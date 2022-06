Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch nach positiven Vorgaben aus den USA und einzelnen Märkten in Fernost etwas höher erwartet. Die Stimmung bleibt laut Händlern allerdings nervös und die Märkte damit volatil. Mit Spannung fieberten die Marktteilnehmer dem Donnerstag entgegen, wenn die Europäische Zentralbank ihre geldpolitischen Beschlüsse veröffentlicht und dabei wohl eine baldige Zinserhöhung signalisiert.

- SMI vorbörslich: +0,30% auf 11'569,23 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,80% auf 33'180 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,94% auf 12'175 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,96% auf 28'213 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS Q2: Wahrscheinlich Verlust in Investment Bank und Verlust für Gruppe Marktbedingungen sind weiterhin schwierig Ergebnis wird auch von Allfunds-Marktwert beeinflusst sein 2022 bleibt Übergangsjahr Kosteninitiativen werden beschleunigt - Details am 28. Juni Peilen Maximierung der Einsparungen ab 2023 an Vorbörsliche Indikation -3,1% - Novartis: Scemblix mit höherer Langzeitwirksamkeit als Bosulif - Roche: Arznei Cellcept in USA für Herztransplantation bei Kindern zugelassen Mittel Lunsumio erhält EU-Zulassung - Zulassung ist bedingt Vorbörsliche Indikation +0,7% - Aryzta 2022/23: Umsatz >2 Mrd. bei konstanter Währung/ohne Inflation erwartet mittelfristiges organisches Wachstum von 4,5-5,5% erwartet EBITDA-Marge von mindestens 14,5% Investitionsausgaben weiterhin zwischen 3,5% und 4% des Umsatzes Gesamtnettoverschuldung einschliessl. Hybriden von ca. 3x angestrebt ROIC von ca. 11% angestrebt - Burckhardt 2021/22: Bestellungseingang 976,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 816,5 Mio) Umsatz 650,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 642,4 Mio) EBIT 70,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 69,2 Mio) Reingewinn 50,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 56,2 Mio) Dividende 7,50 Fr. (AWP-Kons: 8,30 Fr.; 20/21 6,50 Fr.) Bestellungseingang von Energietransition getrieben 2022/23: Umsatz von 720 - 760 Mio Fr. erwartet Gewinnmarge innerhalb Mittelfristziel 10-15% erwartet Keine Neubestellungen mehr aus Russland seit März 2022 Russland-Umsatz in Vorjahren zwischen 2 und 5 Prozent Verschärfungen der Sanktionen m. Auswirkungen auf Auftragsbestand Vorbörsliche Indikation +2,9% - IGEA erhält 6 Mio für Finanzierung von CBD-Extraktionsanlage bei Blue Sky CBD-Joint-Venture soll dank Finanzierung Produktion im Q2 2023 aufnehm. - Relief Therapeutics muss länger auf FDA-Entscheid zu Acer-001 warten - Siegfried-CEO: Niederlage an GV bringt keine Einschränkungen für M&A (FuW) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Raiffeisen senkt BIP-Prognose für 2022 auf 2,2% (alt 2,5%) Seco: Arbeitslosenquote Mai 2,1% (VM 2,3%), saisonber. 2,2% (VM 2,2%) - DE: Gesamtproduktion April -2,2% gg VJ (Prog -2,4) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Achiko: Barclays Plc meldet Anteil von 9,01% - Burckhardt: The Goldman Sachs Group, Inc. meldet Anteil von 7,37% - Jungfraubahn: Gebäudeversicherung Bern meldet Anteil von <3% - Lonza: Blackrock meldet Anteil von 10,01% - Meyer Burger: UBS Group AG meldet Anteil von 7,84%/1,16% - Perfect Holding: Mehrere Beteiligungsveränderungen - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 2,9% - UBS meldet Eigenanteil von 12,03%/5,21% - Vifor: Blackrock meldet Anteil von 9,06% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Burckhardt: BMK 2021/22 (10.00 Uhr) - Aryzta: Capital Markets Day (ab 09.00 Uhr) - GV: Kuros Donnerstag: - VT5: Ergebnis H1 2021/22 - Schaffner: Capital Markets Day - GV: EPH Freitag: - GV: HBM WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.00 Uhr) - BFS: Quartalsschätzung Nominallohnentwicklung Q1 (Donnerstag) Ausland: - EU: OECD Wirtschaftsausblick Juni 2022 (11.00 Uhr) Beschäftigung Q1 2022; endgültig (11.00 Uhr) BIP Q1 2022; 3. Veröffentlichung (11.00 Uhr) - US: Lagerbestände Grosshandel Juni 2022 (16.00 Uhr) EIA Ölbericht Woche (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.06.2022 Übernahmeangebote: - Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist vorauss. 29.7.-26.8.) - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) Dekotierungen (angekündigt): - Poenina: (per 30.6., letzter Handelstag 29.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - PEH (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0415 - USD/CHF: 0,9739 - Conf-Future: +144 BP auf 151,50% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,982% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,04% auf 11'534 Punkte - SLI (Dienstag): +0,31% auf 1'806 Punkte - SPI (Dienstag): -0,01% auf 14'800 Punkte - Dax (Dienstag): -0,66% auf 14'557 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,23% auf 6'500 Punkte

awp-robot/sw/