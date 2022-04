Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag auf Kurs zu einer fortgesetzten Erholung. Zur Wochenmitte hatte der Leitindex SMI nach einem zunächst zögerlichen Verlauf am Ende nicht weit unter Tageshoch geschlossen. Unterstützung liefern nun die Vorgaben aus Übersee. Dort hat die Wall Street am Mittwoch ebenfalls überwiegend freundlich geschlossen. Die asiatischen Börsen folgen aktuell dem Beispiel.

- SMI vorbörslich: +0,36% auf 12'095,08 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,19% auf 33'302 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,01% auf 12'489 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +1,71% auf 26'839 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Straumann Q1: Umsatz 588,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 535,6 Mio) Org. Umsatzwachstum 27,2% (AWP-Konsens: +14,8%; VJ +34,0%) Patientenzulauf blieb hoch mit Ausnahme China - Lockdowns 2022: Aubslick bestätigt Org. Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich Profitabilität von etwa 26% erwartet Akquisition einer Minderheitsbeteiligung an CareStack Vorbörsliche Indikation +4,4% - Swisscom Q1: Umsatz 2768 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2758 Mio) EBITDA 1137 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1097 Mio) EBIT 549 Mio Fr. (AWP-Konsens: 498 Mio) Reingewinn 447 Mio Fr. (AWP-Konsens: 375 Mio) Umsatz in der Schweiz sinkt um 0,5% Umsatz in Italien steigt 2,4% 2022: Alle Ziele bestätigt Kosteneinsparungsziel von rund 100 Mio Fr. bestätigt hat bestehende Vereinbarung zum Netzzugang von Sunrise UPC erneuert Vorbörsliche Indikation +1,7% - Vifor-JV VFMCRP erhält EU-Zulassung für Juckreiz-Therapie Kapruvia - Bucher Q1: Umsatz 830 Mio Fr. (AWP-Konsens: 812 Mio) Auftragseingang 980 Mio Fr. (AWP-Konsens: 907 Mio) Nachfrage stieg auf hohem Niveau weiter an Weiter Schwierigkeiten bei Beschaffung, Produktion und Logistik 2022: Prognose vom März bestätigt Leicht höherer Umsatz als im VJ erwartet Betriebsgewinnmarge 2-stellig, aber etwas unter Vorjahr Konzernergebnis knapp auf Wert von 2021 erwartet Vorbörsliche Indikation +1,6% - Gurit erwirbt Mehrheitsanteil an Fiberline Composites A/S Abschluss der Transaktion wird vor Ende Mai 2022 erwartet Dänische Fiberline beschäftigt rund 300 Mitarbeiter Fiberline beliefert grosse Windturbinen-OEMs auf der ganzen Welt erwirbt Aktienanteil von 60% für 58 Mio Fr. + Bruttoschulden 22 Mio Fr. - Schweiter kauft 25% an schwedischer Swedboard International AB Swedboard ist im Display-Geschäft mit Umsatz von 6 Mio Fr. tätig Investition liegt im tiefen einstelligen Mio-Bereich - Achiko beginnt mit Auslieferung von Corona-Schnelltest Aptamex - Ascom-Medizinprodukte erhalten MDR-Zertifizierung - DKSH bringt isländische Schokolade nach China - Feintool: Aktien der Kapitalerhöhung werden zu 20,50 Fr. je Titel ausgegeben - Talenthouse akquiriert Creative Commission NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Alpiq verstärkt Geschäftsleitung mit Navin Parasram - Syngenta Group Q1: Umsatz 8,9 Mrd USD (+26%); EBITDA 1,9 Mrd (+25%) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - SNB Q1: Verlust 32,8 Mrd Fr. (VJ +37,7 Mrd) Verlust auf Fremdwährungspositionen 36,8 Mrd Fr. (VJ +39,9 Mrd) Gewinn auf Goldbestand 4,2 Mrd Fr. (VJ +2,3 Mrd) Gewinn auf Frankenpositionen 10,6 Mio Fr. WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Achiko: Brian Kinane senkt Anteil auf 81,77% - Adecco: Franklin Resources, Inc. meldet Anteil von 3,1% - Medacta: Mainfirst Affiliated Fund Managers SA meldet Anteil von <3% - Perfect Holding: Anders Jorg Leu meldet Anteil von 16,8% - Sensirion: Blackrock meldet Anteil von 3,03% - Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 3,11%/1,06% PRESSE DONNERSTAG - Temenos: Private-Equity-Firma Thoma Bravo soll interessiert sein (Bloomberg) Vorbörsliche Indikation +10% ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Straumann: Conf. Call Ergebnis Q1 (10.30 Uhr) - Swisscom: Conf. Call Ergebnis Q1 (09.00 Uhr) - GV: Aevis, APG SGA, BC Jura, Feintool, GAM, Hiag, Lindt&Sprüngli, V-Zug, Zur Rose, Zwahlen et Mayr Freitag: - IGEA Pharma: Ergebnis 2021 - Xlife: Ergebnis 2021 - Youngtimers: Ergebnis 2021 - Wisekey: Conf. Call Ergebnis 2021 (15.00 Uhr) - EEII: Ergebnis 2021 - EPH: Ergebnis 2021 - CI Com: Ergebnis 2021 - GV: CS, Asmallworld, Baloise, EFG International, Helvetia, Metall Zug, Pierer Mobility, Varia US, VP Bank Montag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze März (Freitag) - KOF Konjunkturbarometer April (Freitag) - SNB: GV (mit Referaten), Bern (Freitag) - Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage April) (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) April 2022 (Montag) Ausland: - EZ: Wirtschafts- und Industrievertrauen 04/22 (11.00 Uhr) Konsumentenvertrauen 04/22 (endgültig) (11.00 Uhr) - DE: Konsumentenpreise 04/22 (vorläufig) (14.00 Uhr) - US: BIP Q1/22 (1. Veröffentlichung) (14.30 Uhr) Privater Konsum Q1/22 (vorab) (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.05.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) - Bank Linth LLB (durch LLB, Nachfrist 22.4.-5.5.) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Poenina: (nach Übernahme durch Burkhalter per 30.6.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Feintool (Bezugsrechteshandel für Kapitalerhöhung 3.-9. Mai) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Energiedienst (0,85 Fr.) - Polypeptide (0,30 Fr.) - IVF Hartmann (1,90 Fr.) - Bystronic (60,00 Fr.) per 29.04: - Walliser KB (3,45 Fr.) - Basler KB (3,10 Fr.) - Mikron (0,24 Fr.) - Vifor (2,00 Fr.) - Bachem (3,50 Fr.) - SFS (2,20 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0202 - USD/CHF: 0,9702 - Conf-Future: +11 BP auf 152,26% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,785% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,99% auf 12'051 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,63% auf 1'853 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,91% auf 15'467 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,27% auf 13'794 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,06% auf 6'445 Punkte

awp-robot/sw/