -0,49% auf 10'759,09 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,27% auf 31'029 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,03% auf 11'178 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,74% auf 26'338 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Axpo: 12,69%-Anteil an Repower geht an Ankeraktionäre - Preis nicht genannt - Logitech: VR-Kandidaten sind F. Ng von SGS, S. Zahnd von Valora und C. Jones Wahl erfolgt an der GV vom 14. September 2022 F. Ng de SGS, S. Zahnd de Valora et C. Jones prévus pour le c. adm. Riet Cadonau und Neil Hunt treten aus dem VR zurück nominiert drei neue Verwaltungsratsmitglieder - Novartis: Produktion und Auslieferung von Radioligandentherapie läuft wieder - UBS legt US-Betrugsuntersuchung mit Vergleich bei und zahlt 25 Mio Dollar - Implenia H1: EBIT von mindestens 80 Mio Fr. (VJ 40 Mio) Geschäftsjahr entwickelt sich besser als erwartet Geschäft läuft besser als erwartet - Ascom liefert Software-Lösung Digistat an deutsche Gesundheitsstiftung - BKB: Özlem Civelek wird neue Bereichsleiterin "Service Center" - Burkhalter: Fusion mit Poenina erfolgreich vollzogen - Highlight-E&E-Aktionäre genehmigen an Generalversammlung alle Anträge - Groupe Minoteries gliedert Lagerstandort aus - SHL: Ehemaliger israelischer Premier Barak soll Co-Chairman werden - Vaudoise: Patrick Streit wird Chef des Departements Vermögensversicherungen - Ypsomed-Aktionäre wählen Gilbert Achermann an GV zum neuen Präsidenten NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Weko verbietet Kartell im Autohandel - Amag betroffen; Busse 44 Mio - Axpo verkauft Minderheitsbeteiligung an Repower PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: EUR/CHF fällt auf Jahrestief von 0,9976 EUR/CHF fällt weiter - aktuell 0,9969 Ausland: - DE: EINZELHANDELSUMSATZ REAL MAI +0,6% GG VORMONAT (PROGNOSE +0,5) EINZELHANDELSUMSATZ REAL MAI -3,6% GG VORJAHR (PROGNOSE -1,8) EINZELHANDELSUMSATZ NOMINAL MAI +2,0% GG VORMONAT EINFUHRPREISE MAI +30,6% GG VORJAHR (PROGNOSE +31,5) - GB: BIP Q1 +0,8% GG VQ (PROGNOSE +0,8) - 2. SCHÄTZUNG WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Franklin Resources erhöht Anteil auf 4,72% - Adecco: Franklin Resources, Inc. meldet Anteil von 4,72% - Clariant: Sabic meldet Anteil von 31,5%; Clariant/Sabic <3% - Flughafen Zürich: Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. meldet Anteil von 3,04% - Meier Tobler: Moneta ASSET Management meldet Anteil von <3% - Tecan: Swisscanto meldet Anteil von 3,0214% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - GV Bank Linth, CI Com, IGEA Pharma, Lem, Santhera Freitag: - Cembra: Mediengespräch zu Strategie (Conf. Call 8.15 Uhr) GV: Burckhardt, Dottikon ES Montag: - keine Ankündigung WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze Mai (08:30) - KOF Konjunkturbarometer Juni (09:00) - SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q1 (09:00) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Juni 2022 (Freitag) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juni 2022 (Montag) Ausland: - DE: Arbeitsmarktdaten 06/22 (09:55) - EU: Arbeitslosenquote 05/22 (11:00) Erzeugerpreise 05/22 (11:00) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) (14:30) Konsumausgaben 05/22 (14:30) Chicago PMI (15:45) SONSTIGES - Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres - Nächster Eurex-Verfall: 15.07.2022 Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist vorauss. 29.7.-26.8.) - Vifor (durch CSL; Datum für Vollzug wird noch bekanntgegeben) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Poenina: (per 30.6., letzter Handelstag 29.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Siegfried (3,20 Fr.) per 01.07: - Aevis (1,20 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9983 - USD/CHF: 0,9542 - Conf-Future: +132 BP auf 145,49% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 1,296% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,02% auf 10'812 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,36% auf 1'656 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,04% auf 13'921 Punkte - Dax (Mittwoch): -1,73% auf 13'003 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,26% auf 6'031 Punkte

