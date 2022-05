Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte mit angezogener Handbremse in den Handel starten. Aktuell deuten die Indikationen zwar auf positive Vorzeichen hin, womit er seine Vortagestendenz fortsetzen würde. Allerdings werden Marktteilnehmer nicht müde, die nach wie vor Trübe Grosswetterlage zu betonen. Die Vorzeichen aus Übersee sind gemischt.

- SMI vorbörslich: +0,22% auf 11'756,77 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +1,34% auf 32'655 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +2,76% auf 11'985 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,77% auf 26'866 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB-Sparte Prozessautomation fokussiert auf Digitalisierung Digitales Geschäft wird weiterhin zweistellig wachsen Alle Divisionen von Prozessautomation mit 2.st. EBITA-Marge Ergänzungsakquisitionen geplant - Sika baut Produktion in Bolivien aus - Temenos baut die Zusammenarbeit mit Amazon Web Services aus - Dätwyler senkt Jahresziele 2022: Umsatz zwischen 1150 und 1200 Mio Fr. erwartet EBIT-Marge im Bereich von 13 bis 16% erwartet Inputkosten steigen an allen Standorten stark an Wegen verzögerter Wirkung d. Preiserhöhung temporärer Margendruck Mittelfristziele gelten unverändert Vorbörsliche Indikation -3,9% - Orascom DH Q1: Gruppenumsatz 141,9 Mio Fr. (VJ 106,5 Mio) Adj. EBITDA 37,5 Mio Fr. (VJ 29,4 Mio) Reinergebnis nach Minderheiten 10,0 Mio Fr. (VJ -2,6 Mio) 2022: Verzichten weiterhin auf Prognose Kein Anzeichen für signifikante Auswirk. der Unsicherheiten - Vetropack baut wegen Schäden in der Ukraine 400 Stellen ab Wiederaufnahme des Betriebs in Gostemel nicht möglich plant nach wie vor, den Standort nicht dauerhaft zu schliessen - Ypsomed: VRP und Gründer Willy Michel tritt aus Verwaltungsrat zurück Simon Michel soll neu in VR einziehen Gilbert Achermann als neuer VR-Präsident nominiert Vorbörsliche Indikation +2,1% - DKSH erweitert Partnerschaft mit EFPBiotek - Epic-Suisse-IPO: Bücher bereits überzeichnet inkl. Greenshoe (Bookrunner) - Investis verkauft 10 Liegenschaften für brutto 319 Millionen Franken Verkaufter Sollmietertrag in Höhe von 8,7 Mio Fr. - Kuros bringt weiteres Knochenersatzprodukt für Wirbelsäule auf den US-Markt - SIG platziert neue Aktien für 204 Mio EUR zur Finanzierung von Übernahmen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 2,96% - LLB meldet Eigenanteil von 4,64%; Fürstentum Liechtenstein 56,3% - Logitech meldet Eigenanteil von 5,0008%/2,7109% - Zur Rose: Capital Group meldet Anteil von <3%; UBS Fund Management <3% PRESSE MITTWOCH - Stadler-Patron Spuhler nahe an einer Lösung für CEO-Besetzung (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - ABB: CMD Prozessautomation, Helsinki (zweiter Tag) - Holcim: Urteil Lafarge , Paris (14.00 Uhr) - Orascom DH: Ergebnis Q1 (Conf. Call 16.00 Uhr) - GV: Alpine Select, LM Group, Minoteries, Montana Aerospace, Obseva, Valiant, Warteck Invest Donnerstag: - Julius Bär: Strategie-Update (inkl. 4 Mte Zwischenbericht) - Bell: Investor Day - Clariant: Ergebnis Q4/2021 (07.00 Uhr; vollständig) - Dufry: Trading Update Q1 (06.30 Uhr; Conf. Call 14.30 Uhr) - SoftwareONE: Update Q1 (07.00 Uhr; Conf. Call 9.00 Uhr) - Varia US: Q1-Update (07.00 Uhr) - Züblin: Ergebnis 2021/22 (07.00 Uhr; Conf. Call 9.00 Uhr) - GV: Adval Tech, Medacta Freitag: - Richemont: Ergebnis 2021/22 (Conf. Call 09.30 Uhr) - GV: Peach Property, Phoenix Mecano WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Industrieproduktion Q1 (Freitag) Ausland: - EUR: Konsumentenpreise HVPI 04/22 (11.00 Uhr; 2. Veröffentlichung) - USA: Baubeginne und -genehmigungen 04/22 (14.30 Uhr) EIA Ölbericht (16.30 Uhr; Woche) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.05.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Epic Suisse (am oder um den 25.5. geplant) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Poenina: (nach Übernahme durch Burkhalter per 30.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - BKW (2,60 Fr.) per 19.05: - VAT (5,50 Fr.) - BEKB (9,20 Fr.) per 20.05: - Valiant (5,00 Fr.) - Warteck Invest (70,00 Fr.) - Minoteries (9,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (8.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0478 - USD/CHF: 0,9946 - Conf-Future: -40 BP auf 152,35% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,746% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,50% auf 11'730 Punkte - SLI (Dienstag): +0,88% auf 1'825 Punkte - SPI (Dienstag): +0,50% auf 15'077 Punkte - Dax (Dienstag): +1,59% auf 14'186 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +1,06% auf 6'430 Punkte

