Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag an seine leicht freundliche Vortagestendenz anknüpfen und mit Gewinnen in den Handel starten. Damit würde er den Vorgaben aus Übersee folgen. So haben an der Wall Street vor allem Technologiewerte deutlich zugelegt. Die asiatischen Börsen haben den Staffelstab übernommen und tendieren ebenfalls fester. - SMI vorbörslich: +0,65% auf 12'235,57 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,27% auf 34'956 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,31% auf 14'355 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,85% auf 28'181 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Adecco: Mittelfristziele bestätigt - u.a. EBITA-Marge von 3-6% über Zyklus EBITA-Margen-Ziele für alle drei Bereiche Akkodis soll EBITA-Marge von 7-10% über Zyklus erreichen LHH soll EBITA-Marge von 7-10% über Zyklus erreichen Bereich Adecco soll EBITA-Marge von 3-6% über Zyklus erreichen vorbörsliche Indikation +2,4% - Nestlé verhandelt mit Fonds FnB über Verkauf von Mousline-Püree - Sonova schliesst Aktienrückkauf ab und lanciert neues Programm über 3 Jahre vorbörsliche Indikation +2,7% - Swatch meldet Rücktritt von Mougahed Darwish aus Konzernleitung - MCH 2021: Umsatz 243,3 Mio Fr. (VJ 188,0 Mio) EBIT -13,3 Mio Fr. (VJ -66,1 Mio) Jahresverlust 17,3 Mio Fr. (VJ Verlust 72,2 Mio) Flüssige Mittel 113,7 Mio Fr. (Ende 2020: 130,1 Mio) Erneut keine Dividendenausschüttung geplant 2022: Rechnen wegen Pandemie-Einflüssen noch nicht mit positivem Ergebnis Refinanzierung der 100-Mio-Anleihe ist in die Wege geleitet GV auf den 23. Mai 2022 verschoben - Peach Property 2021: Reingewinn 201 Mio Fr. (VJ 127,3 Mio) Dividende 0,33 Fr (VJ 0,30 Fr.) Mieteinnahmen 108,6 Mio Fr. (VJ 54,7 Mio) 2022: Nettomieteinnahmen von 113 bis 117 Mio Fr. erwartet - Pierer Mobility hält an Finanzzielen für 2022 fest - Santhera und ReveraGen beginnen US-Zulassungsantrag für Vamorolone - Xlife: Projektgesellschaft Xprot geht Kooperation für Lungenkrebsforschung ein - Zuger Kantonalbank beruft Jan Damrau in die Geschäftsleitung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - SIX Group führt neue Organisationsstruktur ein PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: Einfuhrpreise Feb +26,3% gg Vorjahr (Prognose +27,2) Einfuhrpreise Feb +1,3% gg Vormonat (Prognose +1,6) GFK-Konsumklima für April -15,5 Pkt (Prognose -14,5); gg -8,5 VM WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,01% - Coltene: UBS Fund Management reduziert Anteil auf <3% - Dufry: Blackrock meldet Anteil von 2,86% - Peach Property: Gerd Schepers senkt Anteil auf <3% - Sensirion: Blackrock meldet Anteil von 3,04% - Swatch: Blackrock meldet Anteil von 3,03% - UBS meldet Eigenanteil von 10,03%/4,95% - Zehnder: Swisscanto Fondsleitung AG meldet Anteil von 3,0204% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Adecco: Capital Markets Day (13.00 Uhr) - MCH: BMK Ergebnis 2021 (10.00 Uhr) - Peach Property: Conf Call Ergebnis 2021 (10.00 Uhr) - GV: Implenia, SGS Mittwoch: - Orascom DH: Ergebnis 2021 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Varia US: Ergebnis 2021 (Conf-. Call 14.00 Uhr) - Vaudoise: Ergebnis + BMK 2021 (BMK 09.30 Uhr) - GV: Swisscom, Bobst, Ina Invest, Meier Tobler Donnerstag: - Aevis: Ergebnis 2021 - Burkhalter: Ergebnis 2021 (BMK 08.30 Uhr) - Perfect Holding: Ergebnis 2021 - Poenina: Ergebnis 2021 (BMK 10.15 Uhr) - Schlatter: Ergebnis 2021 - Spice Private: Ergebnis 2021 - GV: Inficon, Intershop, Leonteq, PSP WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Consensus Forecast (Dienstag) - KOF Konjunkturbarometer März (Mittwoch) - CS-CFA Index März (Mittwoch) - BFS: Detailhandelsumsätze Februar (Donnerstag) - SNB: Geldmarktapéro (Donnerstag) Ausland: - US: FHFA Hauspreisindex 01/22 (15.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 03/22 (16.00 Uhr) API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.04.2022 Übernahmeangebote: - Vifor (durch CSL, Vollzug Mitte 2022 erwartet) - Bank Linth LLB (durch LLB, bis 13.04. um 16.00h, Nachfrist 22.4.-5.5.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Talenthouse AG (THAG) per 29.3. (ex New Value) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (per 1.6.; letzter Handelstag 31.5.) - Bank Linth (nach Übernahme geplant) - Vifor (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 30.03: - BELIMO Holding AG (8,50 Fr.) per 31.03.: - SGS (80,00 Fr.) per 01.04.: - Swisscom (22,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 1,0256 - USD/CHF: 0,9332 - Conf-Future: -15 BP auf 154,34% (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,606% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,28% auf 12'156 Punkte - SLI (Montag): +0,39% auf 1'917 Punkte - SPI (Montag): +0,53% auf 15'530 Punkte - Dax (Montag): +0,78% auf 14'417 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,54% auf 6'589 Punkte

awp-robot/sw/ra